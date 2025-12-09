Aumento de aranceles a productos chinos avanza en comisión de la Cámara de Diputados

Redacción/SinEmbargo

09/12/2025 - 2:40 am

Trabajadores desalojan productos chinos de Plaza Izazaga 89, en la Ciudad de México.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump amenaza a México con imponerle arancel de 5% si no libera el agua que debe a EU

China suspende un año arancel adicional del 24% a EU luego de tregua entre Xi y Trump

Trump reduce aranceles a China por fentanilo a 10%, como acordó con Xi

Los aranceles en contra de China, y otros países que no tienen acuerdos comerciales con México, entrarán en vigor a partir de enero de 2026.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).-  La Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación avanzó el lunes en la Cámara de Diputados para imponer un aumento y nuevos aranceles a productos provenientes de ChinaCorea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica.

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad avaló, con 10 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones el aumento de cuotas arancelarias, que va del 10 por ciento  y hasta 35 por ciento, en productos textiles, autos ligeros, electrodomésticos, motocicletas, jabones, perfumes, cosméticos, muebles, plásticos y autopartes, entre otros.

Las modificaciones que entrarán en vigor en enero de 2026 cuentan con un total de mil 463 fracciones arancelarias, de las cuales 316 no contaban hasta ahora con ningún tipo de impuesto de importación, lo cual implica la aplicación de un nuevo arancel.

Durante la discusión en la Cámara de Diputados por esta medida, los legisladores afirmaron que la reforma tiene que ver con la necesidad de proteger las producciones nacionales frente a prácticas de comercio desleal y competencia desigual, ya que existen países que cuentan con estructuras de costos más bajos y sin compromisos recíprocos con México.

En septiembre de 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la aplicaciones estos aranceles "no está pensada en función de las negociaciones con Estados Unidos, sino de un proyecto nacional".

"No son medidas de coerción y no son contra China. Eso es muy importante, no son medidas contra un país", dijo en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

"Tenemos muy buena relación con China y queremos seguir teniendo muy buena relación con ellos. Son decisiones que tomamos con aquellos países con los que no tenemos acuerdo de libre comercio. No estamos violando ninguna norma internacional", agregó la mandataria.

Por su parte, el vocero del Ministerio de Comercio de China, He Yadong, instó a México a "pensar dos veces antes de actuar" debido a las tarifas contra los automóviles eléctricos procedentes de dicho país, ya que en un principio se contemplaban aranceles de hasta un 50 por ciento.

"Esperamos que la parte mexicana sea extremadamente cautelosa y lo piense dos veces antes de actuar [...] China tomará las medidas necesarias, con base en las circunstancias reales, para salvaguardar resueltamente sus derechos e intereses legítimos", dijo el vocero en conferencia de prensa, además de manifestarse en contra de "cualquier forma de unilateralismo".

"En un momento en que el abuso arancelario de Estados Unidos ha generado una amplia oposición internacional, todos los países deben fortalecer la comunicación y la coordinación para defender conjuntamente el libre comercio y el multilateralismo. Los intereses de terceros no deben sacrificarse debido a la coerción de otros", completó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Robo de autos: las "golden hours"

"El fortalecimiento del combate al robo de autos y la mejora en los procesos de búsqueda de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte II)

"La crisis del fentanilo o epidemia de drogas en “América” es, ante todo, un desafío de salud...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

AMLO, el Cincinato tropical

"El ofrecimiento de salvador de la Patria de este Cincinato tropical, a quien perjudica es a su...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

+ Sección

Galileo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Un estudio científico compara varias formas de cocinar brócoli para observar cómo cada técnica interactúa con elementos propios del vegetal.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Art Basel Miami expone perro robot con cara de Elon Musk.

