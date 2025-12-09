Heriberto Morentín, Subsecretario de Seguridad de Colima, sufre atentado; está herido

Redacción/SinEmbargo

09/12/2025 - 2:53 pm

El Subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, Heriberto Morentín Ramírez, fue víctima de un ataque armado.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Paisajes montañosos y actividades familiares para relajarse en el Nevado de Colima

El Festival de Mariachi y Mezcal 2025 ofrecerá una experiencia cultural única

#PuntosyComas ¬ Los homicidios bajaron en 30 de 32 entidades del país durante 2025

El funcionario resultó herido y recibe atención médica; su estado de salud se reporta estable.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- El Subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, Heriberto Morentín Ramírez, fue víctima de un ataque armado cuando circulaba por la avenida Ignacio Sandoval, a la altura del centro comercial Zentralia, en la zona norte de la capital.

De acuerdo con el comunicado de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, el funcionario estatal resultó herido, pero se encuentra estable y bajo atención médica en un hospital privado.

El atentado ocurrió cerca de las 7:30 horas, cuando Morentín Ramírez se dirigía a las instalaciones de la corporación para iniciar su jornada laboral.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores dispararon desde una camioneta estacionada, dejando al menos 20 impactos de bala en el vehículo oficial.

Atentan contra Subsecretario en Colima.
El funcionario resultó herido y recibe atención médica; su estado de salud se reporta estable. Foto: Gobierno de Colima

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Colima acudieron al lugar para acordonar la zona y comenzar la recopilación de indicios.

El ataque generó una fuerte movilización policial, que incluyó el sobrevuelo de un helicóptero y la participación de fuerzas federales.

Las instituciones que integran la Mesa de Coordinación condenaron enérgicamente el atentado y expresaron su solidaridad con el funcionario y su familia.

Asimismo, informaron que trabajan de manera conjunta con la Fiscalía para esclarecer los hechos y detener a los responsables.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Robo de autos: las "golden hours"

"El fortalecimiento del combate al robo de autos y la mejora en los procesos de búsqueda de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte II)

"La crisis del fentanilo o epidemia de drogas en “América” es, ante todo, un desafío de salud...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

AMLO, el Cincinato tropical

"El ofrecimiento de salvador de la Patria de este Cincinato tropical, a quien perjudica es a su...
Por Jaime García Chávez
+ Sección

Opinión en Video

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

El gran juego China-EU
Por Lorenzo Meyer

El gran juego China-EU

Manifiesto contra la mentira
Por Fabrizio Mejía Madrid

Manifiesto contra la mentira

+ Sección

Galileo

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

Uso de vapeadores podría derivar en cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Un estudio científico compara varias formas de cocinar brócoli para observar cómo cada técnica interactúa con elementos propios del vegetal.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

Los videos cortos o shorts que predominan en TikTok, Instagram y YouTube suscitan preocupaciones sobre su influencia en la concentración y el autocontrol.

¿Eres fan de ver videos cortos? Científicos alertan de su impacto en la salud mental

Un nuevo estudio reveló que los perros provocan cambios microbianos de nuestro cuerpo, lo que da como resultado una mejora de la salud mental en adolescentes.

Tener un perro mejora la salud mental, revela nuevo estudio y la razón te sorprenderá

Art Basel Miami expone perro robot con cara de Elon Musk.

Art Basel Miami Beach exhibe robots inspirados en Musk, Bezos, Zuckerberg y Picasso

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Marcha contra maiz transgénico
1

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Organizaciones ligadas al empresario Claudio X. González recolectaron las más de 130 mil firmas necesarias para presentar al Congreso su propia propuesta de Reforma Electoral
2

Claudio X. vuelve con 130 mil firmas para presentar su Reforma Electoral al Congreso

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
3

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

Alejandro Armenta le truena los dedos a Secretaria de Turismo.
4

Armenta sigue usando el helicóptero de Moreno Valle, y esconde el costo de sus viajes

La FGR informó que detuvo a César Duarte, exgobernador de Chihuahua acusado de presunto lavado de dinero; Harfuch reveló que se encuentra preso en el Altiplano.
5

César Duarte fue ingresado al Altiplano; está detenido por lavado de dinero: Harfuch

La FGR detiene nuevamente a César Duarte, exgobernador de Chihuahua
6

Ernestina Godoy lo detuvo, pero César Duarte tenía orden de arresto desde mayo 2024

