Expresidente hondureño indultado en EU ahora enfrenta orden de captura internacional

Ciudad de México, 8 de diciembre (SinEmbargo).- El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), liberado la semana pasada en Estados Unidos (EU) tras recibir un indulto del Presidente Donald Trump, ahora enfrenta una orden de captura internacional, informó el Fiscal hondureño Johel Antonio Zelaya Álvarez.

La Fiscalía de Honduras lo acusa de lavado de activos y fraude en el marco del Caso Pandora, un esquema de corrupción que desvió fondos públicos hacia campañas políticas entre 2010 y 2013.

“Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país”, declaró el Fiscal Zelaya en un mensaje difundido en la red social X.

Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país. Es por ello que en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción que se conmemora mañana 9 de diciembre, informo al pueblo hondureño… pic.twitter.com/8V4cpyrKq2 — Johel Antonio Zelaya Alvarez (@jaza_hn) December 8, 2025

El Fiscal instruyó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y exhortó a la Interpol a ejecutar la orden. El documento oficial ordena la “inmediata captura” del expresidente si pisa territorio hondureño. El anuncio se dio en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, reforzando el carácter simbólico de la decisión.

La orden de captura también se emitió en medio de un recuento electoral aún inconcluso en Honduras: el candidato presidencial conservador Nasry “Tito” Asfura, respaldado por Trump, mantiene una ligera ventaja sobre el liberal Salvador Nasralla, mientras que el partido oficialista Libre exige la anulación de los comicios.

Hernández fue capturado en Tegucigalpa en febrero de 2022, semanas después de dejar el poder, a petición de EU, donde fue declarado culpable en 2024 de narcotráfico y corrupción, acusado de convertir a Honduras en un “narcoestado”.

El indulto de Trump, emitido el 28 de noviembre de 2025, se justificó en que el expresidente había sido “tratado con dureza e injusticia”.

Hernández no se ha pronunciado sobre la nueva orden de captura. Tras su liberación en EU, agradeció públicamente a Trump y denunció ser víctima de una “conspiración de la izquierda radical”.