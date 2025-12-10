Rusia lanzó 80 drones en las últimas horas, denuncia Ucrania; 50 fueron derribados

Europa Press

10/12/2025 - 8:46 am

Las autoridades de Ucrania denunciaron el lanzamiento de 80 drones por parte de Rusia durante las últimas horas, 50 de los cuales habrían sido derribados.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Kiev y Washington tendrán tercera ronda de conversaciones por acuerdo de paz de Trump

El portavoz del Kremlin niega que Putin rechazara propuesta de paz de EU para Ucrania

Putin dice que, pese a la reunión con el enviado de Trump, el Donbás "será liberado"

Ucrania alertó del lanzamiento de 80 drones por parte de Rusia, pero sin detallar daños ni víctimas en medio del aumento de ataques aéreos.

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS).- Las autoridades de Ucrania denunciaron este miércoles el lanzamiento de 80 drones por parte de Rusia durante las últimas horas, 50 de los cuales habrían sido derribados, en medio de los ataques en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del Presidente ruso, Vladímir Putin.

La Fuerza Aérea ucraniana indicó en su cuenta en Telegram que las tropas rusas lanzaron 80 aparatos aéreos contra diversas partes del país, antes de detallar que 50 fueron interceptados y confirmar el impacto de 29 en siete puntos no especificados.

Las autoridades de Ucrania denunciaron el lanzamiento de 80 drones por parte de Rusia durante las últimas horas, 50 de los cuales habrían sido derribados.
Personas reparan un edificio residencial dañado tras los ataques nocturnos con drones y misiles balísticos rusos, en Kiev, Ucrania, el 14 de noviembre de 2025. Foto: Li Dongxu, Xinhua

"El ataque sigue en marcha. Hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo", alertó, al tiempo que reclamó a la población que "respete las normas de seguridad" en caso de oleada de ataques aéreos rusos.

Por su parte, el gobierno ruso subrayó que durante las últimas horas destruyó 25 drones ucranianos, entre ellos cuatro que volaban hacia la capital, Moscú, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

El Ministerio de Defensa ruso apuntó en su cuenta en Telegram que 21 aparatos fueron derribados en Briansk, a los que se suman seis en la región de Moscú, dos en la región de Kaluga y uno en la región de Bélgorod, sin que Ucrania se haya pronunciado sobre los objetivos de los ataques.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El terrorismo de Godoy, el de Harfuch y el del narco

"Pero el acto de terrorismo que fue para la Fiscal Ernestina Godoy, que costó la vida a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Robo de autos: las "golden hours"

"El fortalecimiento del combate al robo de autos y la mejora en los procesos de búsqueda de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte II)

"La crisis del fentanilo o epidemia de drogas en “América” es, ante todo, un desafío de salud...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

+ Sección

Galileo

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

El calor extremo puede afectar el desarrollo infantil.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Un estudio científico compara varias formas de cocinar brócoli para observar cómo cada técnica interactúa con elementos propios del vegetal.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

La cronobiología revela que la falta de novedades, la pérdida de memoria reciente y la monotonía hacen que nuestra percepción del tiempo se acelere con la edad.

¿Por qué el tiempo pasa más rápido cuando somos adultos? La ciencia lo explica

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

EU roba barco petrolero de Venezuela.
2

VIDEO ¬ EU roba petrolero a Venezuela. Maduro: prepárense a “partirle los dientes”

Las autoridades federales detuvieron en Durango a "El Limones", presunto operador financiero de "Los Cabrera", quien es investigado por extorsión y fraude.
3

Ligan a jefe de extorsionadores detenido en Durango con CATEM; Pedro Haces lo rechaza

Marcha contra maiz transgénico
4

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
5

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, rindió su primer informe de labores a 100 días donde resaltó que recibió una "Corte lenta, anquilosada.
6

Aguilar da informe a 100 días de la nueva SCJN; denuncia soberbia y lentitud de Piña

Claudia Sheinbaum Pardo fue colocada en la quinta posición de la lista de Forbes de las mujeres más poderosas de 2025, junto con políticas y empresarias.
7

Forbes da a Sheinbaum 5to. lugar en su lista de las mujeres más poderosas del mundo

Los votantes de Miami eligieron a Eileen Higgins como su próxima Alcaldesa. Desde hace 30 años que no cambiaban de partido.
8

Miami tendrá la primera Alcaldesa demócrata ¡en 30 años! Rechazo a Trump recrudece...