Juez exonera al exgobernador César Duarte de adquirir 50 propiedades en EU.
7

ENTREVISTA ¬ Duarte usó dinero público en 50 casas y Maru no las peleó en EU: Corral

Ernestina Godoy es la favorita para ser elegida como titular de la FGR.
8

Acabar con la impunidad

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
9

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

Omar García Harfuch descartó que la explosión de hace unos días en Coahuayana, Michoacán, haya sido de un "coche bomba"; afirmó que no se trata de "terrorismo".
10

Harfuch dice que no es terrorismo e incluso no fue un “coche bomba” lo de Michoacán

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, ahora enfrenta una orden de captura internacional, informó el Fiscal hondureño Johel Antonio Zelaya Álvarez.
11

Expresidente hondureño indultado en EU ahora enfrenta orden de captura internacional

La Agencia Meteorológica de Japón levantó la advertencia de tsunami horas después de que un terremoto de magnitud preliminar 7.5 sacudiera el noreste del país.
12

Japón levanta alerta de tsunami tras potente terremoto; reporta 30 personas heridas

El Subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, Heriberto Morentín Ramírez, fue víctima de un ataque armado.
13

Heriberto Morentín, Subsecretario de Seguridad de Colima, sufre atentado; está herido

La SSC-CdMx informó que policías capitalinos detuvieron a un presunto responsable del homicidio del Regidor de Reynosa, Brayan Nicolás Vicente Salinas.
14

La SSC-CdMx detiene a implicado en homicidio de Regidor de Reynosa; le hallan drogas

15

Jorge mató a Serymar, su novia. Le dieron 46 años; apeló y hoy, en Coahuila, le ratificaron la pena

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Agencia Meteorológica de Japón levantó la advertencia de tsunami horas después de que un terremoto de magnitud preliminar 7.5 sacudiera el noreste del país.
1

Japón levanta alerta de tsunami tras potente terremoto; reporta 30 personas heridas

El Subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Colima, Heriberto Morentín Ramírez, fue víctima de un ataque armado.
2

Heriberto Morentín, Subsecretario de Seguridad de Colima, sufre atentado; está herido

El Gobierno de la CdMx dio a conocer la fecha, hora y sede para la entrega de las tarjetas a nuevas y nuevos beneficiarios del programa Mi Beca para Empezar.
3

Mi Beca Para Empezar CdMx: Checa cuándo, dónde y a qué hora es la entrega de tarjetas

Inflación alcanza 3.80 por ciento: Inegi.
4

La inflación anual en México repuntó a 3.80% durante noviembre de 2025, reporta Inegi

Organizaciones ligadas al empresario Claudio X. González recolectaron las más de 130 mil firmas necesarias para presentar al Congreso su propia propuesta de Reforma Electoral
5

Claudio X. vuelve con 130 mil firmas para presentar su Reforma Electoral al Congreso

El Mayo
6

Defensa de "El Mayo" pide mover fecha de sentencia; se le dificulta reunir evidencia

La SSC-CdMx informó que policías capitalinos detuvieron a un presunto responsable del homicidio del Regidor de Reynosa, Brayan Nicolás Vicente Salinas.
7

La SSC-CdMx detiene a implicado en homicidio de Regidor de Reynosa; le hallan drogas

Omar García Harfuch descartó que la explosión de hace unos días en Coahuayana, Michoacán, haya sido de un "coche bomba"; afirmó que no se trata de "terrorismo".
8

Harfuch dice que no es terrorismo e incluso no fue un “coche bomba” lo de Michoacán

Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, aliados para cometer delitos de tráfico y abuso sexual de menores.
9

Un Juez da luz verde para publicar archivos de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein

Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, ahora enfrenta una orden de captura internacional, informó el Fiscal hondureño Johel Antonio Zelaya Álvarez.
10

Expresidente hondureño indultado en EU ahora enfrenta orden de captura internacional

La incidencia de homicidios dolosos en México se redujo un 37 por ciento desde el inicio de la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
11

Los delitos de alto impacto muestran descensos en México; homicidios dolosos caen 37%

La FGR informó que detuvo a César Duarte, exgobernador de Chihuahua acusado de presunto lavado de dinero; Harfuch reveló que se encuentra preso en el Altiplano.
12

César Duarte fue ingresado al Altiplano; está detenido por lavado de dinero: Harfuch