César Duarte fue ingresado al Altiplano; está detenido por lavado de dinero: Harfuch

La FGR informó el lunes que César Duarte, el exgobernador priista de Chihuahua y que es señalado por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue detenido; ya está en el Altiplano, informó García Harfuch.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– El exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue ingresado en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, después del anuncio de su detención el lunes por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Es señalado por presunto lavado de dinero, informó esta mañana el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

"Lo que sabemos es que fue ingresado al Altiplano, a través del Sistema Penitenciario federal, que depende de la Secretaría de Seguridad. La orden de aprehensión es muy específica: es lavado de dinero o desvío de recursos", señaló García Harfuch en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este martes.

"Es una orden de aprehensión que no fue librada recientemente, ya tenía la orden de aprehensión. El día de ayer se cumplimenta por parte de la FGR. En su momento, como bien informó la Fiscalía, los próximos días van a dar mayor información", añadió el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Por su parte, la Presidenta Sheinbaum solamente recordó que ya la FGR emitió un comunicado que ya se tenía una orden de aprehensión contra Duarte. "Él estaba en Estados Unidos, lo extraditaron a México y tiene una serie e condicionantes la extradición que se resolvieron hace algunos días", señaló.

César Duarte llegó al Altiplano la noche del lunes, alrededor de las 23:00 horas, después de ser detenido en una localidad de Chihuahua capital más temprano. El fuerte operativo contó con presencia de agentes de la SSPC, la Secretaría de Marina y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

Se prevé que la mañana de este martes, el exgobernador Duarte comparezca por primera vez ante el Juez de control, donde será imputad por el presunto delito de lavado de dinero, o desvío de recursos, durante su etapa como Gobernador de Chihuahua, entre 2010 y 2016.

La FGR detiene a César Duarte

La FGR dio a conocer el lunes que César Duarte, identificado como César "N", exgobernador de Chihuahua que es señalado por el presunto delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, fue detenido.

La FGR, que es dirigida desde hace algunos días por Ernestina Godoy, dio a conocer que la captura de Duarte corresponde a una orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024.

"César 'N', había sido detenido previamente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado por la Fiscalía del estado de Chihuahua", indicó la Fiscalía.

Asimismo, señaló que, el 4 de octubre de 2024, fue tramitada una autorización ante el Gobierno de Estados Unidos con el objetivo de que se le pudiera procesar por un delito distinto, misma que fue concedida el 4 de diciembre del presente año.

La Fiscalía detalló que César Duarte es investigado por presuntamente haber intervenido en un esquema de lavado de dinero mientras era servidor público en Chihuahua. Mediante dicho esquema "pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano", explicó la FGR.

La impunidad del exgobernador

Después de su arresto en 2020 y posterior prisión de casi dos años en Florida, Duarte fue extraditado a México, hecho que dio alas a la expectativa fundada de que se haría justicia en el caso más grande de corrupción del que se tenga registro en Chihuahua y que, según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), involucró desvíos de miles de millones de pesos para el pago de campañas electorales nacionales y estatales; sobornos a políticos, empresarios, periodistas y líderes religiosos; y hasta para la compra de bienes que aumentaron el patrimonio del exgobernador y de su familia. Aunque en la única causa penal que se le sigue actualmente a Duarte se le señala por el desvío de 96 millones de pesos.

En aquel entonces, César Duarte Jáquez descendió con dificultad del avión que lo trajo de Ciudad de México y acababa de aterrizar en la ciudad de Chihuahua. Entonces subió a una silla de ruedas para que se le trasladara a su lugar de reclusión, el Centro de Readaptación Social (Cereso) del municipio de Aquiles Serdán, en las afueras de la ciudad.

Pero esa imagen del Duarte desfalleciente, que luego entraría y saldría de la cárcel de manera intermitente “por su delicada condición de salud”, como alegaban sus defensores, hace tiempo que dejó de existir.

Fuera de prisión en México desde el 5 de junio de 2024 gracias al cambio de una medida cautelar, Duarte recuperó su vitalidad. Ofrecía conferencias de prensa, se tomaba fotos en restaurantes, bares y fiestas en la ciudad de Chihuahua y, cómo no, bailaba como lo hacía cuando gobernaba la entidad, en la cima de su poder.

Entre tanto, el exgobernador enfrentaba hasta ahora en libertad un único caso penal que permanecía sin fecha de inicio del juicio oral, después de haberse librado de varios procesos administrativos y de una demanda civil en Estados Unidos.

A la par, Duarte comenzó una estrategia encaminada a pasar como un perseguido de la justicia, tal como hizo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en una recomendación en la que pidió darle registro oficial de “víctima”. Ahora, las cosas han cambiado.

La FGR movilizó su captura, luego de la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR y la llegada de Ernestina Godoy a la dependencia, primero como encargada de despacho y luego confirmada en el cargo a propuesta de la Presidenta Sheinbaum y avalada por el Senado.