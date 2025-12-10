Caída en escalera eléctrica de estación Metro Ciudad Deportiva deja 3 hospitalizados

Las personas heridas fueron atendidas por personal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil, Seguridad Industrial e Higiene, mientras que otras tres fueron trasladadas a hospitales para valoración médica.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que esta tarde 12 usuarios cayeron en una escalera eléctrica en la estación Ciudad Deportiva, de la Línea 9, tres de los cuales tuvieron que ser trasladados a un hospital.

El organismo explicó que una persona que transportaba bultos voluminosos perdió el equilibrio y provocó una caída colectiva en el tramo de ascenso, lo que ocasionó lesiones a los involucrados.

A raíz de ello, personal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil, Seguridad Industrial e Higiene acudió al área para auxiliar a los afectados y coordinar el retiro seguro de los usuarios.

Con ello, las autoridades activaron el seguro contratado por el Metro y confirmaron que tres personas fueron trasladadas a hospitales para su valoración médica, mientras las otras nueve se retiraron por sus propios medios.

“Hasta el momento, se reporta que ninguna presenta riesgo vital. La atención médica continúa para garantizar el cuidado inmediato de quien lo requiera, y se cuenta con el acompañamiento del área de Atención al Usuario y de la empresa aseguradora para dar seguimiento puntual a cada caso“, precisó el STC.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, anunció que solicitó un informe puntual sobre la causa del incidente y sobre el apoyo que recibirán los lesionados por parte de la aseguradora y del área de atención al usuario.

Respecto al incidente registrado esta tarde en las escaleras electromecánicas de la estación Ciudad Deportiva, Línea 9 del @MetroCDMX, informo lo siguiente:

Solicité a las áreas operativas y técnicas un reporte puntual sobre la situación en la que 12 personas resultaron… pic.twitter.com/uXec6HHBho — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) December 10, 2025

Finalmente, el STC pidió al público utilizar de forma adecuada las escaleras electromecánicas, mantener libre la circulación y sujetarse del pasamanos con el fin de prevenir accidentes en estaciones concurridas.

"Se invita a las personas usuarias a evitar el traslado de bultos excesivos y a desplazarse con precaución dentro de las instalaciones del @MetroCDMX, a fin de prevenir incidentes. Agradezco la pronta colaboración de quienes reportaron lo ocurrido y reitero nuestro compromiso con la seguridad de la red“, finalizó el Metro en un comunicado.