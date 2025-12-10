Diputados aprueban en lo particular la prohibición de vapeadores con penas de 8 años

Redacción/SinEmbargo

09/12/2025 - 7:29 pm

Diputados aprueban prohibición total de vapeadores; critican criminalización

La sanción para quien incumpla con la Ley y lucre o comercialice vapeadores será de uno a ocho años de prisión, y multas de entre 11 mil y 226 mil pesos.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes en lo particular la reforma a la Ley General de Salud para la prohibición total de cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros sistemas o dispositivos análogos.

El dictamen fue aprobado con 292 votos a favor de Morena, y la gran mayoría de los legisladores de partidos aliados, y 163 en contra de PRI, PAN y MC, a los cuales se sumaron 30 sufragios del PT—que evidenciaron cierto distanciamiento con el partido guinda—, y uno de Julio Scherer Pareyón, del PVEM. Previamente, la iniciativa fue aprobada en lo general con 324 votos a favor y 129 en contra.

La mayoría de Morena y sus aliados insistió en que presentará una reserva para aclarar que no se castigará a quienes posean o utilicen esos dispositivos, sino únicamente a quienes los vendan con fines de lucro, mientras que la sanción para quien incumpla con la Ley será de uno a ocho años de prisión, y multas de entre 11 mil y 226 mil pesos para quienes lucren con dichos productos.

“Vamos a modificar el artículo 282, para que no existan efectos sancionadores a los usuarios, porque el verdadero objetivo no es castigar el consumo personal; nuestro objetivo era desmantelar el mercado que produce, distribuye y obtiene ganancias impresionantes, millonarias, en detrimento de la salud de los jóvenes”, puntualizó el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila.

De igual manera, quedan prohibidos todos los actos de publicidad o propaganda, para que se consuman cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, a través de cualquier medio impreso, digital, televisivo, radial o cualquier otro medio de comunicación.

La autoridad sanitaria podrá llevar a cabo la verificación, la aplicación de medidas de seguridad y la disposición sanitaria de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos. Lo anterior, con independencia de las acciones que correspondan a otras autoridades en su respectivo ámbito de competencia.

Morena insiste que no se castigará a consumidores

Pedro Zenteno Santaella, Diputado de Morena y presidente de la Comisión de Salud, resaltó que el propósito de la reforma es “proteger a la niñez y juventud frente a productos nocivos” a través de la prohibición absoluta de la producción, comercialización, importación y publicidad de los vapeadores y cigarrillos electrónicos.

Los partidos opositores criticaron la reforma, pues alegaron la supuesta criminalización de los poseedores de cigarrillos electrónicos. Ante los cuestionamientos, Zenteno subrayó que “presentaremos una reserva para que quede claro que no se sanciona al consumidor individual de vapeadores, sino a quienes los adquieren con fines de comercialización y lucro”.

Además de la prohibición de vapeadores, el dictamen incluye muchos otros puntos, como la compra consolidada de medicamentos e insumos sanitarios; el fortalecimiento de las atribuciones de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y el incentivo a la producción nacional de medicamentos e insumos.

Incrementará el mercado ilegal: MC

“La reforma más prohibicionista, autoritaria y absurda que este país ha visto en décadas pues criminaliza adquirir, conservar, almacenar, transportar, distribuir o vender vapeadores con penas de hasta ocho años de cárcel”, calificó la emecista, Irais Reyes de la Torre, quien presentó una moción suspensiva que fue desechada por la mayoría.

La Diputada sostuvo que el dictamen sancionará con más severidad a quien comercialice un vapeador que a quien violente a una mujer, divulgue fotos íntimas de alguien más sin su consentimiento, porte un arma prohibida o la venda sin licencia.

Aseguró que la prohibición total de los cigarrillos electrónicos beneficiará a los grupos del crimen organizado, los cuales ahora controlarán la venta de vapeadores. “Cuando criminalizan la cadena completa, el mercado no desaparece: cambia de dueño y ese dueño es el mercado ilegal", explicó.

Ahora la iniciativa se discutirá en lo particular y luego pasará al Senado de la República para su aprobación.

