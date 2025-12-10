VIDEO ¬ Un paracaidista cae en medio de la CdMx y queda atorado en un semáforo

El video del inesperado paracaidista provocó diversas reacciones en redes sociales, como algunos cuestionamientos sobre cómo es que ocurrió un incidente así en medio de la ciudad.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- Un paracaidista quedó atorado en un semáforo ubicado sobre avenida Balderas, en la Ciudad de México. El incidente se registró en la madrugada de este martes y no se reportaron personas heridas.

De acuerdo con imágenes captadas por cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), el hombre descendía en paracaídas cuando este se enredó en la estructura metálica de un semáforo, dejándolo suspendido a baja altura.

El video provocó diversas reacciones en redes sociales, desde chistes hasta preguntas sobre cómo es que ocurrió algo así en medio de la capital del país. "Vivir en Dinamarca y perderte de estas peculiaridades que sólo en Ciudad de México se viven", escribió un usuario.

Según los reportes, los testigos que circulaban en un vehículo se detuvieron para auxiliar al individuo. Dos de ellos intentaron desatorar el paracaídas.

El monitoreo del @C5_CDMX permitió identificar a un hombre que quedó atorado en un semáforo tras descender en paracaídas en Balderas y Juárez. Desde el C2 Centro Histórico dimos seguimiento preventivo y nos coordinamos con personal de @SSC_CDMX para verificar que no hubiera daños… pic.twitter.com/uy6PIRZArU — Dr. Salvador Guerrero Chiprés (@guerrerochipres) December 9, 2025

Minutos después arribó la unidad MX-074-D4 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), cuyos elementos confirmaron que no había personas lesionadas y que el incidente no provocó daños visibles en la zona.

La SSC informó que el paracaidista, un hombre de 36 años, de origen estadounidense, declaró haber saltado desde una avioneta ultraligera y que, durante el descenso, terminó desviándose hasta el cruce de Balderas y avenida Juárez.

Como parte del protocolo, el individuo fue trasladado ante un Juez cívico para deslindar responsabilidades. Tras verificarse que no hubo afectaciones a la infraestructura urbana ni terceros involucrados, el hombre fue liberado.