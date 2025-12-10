Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

Segob promovió la recusación del Juez que ordenó reactivar sitios de apuestas de Ganador Azteca, tras la revocación de la suspensión provisional por un Tribunal colegiado.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Gobernación promovió este martes la recusación contra el Juez federal que ordenó levantar el bloqueo contra las plataformas de apuestas vinculadas a Ganador Azteca, empresa relacionada con Ricardo Salinas Pliego.

De acuerdo con las dependencia, las plataformas son bet365.mx y betano.mx, cuyo acceso fue suspendido después de que el Gobierno federal informó, el 11 de noviembre, que la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas de Ganador Azteca y de otras empresas relacionadas con casas de apuestas por presuntas operaciones ilícitas.

El Juez sexto de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Javier Rebolledo Peña, otorgó posteriormente una suspensión provisional para reactivar las plataformas digitales. Sin embargo, este criterio fue revertido el 3 de diciembre por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

Con la recusación presentada, la dependencia pretende impedir que el juzgador resuelva sobre la suspensión definitiva solicitada por la empresa, programada inicialmente para el 15 de diciembre, en lo que un Tribunal Colegiado determina si existe impedimento legal para que el Juez continúe con el caso.

Con ello, el Tribunal resolvió revertir la medida cautelar al señalar que la Ley de Amparo impide conceder suspensiones que permitan la operación de establecimientos de apuestas o sorteos, aun cuando estos no cuenten con instalaciones físicas, debido al régimen de regulación estricta que rige su actividad.

“Se trata de una actividad regulada cuya operación depende de autorizaciones sujetas a condiciones estrictas y cuya continuidad, no es susceptible de suspenderse temporalmente dadas las características de los juegos con apuestas y sorteos; además que está señalada una vinculación de una investigación financiera”, afirmó el tribunal colegiado.

La suspensión únicamente se sostuvo en favor del resguardo de los dominios digitales, permitiendo su administración y la publicación de información, pero sin que puedan usarse para apuestas, sorteos o cualquier actividad comercial de juegos en línea.

Tras recibir la notificación, el Juez Rebolledo emitió un acuerdo en el que defendió la validez de su resolución inicial, al argumentar que no se contraviene el orden público ni el interés social mediante la suspensión provisional.