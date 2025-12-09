México actúa conforme a Tratado de Aguas: SRE; CSP confía en llegar a acuerdo con EU

Funcionarios de México y Estados Unidos sostendrán una reunión virtual para buscar un acuerdo respecto al Tratado de Aguas entre ambas naciones.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 9 de diciembre (SInEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró este martes que México actúa conforme a lo establecido en el Tratado de Aguas con Estados Unidos (EU), mientras que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que confía en alcanzar un acuerdo.

El lunes, el Presidente Donald Trump amenazó con imponer un arancel de cinco por ciento a las importaciones mexicanas como una medida de presión para obligar al Gobierno mexicano a cumplir con la entrega de agua que, supuestamente, se debe desde hace cinco años.

Al respecto, la mandataria mexicana dio a conocer que este martes se llevará a cabo una reunión virtual en la que participarán funcionarios de México y EU, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la entrega de agua.