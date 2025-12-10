Adán Augusto López obsequia más de 17 mil ejemplares de Grandeza a senadores

Adán Augusto Lopez Hernández afirmó que los recursos para la compra de los libros salieron de su bolsillo, pero dijo desconocer cuánto gastó. “Otros acostumbran a regalar piernas, pavos y eso, yo les regalo libros”, declaró a la prensa.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado, distribuyó esta semana entre los integrantes de su bancada cientos de copias de Grandeza, el libro más reciente del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Según cálculos internos, cada legislador habría recibido 13 cajas con alrededor de 260 ejemplares, lo que suma un total de 17 mil 420 libros entregados al grupo parlamentario.

De acuerdo con los primeros reportes, el viernes 5 de diciembre, un camión cargado con decenas de cajas arribó al recinto legislativo. Personal del Senado fue captado descargando el material con ayuda de “diablitos” para enviarlo posteriormente a las oficinas de los senadores.

Durante la semana, las 67 oficinas de los legisladores morenistas —ubicadas en los pisos 3 y 4 del edificio de Reforma e Insurgentes— recibieron 13 cajas por persona, cada una marcada con el sello de Editorial Planeta y con 20 libros en su interior.

Los libros serán repartidos como un tipo de “obsequio navideño” a la ciudadanía por parte de los senadores de Morena.

‼️EXTRA EXTRA‼️ Cientos de ejemplares del libro “Grandeza” llegaron a las oficinas de los 67 senadores de Morena. Cada caja trae 20 ejemplares y en cada oficina de senadores están dejando 12 ó 13 cajas; es decir cerca de 17 mil 500 ejemplares adquiridos por la bancada del… pic.twitter.com/EwCKTa8pJK — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) December 9, 2025

Adán Augusto Lopez Hernández afirmó que la idea es que los legisladores regalen algún ejemplar a la ciudadanía. Respecto los recursos para la compra de los libros, el morenista precisó que salieron de su bolsillo, pero dijo desconocer cuánto gastó. “Otros acostumbran a regalar piernas, pavos y eso, yo les regalo libros”, declaró a la prensa.

En la página de Editorial Planeta, el precio público del libro impreso es de 448 pesos; sin embargo, algunos legisladores aseguraron que el costo por unidad fue de aproximadamente 600 pesos.

Entre quienes recibieron los paquetes destacan Andrea Chávez, Julieta Ramírez Padilla, Alejandra Berenice Arias Trevilla, Javier Corral, Aníbal Ostoa, Luis Fernando Salazar y Félix Salgado Macedonio.