Tres Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales

Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres y Giovanni Figueroa Mejía denunciaron suplantación de sus identidades en redes sociales como Facebook e Instagram, así como en WhatsApp.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- Tres Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) denunciaron públicamente el lunes que fueron creadas cuentas de redes sociales para suplantar sus identidades, principalmente, para cometer actos de extorsión.

El Presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz publicó un aviso en su cuenta de X con el que invitó a la ciudadanía a compartir esta información, así como a reportar casos similares por los canales correspondientes.

"He recibido información en la que se afirma que estoy solicitando dinero o promoviendo apoyos económicos. Es mi responsabilidad comunicarles que esto es completamente FALSO", escribió Aguilar Ortiz en sus redes sociales.

"No he autorizado a ninguna persona o institución a pedir recursos en mi nombre. Cualquier perfil, mensaje o publicación que así lo haga es totalmente ajeno a mi persona y busca engañar a la ciudadanía", completó.

Por su parte, la Ministra Lenia Batres hizo un llamado en sus cuentas de Facebook e Instagram, a todos su contactos: "les solicito de su apoyo para reportar y bloquear esta cuenta que suplanta mi identidad", denunció la representante del Poder Judicial de la Federación.

"Se identifica con el usuario @leniabatres2, es una cuenta falsa”, puntualizó.

Mientras que el Ministro Giovanni Figueroa Mejía alertó en su perfil de Facebook sobre una cuenta de Instagram que se está haciendo pasar por él.