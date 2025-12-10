Rusia lanzó 80 drones en las últimas horas, denuncia Ucrania; 50 fueron derribados

Ucrania alertó del lanzamiento de 80 drones por parte de Rusia, pero sin detallar daños ni víctimas en medio del aumento de ataques aéreos.

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS).- Las autoridades de Ucrania denunciaron este miércoles el lanzamiento de 80 drones por parte de Rusia durante las últimas horas, 50 de los cuales habrían sido derribados, en medio de los ataques en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del Presidente ruso, Vladímir Putin.

La Fuerza Aérea ucraniana indicó en su cuenta en Telegram que las tropas rusas lanzaron 80 aparatos aéreos contra diversas partes del país, antes de detallar que 50 fueron interceptados y confirmar el impacto de 29 en siete puntos no especificados.

"El ataque sigue en marcha. Hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo", alertó, al tiempo que reclamó a la población que "respete las normas de seguridad" en caso de oleada de ataques aéreos rusos.

Por su parte, el gobierno ruso subrayó que durante las últimas horas destruyó 25 drones ucranianos, entre ellos cuatro que volaban hacia la capital, Moscú, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

El Ministerio de Defensa ruso apuntó en su cuenta en Telegram que 21 aparatos fueron derribados en Briansk, a los que se suman seis en la región de Moscú, dos en la región de Kaluga y uno en la región de Bélgorod, sin que Ucrania se haya pronunciado sobre los objetivos de los ataques.