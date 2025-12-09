Ataque del Cártel de Sinaloa a comunidades en Guatemala deja un muerto y un herido

El Ministerio de Defensa de Guatemala reportó una persona fallecida y que el efectivo herido se encuentra fuera de peligro.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- Presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa atacaron ayer a seis comunidades en Guatemala, localizadas en la frontera con México, lo que resultó en un efectivo del ejército guatemalteco herido, un civil muerto y un detenido.

"Este 8 de diciembre grupos armados ilegales no identificados ingresaron de forma ilícita al territorio nacional, específicamente en la línea divisoria entre Guatemala-México, en los departamentos de Huehuetenango y San Marcos", informó el Ministerio de Defensa de Guatemala en un comunicado.

De acuerdo con el Ministerio, soldados del ejército de Guatemala se encontraban realizando patrullajes de rutina en la Aldea Agua Zarca, Huehuetenango, cuando se detectó a uno de esos grupos.

La autoridades explicaron que se produjo un enfrentamiento. "Respondiendo de inmediato al ataque, un oficial subalterno resultó herido en una de las extremidades inferiores", indicaron.

El Ministerio de Defensa reportó una persona fallecida. El efectivo herido se encuentra fuera de peligro.

Las unidades militares reforzaron las operaciones en el área, derivado de estas acciones se logró la aprehensión de una persona, armamento, explosivos, accesorios y drones, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes; asimismo, se están realizando las coordinaciones con la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) de México.

"El Ejército de Guatemala, reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo sus acciones en tierra, aire y mar para garantizar la soberanía del territorio nacional y salvaguardar la vida de la población", finalizó el Ministerio de Defensa.

Esta mañana, el Secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, indicó que se acordó con la autoridades de Guatemala un plan para realizar operaciones coincidentes a lo largo de la frontera Sur para combatir al narcotráfico.

“Se giraron instrucciones a la región aérea militar del sureste, con sede en Tuxtla Gutiérrez, para que efectúen vuelos de reconocimiento a lo largo de la frontera del lado del territorio mexicano”, anunció.