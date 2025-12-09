César Duarte fue ingresado al Altiplano; está detenido por lavado de dinero: Harfuch

Redacción/SinEmbargo

09/12/2025 - 9:22 am

Harfuch dio a conocer que el exgobernador César Duarte fue ingresado en el Altiplano y se le acusa de lavado de dinero.

Ernestina Godoy lo detuvo, pero César Duarte tenía orden de arresto desde mayo 2024

ENTREVISTA ¬ Duarte usó dinero público en 50 casas y Maru no las peleó en EU: Corral

La FGR informó el lunes que César Duarte, el exgobernador priista de Chihuahua y que es señalado por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, fue detenido; ya está en el Altiplano, informó García Harfuch.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– El exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue ingresado en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, después del anuncio de su detención el lunes por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Es señalado por presunto lavado de dinero, informó esta mañana el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

"Lo que sabemos es que fue ingresado al Altiplano, a través del Sistema Penitenciario federal, que depende de la Secretaría de Seguridad. La orden de aprehensión es muy específica: es lavado de dinero o desvío de recursos", señaló García Harfuch en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este martes.

"Es una orden de aprehensión que no fue librada recientemente, ya tenía la orden de aprehensión. El día de ayer se cumplimenta por parte de la FGR. En su momento, como bien informó la Fiscalía, los próximos días van a dar mayor información", añadió el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Juez exonera al exgobernador César Duarte de adquirir 50 propiedades en EU.
César Duarte, del PRI, fue Gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016. Foto: Moisés Pablo, Cuartoscu

Por su parte, la Presidenta Sheinbaum solamente recordó que ya la FGR emitió un comunicado que ya se tenía una orden de aprehensión contra Duarte. "Él estaba en Estados Unidos, lo extraditaron a México y tiene una serie e condicionantes la extradición que se resolvieron hace algunos días", señaló.

César Duarte llegó al Altiplano la noche del lunes, alrededor de las 23:00 horas, después de ser detenido en una localidad de Chihuahua capital más temprano. El fuerte operativo contó con presencia de agentes de la SSPC, la Secretaría de Marina y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

Se prevé que la mañana de este martes, el exgobernador Duarte comparezca por primera vez ante el Juez de control, donde será imputad por el presunto delito de lavado de dinero, o desvío de recursos, durante su etapa como Gobernador de Chihuahua, entre 2010 y 2016.

 La FGR detiene a César Duarte

La FGR dio a conocer el lunes que César Duarte, identificado como César "N", exgobernador de Chihuahua que es señalado por el presunto delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, fue detenido.

La FGR, que es dirigida desde hace algunos días por Ernestina Godoy, dio a conocer que la captura de Duarte corresponde a una orden de aprehensión emitida el 16 de mayo de 2024.

"César 'N', había sido detenido previamente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado por la Fiscalía del estado de Chihuahua", indicó la Fiscalía.

Asimismo, señaló que, el 4 de octubre de 2024, fue tramitada una autorización ante el Gobierno de Estados Unidos con el objetivo de que se le pudiera procesar por un delito distinto, misma que fue concedida el 4 de diciembre del presente año.

La Fiscalía detalló que César Duarte es investigado por presuntamente haber intervenido en un esquema de lavado de dinero mientras era servidor público en Chihuahua. Mediante dicho esquema "pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano", explicó la FGR.

La impunidad del exgobernador

Después de su arresto en 2020 y posterior prisión de casi dos años en Florida, Duarte fue extraditado a México, hecho que dio alas a la expectativa fundada de que se haría justicia en el caso más grande de corrupción del que se tenga registro en Chihuahua y que, según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), involucró desvíos de miles de millones de pesos para el pago de campañas electorales nacionales y estatales; sobornos a políticos, empresarios, periodistas y líderes religiosos; y hasta para la compra de bienes que aumentaron el patrimonio del exgobernador y de su familia. Aunque en la única causa penal que se le sigue actualmente a Duarte se le señala por el desvío de 96 millones de pesos.

En aquel entonces, César Duarte Jáquez descendió con dificultad del avión que lo trajo de Ciudad de México y acababa de aterrizar en la ciudad de Chihuahua. Entonces subió a una silla de ruedas para que se le trasladara a su lugar de reclusión, el Centro de Readaptación Social (Cereso) del municipio de Aquiles Serdán, en las afueras de la ciudad.

Pero esa imagen del Duarte desfalleciente, que luego entraría y saldría de la cárcel de manera intermitente “por su delicada condición de salud”, como alegaban sus defensores, hace tiempo que dejó de existir.

Fuera de prisión en México desde el 5 de junio de 2024 gracias al cambio de una medida cautelar, Duarte recuperó su vitalidad. Ofrecía conferencias de prensa, se tomaba fotos en restaurantes, bares y fiestas en la ciudad de Chihuahua y, cómo no, bailaba como lo hacía cuando gobernaba la entidad, en la cima de su poder.

Entre tanto, el exgobernador enfrentaba hasta ahora en libertad un único caso penal que permanecía sin fecha de inicio del juicio oral, después de haberse librado de varios procesos administrativos y de una demanda civil en Estados Unidos.

A la par, Duarte comenzó una estrategia encaminada a pasar como un perseguido de la justicia, tal como hizo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en una recomendación en la que pidió darle registro oficial de “víctima”. Ahora, las cosas han cambiado.

