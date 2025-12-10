EU entrega a México a 14 detenidos por tráfico de drogas y portación ilegal de armas

Los reclusos trasferidos a México completarán sus sentencias en territorio nacional.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- El gobierno de Estados Unidos dio a conocer este martes que el pasado 5 de diciembre transfirió a México a 14 personas sentenciadas por delitos relacionados con tráfico de drogas, posesión ilegal de armas o ambos ilícitos, en virtud del Tratado Internacional de Transferencia de Prisioneros.

Por medio de un comunicado, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, en coordinación con la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), confirmó que los reclusos son ciudadanos mexicanos y que el proceso se realizó bajo los lineamientos establecidos en el acuerdo bilateral.

Con ello, el Departamento de Justicia detalló que los sentenciados completarán en México el tiempo restante de sus condenas, el cual oscila entre 22 meses y cuatro años y medio, de acuerdo con los registros oficiales.

Los informes señalaron que los 14 detenidos solicitaron su traslado, y tras recibir la autorización de los gobiernos de México y Estados Unidos, el proceso se efectuó en la fecha mencionada.

La dependencia estadounidense explicó que dicho mecanismo permite que personas encarceladas en el extranjero regresen a su país de origen para completar sus condenas, conforme a los tratados suscritos.

El gobierno de Estados Unidos añadió que el mismo acuerdo faculta a sus ciudadanos privados de la libertad en otros países a solicitar su traslado para continuar su sentencia en la Unión Americana.

Esta es la tercera operación de traslado realizada en el año entre ambas naciones, tras las efectuadas en abril y agosto, en cumplimiento de los acuerdos bilaterales sobre cooperación penitenciaria.