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

Astronauta captura desde el espacio un inusual destello solar sobre el lago Titicaca

Astronauta capta imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
1

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

La FGR detiene nuevamente a César Duarte, exgobernador de Chihuahua
2

Ernestina Godoy lo detuvo, pero César Duarte tenía orden de arresto desde mayo 2024

Alejandro Armenta le truena los dedos a Secretaria de Turismo.
3

Armenta sigue usando el helicóptero de Moreno Valle, y esconde el costo de sus viajes

Juez exonera al exgobernador César Duarte de adquirir 50 propiedades en EU.
4

ENTREVISTA ¬ Duarte usó dinero público en 50 casas y Maru no las peleó en EU: Corral

Marcha contra maiz transgénico
5

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Guerrero promocionó la caravana de Coca-Cola en Acapulco en diciembre de 2025.
6

Gobiernos de izquierda y derecha promocionan a Coca-Cola, con sus caravanas navideñas

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
7

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

8

La Marea Rosa avanza para ser partido, pero todavía le faltan varios requisitos clave

Rovirosa se hizo residente permanente en Texas, teniendo como socio y gestor de sus negocios a uno de sus conocidos: el panistaMario Ávila Lizárraga.
9

El socio del panista Ávila Lizárraga

La lista del NYT incluye sobre todo a figuras del entretenimiento, como Bad Bunny y Rosalía; entre las figuras políticas está el Papa León XIV y Sheinbaum.
10

El NYT incluye a Sheinbaum en la LISTA de las 67 personas más elegantes de 2025

Claudia Sheinbaum se reunió con José Medina Mora, presidente del CCE
11

Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a José Medina Mora, el nuevo presidente del CCE

Trabajadores desalojan productos chinos de Plaza Izazaga 89, en la Ciudad de México.
12

Aumento de aranceles a productos chinos avanza en comisión de la Cámara de Diputados

Cuauhtémoc Blanco provocó una bronca durante un partido de leyendas entre las Águilas contra las Chivas que se disputó en EU.
13

VIDEO ¬ Cuauhtémoc Blanco agrede a jugador en partido de leyendas de América y Chivas

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) resaltó que integrantes de la Marea Rosa buscan conformarse como partido porque ya no se sienten representados por el PRIAN.
14

#PuntosyComas ¬ No sólo la Marea Rosa: el nuevo PES avanza para tener otro partido

Riesgos de opacidad en la transición energética
15

Riesgos de opacidad en la transición energética

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trabajadores desalojan productos chinos de Plaza Izazaga 89, en la Ciudad de México.
1

Aumento de aranceles a productos chinos avanza en comisión de la Cámara de Diputados

Claudia Sheinbaum se reunió con José Medina Mora, presidente del CCE
2

Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a José Medina Mora, el nuevo presidente del CCE

Juez exonera al exgobernador César Duarte de adquirir 50 propiedades en EU.
3

ENTREVISTA ¬ Duarte usó dinero público en 50 casas y Maru no las peleó en EU: Corral

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
4

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

Donald Trump anunció ataques terrestres en Venezuela contra el narco protegido por Nicolás Maduro y advirtió que su línea dura podría extenderse a la región.
5

Trump contradice a Trump: uno libera al meganarco, otro promete detenerlos

Cuauhtémoc Blanco provocó una bronca durante un partido de leyendas entre las Águilas contra las Chivas que se disputó en EU.
6

VIDEO ¬ Cuauhtémoc Blanco agrede a jugador en partido de leyendas de América y Chivas

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) resaltó que integrantes de la Marea Rosa buscan conformarse como partido porque ya no se sienten representados por el PRIAN.
7

#PuntosyComas ¬ No sólo la Marea Rosa: el nuevo PES avanza para tener otro partido

El Consejo Nacional Electoral de Honduras reanudó el conteo de votos de las elecciones presidenciales, el cual posiciona a Nasry Asfura como el líder.
8

Consejo Electoral de Honduras reanuda el conteo de votos de la elección presidencial

9

La Marea Rosa avanza para ser partido, pero todavía le faltan varios requisitos clave

Marcha contra maiz transgénico
10

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

La Secretaría de Salud reforzará las acciones para frenar el brote de sarampión en cinco estados en los que se han registrado casos recientemente.
11

La Secretaría de Salud refuerza acciones para frenar brote de sarampión en 5 estados

Dos elementos de GN y uno de FSPE mueren en choque carretero en Yuriria
12

Accidente carretero en Guanajuato deja 2 agentes de la Guardia Nacional muertos