Un Juez da luz verde para publicar archivos de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein

Ghislaine Maxwell, expareja del pedófilo Epstein y quien fuera su cómplice, cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual de menores; el Juez ha dado luz verde para que se conozcan los archivos de su caso.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).– Un Juez federal de Estados Unidos (EU) ha dado este martes luz verde para hacer públicos los archivos de la investigación de un Gran Jurado en el caso de Ghislaine Maxwell, la cómplice del pedófilo Jeffrey Epstein y quien cumple una condena de 20 años por delitos de tráfico sexual.

El Juez, con sede en Manhattan, resolvió a favor del Departamento de Justicia de EU, que había interpuesto una moción para abrir los archivos del caso Ghislaine Maxwell, quien fuera declarada culpable en diciembre de 2021 de dos cargos por tráfico sexual de un menor, el transporte de un menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva y tres cargos relacionados con conspiración, dentro del marco de la investigación de la trama liderada por Epstein, quien se suicidó en la cárcel en agosto de 2019 mientras esperaba su condena.

La decisión del Juez Paul A. Engelmayer ordena que se desclasifiquen entonces las transcripciones del Gran Jurado y los documentos del caso Ghislaine Maxwell, que van íntimamente ligados con los de Epstein. Estos materiales, de acuerdo con medios locales, podrían ser cientos o miles de documentos no publicados hasta ahora, lo que dibujará una imagen más completa de la labor de cómplice que ejerció la socialité dentro del caso Epstein.

Con la decisión tomada este martes, y debido a que el Congreso de EU avaló en noviembre la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, el Departamento de Justicia deberá publicar los archivos en 10 días máximo, es decir, como fecha límite para el 19 de diciembre, pero todavía restan definirse los detalles sobre el proceso para publicar los archivos y proteger las identidades de las víctimas.