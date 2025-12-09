¿Cómo brincó Wedding de atleta olímpico en Canadá a ser brazo del Cártel de Sinaloa?

Ryan James Wedding, quien compitió como snowboarder en las olimpiadas de invierno de 2002, actualmente es buscado por autoridades estadounidenses, las cuales lo acusan de esconderse en México y liderar una red de narcotráfico que tiene estrechos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- Los Juegos Olímpicos de Salt Lake City 2002 fueron el momento en que la vida de Ryan Wedding cambió. El snowboarder canadiense de 20 años ya era considerado una superestrella en ciernes y se preparaba para su primera carrera de clasificación olímpica. The Globe and Mail recuerda cómo lo habían preparado desde muy joven para esta oportunidad. Había crecido cerca de Thunder Bay en una familia que dirigía el club de esquí Mount Baldy. A sus 15 años, además, se había unido al equipo canadiense, compitiendo por todo el mundo, desde los Andes hasta los Alpes.

"Pero bajo las brillantes luces olímpicas, el joven flaqueó; terminó a un segundo del ritmo en la ronda final de ese día, terminando en el puesto 24. Fue, a todos los efectos, el final de su carrera en el snowboard y el comienzo de otro camino mucho más oscuro", expone The Globe and Mail. "En poco tiempo, Wedding comenzaría su segunda carrera como capo internacional de la droga, una que finalmente lo vería ubicado en la lista de los diez más buscados del FBI, con una recompensa de 15 millones de dólares asociada a su nombre; comparado con Pablo Escobar y El Chapo Guzmán por altos funcionarios policiales de Estados Unidos".

Es así como Ryan James Wedding pasó de competir en las olimpiadas a liderar una enorme red de narcotráfico vinculada al Cártel de Sinaloa, por quien el Gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa millonaria para su captura y extradición. De hecho las autoridades estadounidenses creen que se encuentra radicando en México desde donde envía toneladas de cocaína a territorio estadounidense.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) de Estados Unidos está ofreciendo una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permita localizar y capturar a Ryan James Wedding, un exatleta olímpico originario de Thunder Bay, Canadá, quien abandonó el mundo del deporte y se unió a las filas del Cártel de Sinaloa, por lo que se presume que se encuentra escondido en territorio mexicano.

Las autoridades estadounidenses acusan a James Wedding de dirigir y participar en el trasiego hacia la Unión Americana y Canadá de “cientos de kilogramos de cocaína”, droga que trasladaba desde Colombia y pasaba por México. Asimismo se le acusa de planear el asesinato de varias personas como parte de las actividades relacionadas con el narcotráfico que tenía a su cargo.

El FBI busca a Ryan James Wedding, ex atleta olímpico convertido en aliado de Cártel 🇲🇽 y líder de una red violenta de narcotráfico. Creemos que se esconde en 🇲🇽. Ofrecemos hasta 15 millones de dólares por información que permita detenerlo. Si lo has visto o tienes información… pic.twitter.com/IwmmexMBTw — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) December 8, 2025

“Ryan James Wedding es buscado por presuntamente dirigir y participar en una operación transnacional de narcotráfico que enviaba rutinariamente cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, a Canadá y otros lugares de Estados Unidos. Además, se alega que Wedding participó en la orquestación de múltiples asesinatos para promover estos delitos de drogas”, señaló el FBI de Los Ángeles en una publicación de su cuenta de X.

En los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, que se llevaron a cabo en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, Wedding participó en la categoría de eslalon gigante de snowboard, representando a Canadá. Sin embargo, tras abandonar el deporte, inició su carrera delictiva y en 2008, autoridades estadounidenses lo arrestaron bajo el cargo de tráfico de cocaína, delito por el que fue condenado a 48 meses en prisión, tras lo cual continuó en el narcotráfico.

Actualmente el Departamento de Justicia de Estado Unidos señala al exdeportista, de 43 años de edad, de importar hacia Los Ángeles, California, hasta 60 toneladas de cocaína al año, mediante camiones semirremolque. Asimismo, parte de esta droga, trasladada desde Colombia, por lo que también pasaba por México, según datos de las autoridades norteamericanas, tenía como destino Canadá.

Pamela Bondi, Fiscal General de la Unión Americana, señaló que se trataba del ·mayor distribuidor de cocaína de Canadá” dedicado a inundar “las comunidades estadounidenses y canadienses con cocaína procedente de Colombia”, según declaraciones consignadas por el diario El Financiero. “Wedding es un exatleta olímpico canadiense que ahora es el líder de una organización criminal transnacional", comentó la Fiscal el pasado mes de noviembre en el marco de una operación policial contra el exatleta.

