La inflación anual en México repuntó a 3.80% durante noviembre de 2025, reporta Inegi

La inflación de noviembre rebasó las expectativas y el dato de octubre, de acuerdo con el Inegi.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- La inflación en México repuntó más de lo previsto en noviembre: se ubicó en 3.80 por ciento anual, impulsada principalmente por el alza en tarifas eléctricas y algunos productos agropecuarios, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La presidenta del Instituto, Graciela Márquez, difundió las cifras del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en su cuenta de X, donde precisó que el aumento mensual fue de 0.66 por ciento, superior al 0.44 por ciento del mismo mes de 2024.

Los analistas esperaban una variación anual de 3.70 por ciento, por lo que la lectura sorprendió al alza y revirtió parte de la desaceleración mostrada en octubre, cuando la inflación se ubicó en 3.57 por ciento.

El comunicado detalló que el nivel del INPC alcanzó 142.645 puntos. La inflación subyacente, que excluye precios volátiles, aumentó 0.19 por ciento mensual y llegó a 4.43 por ciento anual, también por encima del 4.28 por ciento previo. Dentro de este componente, los servicios subieron 0.39 por ciento y las mercancías disminuyeron 0.03 por ciento.

En contraste, el componente no subyacente avanzó 2.28 por ciento mensual y 1.73 por ciento anual, impulsado por el término del subsidio al programa de tarifas eléctricas de verano en 11 ciudades del país.

Las frutas y verduras aumentaron 3.49 por ciento, mientras que los energéticos y las tarifas autorizadas por el Gobierno federal subieron 2.97 por ciento.

En noviembre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 142.645 y representó un aumento de 0.66% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.80%. Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

Entre los productos con mayores incrementos destacaron la electricidad, el transporte público, el jitomate, y la comida en loncherías y taquerías. Por el contrario, los precios del vino de mesa, del aguacate, de la papa y otros tubérculos, además del ron, mostraron retrocesos.

El repunte llega a una semana de la reunión de política monetaria del Banco de México (Banxico), programada para el 18 de diciembre. Pese a las presiones recientes, analistas esperan que la Junta de Gobierno recorte la tasa en 25 puntos base, para ubicarla en siete por ciento.

La Subgobernadora Galia Borja señaló que los riesgos siguen al alza y advirtió que en 2026 habrá presiones adicionales, como cambios tributarios y la revisión del T-MEC. No obstante, la baja demanda interna y la fortaleza del peso podrían seguir apoyando la reducción de la inflación.

El banco central mantiene como meta una inflación de tres por ciento, con un rango de más o menos un punto. Aunque en noviembre la inflación general repuntó, sigue por debajo del nivel de hace un año, cuando era de 4.55 por ciento.