La FGR movilizó su captura, luego de la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR y la llegada de Ernestina Godoy a la dependencia, primero como encargada de despacho y luego confirmada en el cargo a propuesta de la Presidenta Sheinbaum y avalada por el Senado.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Robo de autos: las "golden hours"

"El fortalecimiento del combate al robo de autos y la mejora en los procesos de búsqueda de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte II)

"La crisis del fentanilo o epidemia de drogas en “América” es, ante todo, un desafío de salud...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

AMLO, el Cincinato tropical

"El ofrecimiento de salvador de la Patria de este Cincinato tropical, a quien perjudica es a su...
Por Jaime García Chávez
Opinión en Video

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

Galileo

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

El INAH confirma hallazgo de huellas de dinosaurios de 120 millones de años en Puebla

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
1

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

Alejandro Armenta le truena los dedos a Secretaria de Turismo.
2

Armenta sigue usando el helicóptero de Moreno Valle, y esconde el costo de sus viajes

La FGR detiene nuevamente a César Duarte, exgobernador de Chihuahua
3

Ernestina Godoy lo detuvo, pero César Duarte tenía orden de arresto desde mayo 2024

Harfuch dio a conocer que el exgobernador César Duarte fue ingresado en el Altiplano y se le acusa de lavado de dinero.
4

César Duarte fue ingresado al Altiplano; está detenido por lavado de dinero: Harfuch

Juez exonera al exgobernador César Duarte de adquirir 50 propiedades en EU.
5

ENTREVISTA ¬ Duarte usó dinero público en 50 casas y Maru no las peleó en EU: Corral

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
6

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, ahora enfrenta una orden de captura internacional, informó el Fiscal hondureño Johel Antonio Zelaya Álvarez.
7

Expresidente hondureño indultado en EU ahora enfrenta orden de captura internacional

8

La Marea Rosa avanza para ser partido, pero todavía le faltan varios requisitos clave

Marcha contra maiz transgénico
9

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales.
10

Tres Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales

Homicidios bajan 37 por ciento en el Gobierno de Sheinbaum.
11

Los delitos de alto impacto muestran descensos en México; homicidios dolosos caen 37%

La lista del NYT incluye sobre todo a figuras del entretenimiento, como Bad Bunny y Rosalía; entre las figuras políticas está el Papa León XIV y Sheinbaum.
12

El NYT incluye a Sheinbaum en la LISTA de las 67 personas más elegantes de 2025

La SRE aseguró que México actúa conforme a lo establecido en el Tratado de Aguas con EU, mientras que Sheinbaum confió en que se logrará un acuerdo.
13

México actúa conforme a Tratado de Aguas: SRE; CSP confía en llegar a acuerdo con EU

Donald Trump anunció ataques terrestres en Venezuela contra el narco protegido por Nicolás Maduro y advirtió que su línea dura podría extenderse a la región.
14

Trump contradice a Trump: uno libera al meganarco, otro promete detenerlos

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió a José Medina Mora Icaza, quien será el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en Palacio Nacional.
15

Sheinbaum recibe a José Medina Mora, nuevo presidente del CCE, en Palacio Nacional

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, ahora enfrenta una orden de captura internacional, informó el Fiscal hondureño Johel Antonio Zelaya Álvarez.
1

Expresidente hondureño indultado en EU ahora enfrenta orden de captura internacional

Homicidios bajan 37 por ciento en el Gobierno de Sheinbaum.
2

Los delitos de alto impacto muestran descensos en México; homicidios dolosos caen 37%

Harfuch dio a conocer que el exgobernador César Duarte fue ingresado en el Altiplano y se le acusa de lavado de dinero.
3

César Duarte fue ingresado al Altiplano; está detenido por lavado de dinero: Harfuch

La SRE aseguró que México actúa conforme a lo establecido en el Tratado de Aguas con EU, mientras que Sheinbaum confió en que se logrará un acuerdo.
4

México actúa conforme a Tratado de Aguas: SRE; CSP confía en llegar a acuerdo con EU

Madre del sobrino de Karoline Leavitt podría ser liberada tras ser detenida por ICE
5

Madre brasileña del sobrino de Karoline Leavitt es liberada tras ser detenida por ICE

Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales.
6

Tres Ministros de la SCJN denuncian suplantación de sus identidades en redes sociales

Trabajadores desalojan productos chinos de Plaza Izazaga 89, en la Ciudad de México.
7

Aumento de aranceles a productos chinos avanza en comisión de la Cámara de Diputados

La Presidenta Claudia Sheinbaum recibió a José Medina Mora Icaza, quien será el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en Palacio Nacional.
8

Sheinbaum recibe a José Medina Mora, nuevo presidente del CCE, en Palacio Nacional

Juez exonera al exgobernador César Duarte de adquirir 50 propiedades en EU.
9

ENTREVISTA ¬ Duarte usó dinero público en 50 casas y Maru no las peleó en EU: Corral

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
10

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

Donald Trump anunció ataques terrestres en Venezuela contra el narco protegido por Nicolás Maduro y advirtió que su línea dura podría extenderse a la región.
11

Trump contradice a Trump: uno libera al meganarco, otro promete detenerlos

Cuauhtémoc Blanco provocó una bronca durante un partido de leyendas entre las Águilas contra las Chivas que se disputó en EU.
12

VIDEO ¬ Cuauhtémoc Blanco agrede a jugador en partido de leyendas de América y Chivas