Harfuch dice que no es terrorismo e incluso no fue un “coche bomba” lo de Michoacán

El caso del vehículo que estalló frente a la sede de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, se investiga por delitos de tráfico de armas y acopio de armas, no por terrorismo.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que el vehículo que explotó a las afueras de una base policíaca de Coahuayana, Michoacán, haya sido un "coche bomba". También negó que se tratara de un ataque directo o dirigido a la Policía Comunitaria, pero señaló que el hecho podría estar relacionado con la pelea territorial entre los grupos delictivos que operan en la región, que son células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Cártel de Tepalcatepec y de Cárteles Unidos.

En la conferencia de prensa matutina de este martes, el funcionario federal afirmó que las autoridades están analizando qué pasó, porque en este caso había dos personas dentro del auto que estalló, lo cual es inusual, según aludió, ya que en otros se deja sólo el vehículo para que explote, pero en esta ocasión iban personas a bordo.

Más adelante, se le preguntó si se investigará como un acto terrorista. Harfuch destacó que se indaga por delitos de tráfico de armas y acopio de armas, no por terrorismo, debido a que el terrorismo busca imponer objetivos políticos, religiosos o ideológicos, y en este caso se trata de actos criminales para ampliar sus actividades delictivas.

"Estos son delitos de tráfico de armas. Por eso la carpeta de investigación se inició en la FEMDO en tráfico de armas, acopio de armas, no es por terrorismo. Como sabemos, en la Ley tanto mexicana como internacional, terrorismo es para imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso, específicamente son actos criminales para ampliar sus actividades criminales, ya sea en territorio, trasiego de droga, rutas de trasiego de droga, ampliar más el narcomenudeo, extorsión, tráfico, minería ilegal, etcétera. Entonces va por delincuencia organizada y el homicidio, por supuesto”, afirmó.

Cabe señalar que mientras en el Zócalo de la Ciudad de México (CdMx) se llevaba a cabo el mitin de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un vehículo estalló frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, municipio de Michoacán.

De acuerdo con el reporte oficial, alrededor del mediodía del sábado 6 de diciembre ocurrió la explosión de una camioneta que se encontraba enfrente de la sede de la corporación policiaca, lo que dejó un saldo de cinco personas muertas y 12 lesionadas.

#MañaneraDelPueblo | El secretario @OHarfuch enfatiza que, fortalecer la seguridad en #Michoacán ha sido una prioridad para este gobierno, por lo que se han intensificado las acciones conjuntas: ➡️ Mayor presencia de la @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SEMAR_mx y la #SSPC, con el… — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) December 9, 2025

Algunos mandos policiales denunciaron que el ataque contra la institución de seguridad fue perpetrado por grupos de la delincuencia organizada ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Primero, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que investigaría este asunto como acto de terrorismo. Más tarde, precisó que la indagatoria sería por “delincuencia organizada”.

El pasado domingo, el Secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, junto al Fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó que se tienen contabilizadas cinco víctimas mortales, entre las que se encuentran tres elementos de la Policía Comunitaria de Coahuayana. Uno de los fallecidos, aún por identificar, sería el conductor del vehículo que provocó la explosión.

Del mismo modo, señaló que se tiene reporte de otras siete personas que resultaron lesionadas durante el acto, seis de las cuales son atendidas en hospitales de la localidad, mientras que el restante fue hospitalizado en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Morelia.