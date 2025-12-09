México actúa conforme a Tratado de Aguas: SRE; CSP confía en llegar a acuerdo con EU

Redacción/SinEmbargo

09/12/2025 - 9:05 am

La SRE aseguró que México actúa conforme a lo establecido en el Tratado de Aguas con EU, mientras que Sheinbaum confió en que se logrará un acuerdo.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump amenaza a México con imponerle arancel de 5% si no libera el agua que debe a EU

EU presiona a México para "compensar déficit" en la entrega de agua y cumplir acuerdo

México entregará agua a EU “hasta donde se pueda” y "sea posible", dice la Presidenta

Funcionarios de México y Estados Unidos sostendrán una reunión virtual para buscar un acuerdo respecto al Tratado de Aguas entre ambas naciones.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 9 de diciembre (SInEmbargo).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró este martes que México actúa conforme a lo establecido en el Tratado de Aguas con Estados Unidos (EU), mientras que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que confía en alcanzar un acuerdo.

El lunes, el Presidente Donald Trump amenazó con imponer un arancel de cinco por ciento a las importaciones mexicanas como una medida de presión para obligar al Gobierno mexicano a cumplir con la entrega de agua que, supuestamente, se debe desde hace cinco años.

Al respecto, la mandataria mexicana dio a conocer que este martes se llevará a cabo una reunión virtual en la que participarán funcionarios de México y EU, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la entrega de agua.

"Estoy convencida de que, como en otras ocasiones, vamos a llegar a un acuerdo para beneficio de Estados Unidos y para beneficio de México. Esperamos que podamos avanzar en estos acuerdos. Hay la voluntad nuestra siempre en la defensa del derecho humano al agua y también el uso agrícola", dijo la mandataria.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Robo de autos: las "golden hours"

"El fortalecimiento del combate al robo de autos y la mejora en los procesos de búsqueda de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte II)

"La crisis del fentanilo o epidemia de drogas en “América” es, ante todo, un desafío de salud...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

AMLO, el Cincinato tropical

"El ofrecimiento de salvador de la Patria de este Cincinato tropical, a quien perjudica es a su...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

+ Sección

Galileo

Uso de vapeadores podría derivar en cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Un estudio científico compara varias formas de cocinar brócoli para observar cómo cada técnica interactúa con elementos propios del vegetal.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Art Basel Miami expone perro robot con cara de Elon Musk.

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) descubrieron huellas de dinosaurio en el municipio de Tehuacán, Puebla.

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
1

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

Alejandro Armenta le truena los dedos a Secretaria de Turismo.
2

Armenta sigue usando el helicóptero de Moreno Valle, y esconde el costo de sus viajes

Juez exonera al exgobernador César Duarte de adquirir 50 propiedades en EU.
3

ENTREVISTA ¬ Duarte usó dinero público en 50 casas y Maru no las peleó en EU: Corral

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
4

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

5

La Marea Rosa avanza para ser partido, pero todavía le faltan varios requisitos clave

La FGR detiene nuevamente a César Duarte, exgobernador de Chihuahua
6

Ernestina Godoy lo detuvo, pero César Duarte tenía orden de arresto desde mayo 2024

Marcha contra maiz transgénico
7

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Madre del sobrino de Karoline Leavitt podría ser liberada tras ser detenida por ICE
8

Madre brasileña del sobrino de Karoline Leavitt es liberada tras ser detenida por ICE

La lista del NYT incluye sobre todo a figuras del entretenimiento, como Bad Bunny y Rosalía; entre las figuras políticas está el Papa León XIV y Sheinbaum.
9

El NYT incluye a Sheinbaum en la LISTA de las 67 personas más elegantes de 2025

Donald Trump anunció ataques terrestres en Venezuela contra el narco protegido por Nicolás Maduro y advirtió que su línea dura podría extenderse a la región.
10

Trump contradice a Trump: uno libera al meganarco, otro promete detenerlos

Guerrero promocionó la caravana de Coca-Cola en Acapulco en diciembre de 2025.
11

Gobiernos de izquierda y derecha promocionan a Coca-Cola, con sus caravanas navideñas

Rovirosa se hizo residente permanente en Texas, teniendo como socio y gestor de sus negocios a uno de sus conocidos: el panistaMario Ávila Lizárraga.
12

El socio del panista Ávila Lizárraga

Cuauhtémoc Blanco provocó una bronca durante un partido de leyendas entre las Águilas contra las Chivas que se disputó en EU.
13

VIDEO ¬ Cuauhtémoc Blanco agrede a jugador en partido de leyendas de América y Chivas

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió a José Medina Mora Icaza, quien será el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en Palacio Nacional.
14

Sheinbaum recibe a José Medina Mora, nuevo presidente del CCE, en Palacio Nacional

Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales.
15

Tres Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La SRE aseguró que México actúa conforme a lo establecido en el Tratado de Aguas con EU, mientras que Sheinbaum confió en que se logrará un acuerdo.
1

México actúa conforme a Tratado de Aguas: SRE; CSP confía en llegar a acuerdo con EU

Madre del sobrino de Karoline Leavitt podría ser liberada tras ser detenida por ICE
2

Madre brasileña del sobrino de Karoline Leavitt es liberada tras ser detenida por ICE

Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales.
3

Tres Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales

Trabajadores desalojan productos chinos de Plaza Izazaga 89, en la Ciudad de México.
4

Aumento de aranceles a productos chinos avanza en comisión de la Cámara de Diputados

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió a José Medina Mora Icaza, quien será el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en Palacio Nacional.
5

Sheinbaum recibe a José Medina Mora, nuevo presidente del CCE, en Palacio Nacional

Juez exonera al exgobernador César Duarte de adquirir 50 propiedades en EU.
6

ENTREVISTA ¬ Duarte usó dinero público en 50 casas y Maru no las peleó en EU: Corral

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
7

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

Donald Trump anunció ataques terrestres en Venezuela contra el narco protegido por Nicolás Maduro y advirtió que su línea dura podría extenderse a la región.
8

Trump contradice a Trump: uno libera al meganarco, otro promete detenerlos

Cuauhtémoc Blanco provocó una bronca durante un partido de leyendas entre las Águilas contra las Chivas que se disputó en EU.
9

VIDEO ¬ Cuauhtémoc Blanco agrede a jugador en partido de leyendas de América y Chivas

Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) resaltó que integrantes de la Marea Rosa buscan conformarse como partido porque ya no se sienten representados por el PRIAN.
10

#PuntosyComas ¬ No sólo la Marea Rosa: el nuevo PES avanza para tener otro partido

El Consejo Nacional Electoral de Honduras reanudó el conteo de votos de las elecciones presidenciales, el cual posiciona a Nasry Asfura como el líder.
11

Consejo Electoral de Honduras reanuda el conteo de votos de la elección presidencial

12

La Marea Rosa avanza para ser partido, pero todavía le faltan varios requisitos clave