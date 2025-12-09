Heriberto Morentín, Subsecretario de Seguridad de Colima, sufre atentado; está herido

El funcionario resultó herido y recibe atención médica; su estado de salud se reporta estable.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- El Subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, Heriberto Morentín Ramírez, fue víctima de un ataque armado cuando circulaba por la avenida Ignacio Sandoval, a la altura del centro comercial Zentralia, en la zona norte de la capital.

De acuerdo con el comunicado de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, el funcionario estatal resultó herido, pero se encuentra estable y bajo atención médica en un hospital privado.

El atentado ocurrió cerca de las 7:30 horas, cuando Morentín Ramírez se dirigía a las instalaciones de la corporación para iniciar su jornada laboral.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores dispararon desde una camioneta estacionada, dejando al menos 20 impactos de bala en el vehículo oficial.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima acudieron al lugar para acordonar la zona y comenzar la recopilación de indicios.

El ataque generó una fuerte movilización policial, que incluyó el sobrevuelo de un helicóptero y la participación de fuerzas federales.

Las instituciones que integran la Mesa de Coordinación condenaron enérgicamente el atentado y expresaron su solidaridad con el funcionario y su familia.

Asimismo, informaron que trabajan de manera conjunta con la Fiscalía para esclarecer los hechos y detener a los responsables.