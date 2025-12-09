La SSC-CdMx detiene a implicado en homicidio de Regidor de Reynosa; le hallan drogas

Redacción/SinEmbargo

09/12/2025 - 1:22 pm

La SSC-CdMx informó que policías capitalinos detuvieron a un presunto responsable del homicidio del Regidor de Reynosa, Brayan Nicolás Vicente Salinas.

El presunto implicado en el homicidio de Brayan Vicente, Regidor de Reynosa, fue detenido en posesión de varias drogas, celulares y tarjetas bancarias.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este martes que policías capitalinos lograron la detención de un sujeto señalado como probable responsable del homicidio del Regidor de Reynosa, Brayan Nicolás Vicente Salinas.

Cabe mencionar que el funcionario originario de Tamaulipas fue hallado sin vida el pasado domingo 7 de diciembre dentro de un departamento en un edificio ubicado en avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Tabacalera de la Alcaldía Cuauhtémoc, en el cual se hospedó para asistir al mitin encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 6 de diciembre en el Zócalo capitalino.

Derivado de estos hechos, las autoridades capitalinas llevaron a cabo labores de investigación, las cuales incluyeron el análisis de las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona y en el condominio, lo que permitió identificar a dos sujetos que ingresaron al domicilio en compañía de la víctima y después abandonaron el lugar.

Como parte de las indagatorias, uniformados realizaron un seguimiento al sistema de geolocalización del celular del Regidor de Reynosa que perdió la vida, gracias a la cual se ubicó un vehículo color gris que fue utilizado por uno de los sujetos que fueron captados en video ingresando al domicilio.

Resultado de estas acciones, el lunes 8 de diciembre los agentes de la SSC-CdMx pudieron localizar el auto en el cruce de las avenidas Insurgentes Norte y Acueducto, en la colonia San Pedro Zacatenco de la Alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), por lo que uniformados lo interceptaron para realizar una revisión.

A raíz de la inspección, se precisó en un comunicado, policías capitalinos aseguraron 31 bolsitas de plástico transparente y aproximadamente un kilogramo de aparente mariguana, un empaque que contenía una sustancia similar al crystal, tres teléfonos celulares de alta gama, cuatro tarjetas bancarias y el vehículo gris con placas del Estado de México (Edomex).

Una vez que los policías de la CdMx confirmaron que las características físicas del sujeto coincidían con una de las personas que aparecen en los videos de videovigilancia del departamento en el que fue hallado sin vida el Regidor de Reynosa, el hombre de 20 años de edad fue detenido y presentado ante el agente del Ministerio Público (MP) correspondiente.

