Japón levanta alerta de tsunami tras potente terremoto; reporta 30 personas heridas

Xinhua

09/12/2025 - 3:14 pm

La Agencia Meteorológica de Japón levantó la advertencia de tsunami horas después de que un terremoto de magnitud preliminar 7.5 sacudiera el noreste del país.

La Primera Ministra de Japón, Sanae Takaichi, informó que 30 personas resultaron heridas en el poderoso terremoto que activó la alerta de Tsunami.

TOKIO, 9 dic (Xinhua).- La Agencia Meteorológica de Japón levantó la advertencia de tsunami para las zonas costeras de las prefecturas de Aomori, Iwate y Hokkaido a primera hora del martes, horas después de que un terremoto de magnitud preliminar 7.5 sacudiera el noreste del país.

El fuerte sismo ocurrió a las 23:15 hora local del lunes frente a la costa septentrional del Pacífico de Aomori, a una profundidad de 54 kilómetros, y registró una intensidad de seis fuerte en la escala sísmica japonesa de siete niveles en partes de la citada prefectura, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, siglas en inglés).

Unas tres horas y media después del temblor, la advertencia de tsunami fue degradada a aviso. A las 06:20 horas del martes, se levantaron todos los avisos de tsunami para las áreas costeras del Pacífico.

La JMA, que revisó la magnitud del sismo a la baja desde 7.6, había advertido de olas de hasta tres metros tras el terremoto. El tsunami más alto observado fue de unos 70 centímetros en el puerto de Kuji, en Iwate.

La Primera Ministra japonesa, Sanae Takaichi, dijo el martes que 30 personas resultaron heridas en el poderoso terremoto, y advirtió de un temblor similar o incluso más fuerte en las zonas costeras del Pacífico.

La Agencia Meteorológica emitió una alerta por un posible megaterremoto tras el sismo del lunes, señalando que existe una probabilidad de uno entre 100 de que ocurra un sismo de magnitud ocho o superior en un plazo de siete días.

La Oficina del Gabinete pidió al público mantener una preparación especial durante al menos una semana, así como tener a la mano un kit de suministros de emergencia para poder evacuar de inmediato si fuera necesario.

La Embajada de China en Japón emitió un aviso a primera hora del martes instando a los ciudadanos chinos en el país a mantenerse vigilantes y seguir de cerca las actualizaciones sísmicas, las advertencias meteorológicas y la información de prevención de desastres.

La agencia meteorológica de Japón levantó la advertencia de tsunami horas después de que un terremoto de magnitud preliminar 7.5 sacudiera el noreste del país.
La Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta por un posible megaterremoto tras el sismo del lunes. Foto: Li Ziyue, Xinhua

En Aomori y Hokkaido se han reportado más de 10 heridos, incluido al menos un caso grave en la región de Hidaka, en Hokkaido, sin que hasta el momento se hayan registrado víctimas mortales. El gobierno prefectural de Aomori informó de que unas dos mil 700 viviendas sufrieron cortes de electricidad, según Kyodo News.

Tampoco se han reportado anomalías en las plantas nucleares de Hokkaido ni de las prefecturas septentrionales de Aomori, Miyagi y Fukushima, según la información.

Los servicios del tren bala Tohoku Shinkansen fueron suspendidos entre las estaciones de Fukushima y Shin-Aomori, indicó el operador JR East. Un tren bala con 94 pasajeros quedó momentáneamente detenido en Aomori.

Xinhua

Xinhua