Asimismo, el exatleta olímpico está acusado de lavado de dinero y de ordenar el asesinato de un testigo colaborador, de quien difundió imágenes y ofreció una recompensa con el fin de localizarlo y asesinarlo, hecho que tuvo lugar el pasado mes de enero en un restaurante de Medellín, Colombia. Según las autoridades estadounidenses, Wedding publicó unas fotografías del testigo y su esposa en el portal The Dirty News.

El portal Bloomberg detalló que, de acuerdo con las acusaciones de Bill Essayli, primer fiscal adjunto de Estados Unidos para el Distrito Central de California, Wedding difundió esas imágenes al mismo tiempo que ofreció una recompensa a quien asesinara al testigo colaborador y a la esposa de éste, con el propósito de echar abajo las acusaciones en su contra que se presentaron en 2024, y así detener su extradición hacia Estados Unidos.

The FBI is releasing a newly obtained photograph of FBI Top Ten Fugitive, Ryan Wedding. The photo is believed to have been taken of Wedding in Mexico during the summer of 2025.

#WANTED:

Ryan James Wedding is wanted for allegedly running and participating in a transnational… pic.twitter.com/tNbrLQEOvI — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) December 9, 2025

Sin embargo, el homicidio del testigo colaborador, quien fue ultimado de cinco disparos con arma de fuego en la cabeza, ataque del que sobrevivió la esposa de éste, sólo reforzó los cargos en contra del exatleta, quien es conocido como "El Jefe", "Gigante" o "Enemigo Público" y es considerado como un "Pablo Escobar moderno", debido a la violencia y a la magnitud que ha alcanzado la organización que lidera.

Kash Patel, director del FBI, señaló textualmente que se trataba de “una versión moderna de Pablo Escobar”, ya que la lider “una organización global de narcotráfico” de gran magnitud y brutalidad. Por su parte, John K. Hurley, subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera, se fijó como meta “desenmascarar la red de socios y facilitadores detrás de Ryan Wedding”.

Hasta el momento, el Departamento del Tesoro estadounidense dio a conocer que Wedding y su esposa serán blanco de sanciones, además de otras 17 personas de diversas nacionalidades, como Canadá, México y Colombia, a quienes las autoridades de la Unión Americana acusan de lavado de dinero procedente de actividades ilícitas, así como de encubrir las operaciones del exdeportista.

"Cientos de millones de dólares en cocaína procedente de México llegaron finalmente a Estados Unidos y Canadá. La organización es violenta y responsable de muertes como parte de sus operaciones criminales", afirmó Joseph McNally, fiscal federal interino del Distrito Central de California, en declaraciones citadas por el medio FOX Los Ángeles, en donde estaría el principal centro de operaciones de Wedding y su organización criminal.

El medio estadounidense consignó que, de acuerdo con la acusación, contra el exdeportista pesan ocho delitos federales: “dos cargos de conspiración para distribuir sustancias controladas, un cargo de conspiración para exportar cocaína, un cargo de liderar una empresa criminal continua, tres cargos de asesinato en relación con una empresa criminal continua y un delito de drogas, y un cargo de intento de cometer asesinato en relación con una empresa criminal continua y un delito de drogas”.

Según documentos judiciales de la Fiscalía estadounidense, en noviembre 2023, Wedding ordenó el asesinato de dos sujetos, integrantes de una familia en Ontario, Canadá, quienes le habrían robado un cargamento de drogas al sur de California. Durante el ataque, un integrante de la misma familia logró sobrevivir a dicha agresión, no obstante, resultó con graves lesiones físicas.

El pasado 28 de noviembre, el FBI incautó un Mercedes-Benz CLK GTR descapotable biplaza, de los seis que existen en el mundo, valuado en más de 13 millones de dólares que sería propiedad del exatleta olímpico, en el marco de una operación que tenía el propósito de desmantelar la red de narcotráfico y lavado de dinero que encabeza Wedding.

Desde el pasado mes de marzo, Wedding forma parte de la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI, por lo que el Departamento de Estado incrementó la recompensa por la captura del exatleta, de 10 a 15 millones de dólares. A esta recompensa se suma el ofrecimiento del Gobierno de Estados Unidos de dos millones de dólares, por información que conduzca a la detención del resto de los implicados en el asesinato del testigo colaborador.