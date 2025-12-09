Veracruz nombra a Lisbeth Aurelia como Fiscal interina tras renuncia de Hernández

El Pleno del Congreso de Veracruz registró 40 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones para nombrar a Lisbeth Aurelia Jiménez como nueva titular de la Fiscalía General del Estado.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- El Congreso del Estado de Veracruz designó este martes a Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre como Fiscal general interina, tras la renuncia de Verónica Hernández Giadáns, quien ocupaba el cargo desde 2019 tras la salida de Jorge Winckler Ortiz, hoy preso y vinculado a proceso por el delito de tortura.

Durante la Decimoquinta Sesión Ordinaria, la presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Naomi Edith Gómez Santos, instruyó al legislador Alejandro Porras Marín a dar lectura al oficio en el que se notifica la renuncia de Hernández Giadáns de la Fiscalía, con lo que se activó el procedimiento legislativo para la nueva designación.

Tras ello, la titular del Ejecutivo estatal, Rocío Nahle García, remitó la propuesta de Jiménez Aguirre, al acreditar que cumple con los requisitos establecidos en la Constitución local para encabezar el organismo de procuración de justicia en el estado.

A raíz de la propuesta, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por el Diputado Esteban Bautista Hernández, presentó al Pleno el Acuerdo que respalda y formaliza la designación, en su calidad de órgano encargado de conducir los consensos legislativos.

Nombra Congreso a Lisbeth Jiménez Aguirre titular de la Fiscalía General

Más información 👉 https://t.co/wXFYiNKwgz pic.twitter.com/fuShDIsedy — Congreso de Veracruz (@legisver) December 9, 2025

El documento legislativo detalla que Jiménez Aguirre, de 29 años, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito penal para asumir el cargo, así como de experiencia en el sistema acusatorio y conocimiento técnico-jurídico del órgano, lo cual fortalece la procuración de justicia, protege los derechos humanos y combate la violencia, la corrupción e impunidad dentro de la entidad.

De esta forma, el Pleno registró 40 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones para su designación, por lo que la funcionaria rindió protesta esta tarde ante la Mesa Directiva y asumió de inmediato la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) tras la sesión.

Los votos favorables provienen de legisladores de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista por México (PVEM) y del Diputado de Movimiento Ciudadano, Adrián Sigfrido Ávila Estrada. Mientras que los votos en contra corresponden a integrantes de la bancada mixta y a los diputados panistas Indira Rosales y Enrique Cambranis.

En tanto, las abstenciones fueron por parte de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN): Fernando Yunes Márquez y Luz Alicia Delfín, quienes se separan de la postura de su grupo.

¿Quién es Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre?

La nueva Fiscal cuenta con trayectoria en materia en el campo del Derecho Penal, la cual ha desarrollado en la administración de justicia.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestra en Ciencias Penales por la Universidad Villa Rica y doctora en Ciencias Penales por el Centro Veracruzano de Investigación y Posgrados, formación que respalda su labor en el sistema penal y la toma de decisiones en materia de procuración de justicia.

A lo largo de su vida laboral ha sido Jueza de Control y Enjuiciamiento en el Séptimo Distrito Judicial con cabecera en Poza Rica y magistrada del Poder Judicial del estado, adscrita a la Primera Sala Penal del Tribunal.

También fungió ungió como presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado, su mandato concluyó en agosto de 2025. Además fue electa magistrada por voto popular, adscrita a la Sala Auxiliar Transitoria en materia penal.