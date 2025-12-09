Tres Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales

Redacción/SinEmbargo

09/12/2025 - 3:53 am

Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El fallo en contra de Salinas Pliego fue importante para muy pocos impresos mexicanos

ENTREVISTA ¬ Esta nueva Corte resolverá públicamente, antes nadie se enteraba: Lenia

Ministros doblan a Salinas Pliego en 7 rounds: deberá pagar YA gran parte de su deuda

Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres y Giovanni Figueroa Mejía denunciaron suplantación de sus identidades en redes sociales como Facebook e Instagram, así como en WhatsApp.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- Tres Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) denunciaron públicamente el lunes que fueron creadas cuentas de redes sociales para suplantar sus identidades, principalmente, para cometer actos de extorsión.

El Presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz publicó un aviso en su cuenta de X con el que invitó a la ciudadanía a compartir esta información, así como a reportar casos similares por los canales correspondientes.

"He recibido información en la que se afirma que estoy solicitando dinero o promoviendo apoyos económicos. Es mi responsabilidad comunicarles que esto es completamente FALSO", escribió Aguilar Ortiz en sus redes sociales.

"No he autorizado a ninguna persona o institución a pedir recursos en mi nombre. Cualquier perfil, mensaje o publicación que así lo haga es totalmente ajeno a mi persona y busca engañar a la ciudadanía", completó.

Por su parte, la Ministra Lenia Batres hizo un llamado en sus cuentas de Facebook e Instagram, a todos su contactos: "les solicito de su apoyo para reportar y bloquear esta cuenta que suplanta mi identidad", denunció la representante del Poder Judicial de la Federación.

"Se identifica con el usuario @leniabatres2, es una cuenta falsa”, puntualizó.

Mientras que el Ministro Giovanni Figueroa Mejía alertó en su perfil de Facebook sobre una cuenta de Instagram que se está haciendo pasar por él.

“Yo no cuento con un grupo exclusivo de WhatsApp, ni de IG, ni de Facebook”, advirtió.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Robo de autos: las "golden hours"

"El fortalecimiento del combate al robo de autos y la mejora en los procesos de búsqueda de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte II)

"La crisis del fentanilo o epidemia de drogas en “América” es, ante todo, un desafío de salud...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

AMLO, el Cincinato tropical

"El ofrecimiento de salvador de la Patria de este Cincinato tropical, a quien perjudica es a su...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

+ Sección

Galileo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Un estudio científico compara varias formas de cocinar brócoli para observar cómo cada técnica interactúa con elementos propios del vegetal.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Art Basel Miami expone perro robot con cara de Elon Musk.

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

Astronauta captura desde el espacio un inusual destello solar sobre el lago Titicaca

Astronauta capta imagen del lago Titicaca desde la Estación Espacial Internacional

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
1

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

La FGR detiene nuevamente a César Duarte, exgobernador de Chihuahua
2

Ernestina Godoy lo detuvo, pero César Duarte tenía orden de arresto desde mayo 2024

Alejandro Armenta le truena los dedos a Secretaria de Turismo.
3

Armenta sigue usando el helicóptero de Moreno Valle, y esconde el costo de sus viajes

Juez exonera al exgobernador César Duarte de adquirir 50 propiedades en EU.
4

ENTREVISTA ¬ Duarte usó dinero público en 50 casas y Maru no las peleó en EU: Corral

Guerrero promocionó la caravana de Coca-Cola en Acapulco en diciembre de 2025.
5

Gobiernos de izquierda y derecha promocionan a Coca-Cola, con sus caravanas navideñas

6

La Marea Rosa avanza para ser partido, pero todavía le faltan varios requisitos clave

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
7

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

Marcha contra maiz transgénico
8

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

La lista del NYT incluye sobre todo a figuras del entretenimiento, como Bad Bunny y Rosalía; entre las figuras políticas está el Papa León XIV y Sheinbaum.
9

El NYT incluye a Sheinbaum en la LISTA de las 67 personas más elegantes de 2025

Trabajadores desalojan productos chinos de Plaza Izazaga 89, en la Ciudad de México.
10

Aumento de aranceles a productos chinos avanza en comisión de la Cámara de Diputados

Rovirosa se hizo residente permanente en Texas, teniendo como socio y gestor de sus negocios a uno de sus conocidos: el panistaMario Ávila Lizárraga.
11

El socio del panista Ávila Lizárraga

Claudia Sheinbaum se reunió con José Medina Mora, presidente del CCE
12

Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a José Medina Mora, el nuevo presidente del CCE

Cuauhtémoc Blanco provocó una bronca durante un partido de leyendas entre las Águilas contra las Chivas que se disputó en EU.
13

VIDEO ¬ Cuauhtémoc Blanco agrede a jugador en partido de leyendas de América y Chivas

14

Escuchar a la Malinche nos permitiría reconciliarnos con nuestro pasado: José Luis Trueba Lara

Riesgos de opacidad en la transición energética
15

Riesgos de opacidad en la transición energética

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales.
1

Tres Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales

Trabajadores desalojan productos chinos de Plaza Izazaga 89, en la Ciudad de México.
2

Aumento de aranceles a productos chinos avanza en comisión de la Cámara de Diputados

Claudia Sheinbaum se reunió con José Medina Mora, presidente del CCE
3

Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a José Medina Mora, el nuevo presidente del CCE

Juez exonera al exgobernador César Duarte de adquirir 50 propiedades en EU.
4

ENTREVISTA ¬ Duarte usó dinero público en 50 casas y Maru no las peleó en EU: Corral

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
5

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

Donald Trump anunció ataques terrestres en Venezuela contra el narco protegido por Nicolás Maduro y advirtió que su línea dura podría extenderse a la región.
6

Trump contradice a Trump: uno libera al meganarco, otro promete detenerlos

Cuauhtémoc Blanco provocó una bronca durante un partido de leyendas entre las Águilas contra las Chivas que se disputó en EU.
7

VIDEO ¬ Cuauhtémoc Blanco agrede a jugador en partido de leyendas de América y Chivas

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) resaltó que integrantes de la Marea Rosa buscan conformarse como partido porque ya no se sienten representados por el PRIAN.
8

#PuntosyComas ¬ No sólo la Marea Rosa: el nuevo PES avanza para tener otro partido

El Consejo Nacional Electoral de Honduras reanudó el conteo de votos de las elecciones presidenciales, el cual posiciona a Nasry Asfura como el líder.
9

Consejo Electoral de Honduras reanuda el conteo de votos de la elección presidencial

10

La Marea Rosa avanza para ser partido, pero todavía le faltan varios requisitos clave

Marcha contra maiz transgénico
11

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

La Secretaría de Salud reforzará las acciones para frenar el brote de sarampión en cinco estados en los que se han registrado casos recientemente.
12

La Secretaría de Salud refuerza acciones para frenar brote de sarampión en 5 estados