La FGR detiene nuevamente a César Duarte, exgobernador de Chihuahua
9

Ernestina Godoy lo detuvo, pero César Duarte tenía orden de arresto desde mayo 2024

terrorismo
10

El terrorismo de Godoy, el de Harfuch y el del narco

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 en su nombre. El galardón le fue entregado durante una ceremonia en Oslo.
11

La hija de Machado recibe el Nobel de la Paz en Oslo en medio de fuerte descontento

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con cambios la reforma propuesta por Sheinbaum para imponer aranceles a productos importados de China y otros países.
12

Cámara de Diputados aprueba aranceles a productos importados de China y otros países

El Senador Adán Augusto López Hernández aseguró que aún no paga los libros de AMLO que regaló a sus compañeros de bancada, pero que obtuvo un gran descuento.
13

Adán Augusto dice que aún no paga libros de AMLO, pero los compró a "precio especial"

Luis Arce es detenido
14

Luis Arce, expresidente de Bolivia, es detenido en La Paz por presunta corrupción

15

VIDEO: “La Rapidita”, rifa por sexo o dinero que se llevaba a cabo en la Central de Abasto de CdMx

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Senador Adán Augusto López Hernández aseguró que aún no paga los libros de AMLO que regaló a sus compañeros de bancada, pero que obtuvo un gran descuento.
1

Adán Augusto dice que aún no paga libros de AMLO, pero los compró a "precio especial"

EU roba barco petrolero de Venezuela.
2

VIDEO ¬ EU roba petrolero a Venezuela. Maduro: prepárense a “partirle los dientes”

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con cambios la reforma propuesta por Sheinbaum para imponer aranceles a productos importados de China y otros países.
3

Cámara de Diputados aprueba aranceles a productos importados de China y otros países

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, rindió su primer informe de labores a 100 días donde resaltó que recibió una "Corte lenta, anquilosada.
4

Aguilar da informe a 100 días de la nueva SCJN; denuncia soberbia y lentitud de Piña

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), indicó que las tasas de interés se ubican en el rango del 3.5 por ciento y 3.75 por ciento.
5

Fed anuncia nuevo recorte a tasa de interés; queda en nivel más bajo en más de 3 años

Luis Arce es detenido
6

Luis Arce, expresidente de Bolivia, es detenido en La Paz por presunta corrupción

La Ciudad de México (CdMx) lanzó la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada, una versión digital de la tarjeta física para usar el celular como pase de entrada.
7

Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada en CdMx: Checa cómo obtenerla y dónde usarla

El Presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, urgió a México a tomar medidas inmediatas para ponerse al día con la entrega de agua del Tratado de 1944.
8

Trump exige a México "resolver problemas de agua"; son "una verdadera amenaza", dice

Los votantes de Miami eligieron a Eileen Higgins como su próxima Alcaldesa. Desde hace 30 años que no cambiaban de partido.
9

Miami tendrá la primera Alcaldesa demócrata ¡en 30 años! Rechazo a Trump recrudece...

Claudia Sheinbaum Pardo fue colocada en la quinta posición de la lista de Forbes de las mujeres más poderosas de 2025, junto con políticas y empresarias.
10

Forbes da a Sheinbaum 5to. lugar en su lista de las mujeres más poderosas del mundo

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones hechas ayer por su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien insistió en utilizar fuerza militar.
11

"Eso no se va a dar": Sheinbaum vuelve a descartar posible intervención militar de EU

Las autoridades federales detuvieron en Durango a "El Limones", presunto operador financiero de "Los Cabrera", quien es investigado por extorsión y fraude.
12

Ligan a jefe de extorsionadores detenido en Durango con CATEM; Pedro Haces lo rechaza