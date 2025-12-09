Aumento de aranceles a productos chinos avanza en comisión de la Cámara de Diputados

Los aranceles en contra de China, y otros países que no tienen acuerdos comerciales con México, entrarán en vigor a partir de enero de 2026.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- La Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación avanzó el lunes en la Cámara de Diputados para imponer un aumento y nuevos aranceles a productos provenientes de China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica.

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad avaló, con 10 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones el aumento de cuotas arancelarias, que va del 10 por ciento y hasta 35 por ciento, en productos textiles, autos ligeros, electrodomésticos, motocicletas, jabones, perfumes, cosméticos, muebles, plásticos y autopartes, entre otros.

Las modificaciones que entrarán en vigor en enero de 2026 cuentan con un total de mil 463 fracciones arancelarias, de las cuales 316 no contaban hasta ahora con ningún tipo de impuesto de importación, lo cual implica la aplicación de un nuevo arancel.

Durante la discusión en la Cámara de Diputados por esta medida, los legisladores afirmaron que la reforma tiene que ver con la necesidad de proteger las producciones nacionales frente a prácticas de comercio desleal y competencia desigual, ya que existen países que cuentan con estructuras de costos más bajos y sin compromisos recíprocos con México.

En septiembre de 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la aplicaciones estos aranceles "no está pensada en función de las negociaciones con Estados Unidos, sino de un proyecto nacional".

"No son medidas de coerción y no son contra China. Eso es muy importante, no son medidas contra un país", dijo en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

"Tenemos muy buena relación con China y queremos seguir teniendo muy buena relación con ellos. Son decisiones que tomamos con aquellos países con los que no tenemos acuerdo de libre comercio. No estamos violando ninguna norma internacional", agregó la mandataria.

Por su parte, el vocero del Ministerio de Comercio de China, He Yadong, instó a México a "pensar dos veces antes de actuar" debido a las tarifas contra los automóviles eléctricos procedentes de dicho país, ya que en un principio se contemplaban aranceles de hasta un 50 por ciento.

"Esperamos que la parte mexicana sea extremadamente cautelosa y lo piense dos veces antes de actuar [...] China tomará las medidas necesarias, con base en las circunstancias reales, para salvaguardar resueltamente sus derechos e intereses legítimos", dijo el vocero en conferencia de prensa, además de manifestarse en contra de "cualquier forma de unilateralismo".

"En un momento en que el abuso arancelario de Estados Unidos ha generado una amplia oposición internacional, todos los países deben fortalecer la comunicación y la coordinación para defender conjuntamente el libre comercio y el multilateralismo. Los intereses de terceros no deben sacrificarse debido a la coerción de otros", completó.