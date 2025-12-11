Paquita la del Barrio, Emilia Pérez y Labubu entre lo más buscado de Google este 2025

Redacción/SinEmbargo

11/12/2025 - 7:00 am

Lista de lo más buscado en Google

Las búsquedas en Google ofrecen una radiografía única de las pasiones, curiosidades y preocupaciones que marcaron al país.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- Google México compartió los resultados de "El Año en Búsquedas 2025", el resumen que revela cuáles fueron los temas que más capturaron la atención de los mexicanos a lo largo del año. El listado incluye competencias deportivas internacionales y estrenos cinematográficos, hasta avances tecnológicos y fenómenos virales.

Tendencias protagonistas de 2025: entre la cancha, la cultura pop y la tecnología

Este año, México vibró especialmente con el deporte. El Mundial de Clubes, la Champions League, la Copa Oro y el duelo Canelo vs. Crawford se consolidaron entre lo más buscado, mientras que la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 generó un interés creciente entre las audiencias.

En el mundo de la tecnología, los usuarios buscaron más sobre tecnologías de IA como Gemini, DeepSeek, Grok, entre otras; además encabezaron las tendencias tecnológicas otros productos como el iPhone 17, el Nintendo Switch 2 y plataformas crecientes como NotebookLM, en contexto de un año con profunda transformación digital.

La cultura pop también dominó las conversaciones. Entre los momentos más virales destacaron los Labubu, Peanutize Me, el Cónclave, la fiebre por Bad Bunny México, y fenómenos inesperados como el generador de imágenes de Nano Banana o las guerreras K-Pop, que se apoderaron del feed de millones de usuarios.

Entretenimiento: estrenos que marcaron el año

En cine, títulos como Nosferatu, Cómo Entrenar a tu Dragón, Lilo y Stitch, Superman, Emilia Pérez y Anora lograron posicionarse entre lo más buscado en México. Producciones como Destino Final: Lazos de Sangre, Thunderbolts, Memorias de un Caracol y El Conjuro 4: Los últimos ritos completaron un año fuerte para la industria del entretenimiento.

En televisión, los mexicanos se enfocaron en producciones nacionales e internacionales como La Granja VIP, El Juego del Calamar, Mentiras: La Serie, Chespirito: Sin querer queriendo, Las Muertas, La Casa de los Famosos y Marcial Maciel: El Lobo de Dios, entre otras.

Personajes del año

Entre las personalidades que destacaron en las búsquedas en México, Kendrick Lamar, Sergio Ramos, James Rodríguez, Gilberto Mora y Keylor Navas encabezaron las listas. A nivel nacional, los mexicanos más buscados incluyeron a Florinda Meza, Mariana Botas, Aldo de Nigris, Wendy Guevara y

Luka Romero, reflejando un interés diverso entre figuras del deporte, entretenimiento y cultura.
In Memoriam: despedidas que movieron al país

Este año, los usuarios acudieron a Google para conocer más sobre figuras globales cuya partida generó un fuerte impacto. En México destacó el interés por Paquita la del Barrio, además de búsquedas sobre Ozzy Osbourne, Papa Francisco, Charlie Kirk, Michelle Trachtenberg, Leo Dan, Tongolele y Hulk Hogan.

Deportes: pasión que nunca detiene

El 2025 confirmó que el deporte sigue siendo uno de los ejes principales de búsqueda en el país. Además de las competencias internacionales, las rivalidades entre clubes mantuvieron encendida la conversación. Entre los partidos más buscados destacaron: América vs Toluca, Guadalajara vs América, América vs Cruz Azul, Portugal vs España, así como encuentros de alto interés internacional como Barcelona vs Real Madrid o Inter Miami vs América.

Listas completas de El Año en Búsquedas 2025 en México:

Lo más buscado

  • Mundial de Clubes
  • Gemini
  • Copa Oro
  • Copa Mundial de Fútbol Sub-20
  • Champions League
  • Beca Rita Cetina
  • DeepSeek
  • iPhone 17
  • Paquita la del Barrio
  • Canelo vs Crawford

Personas más buscadas

  • Kendrick Lamar
  • Sergio Ramos
  • Florinda Meza
  • James Rodríguez
  • Gilberto Mora
  • Roberto Francis Prevost
  • Enrique Segoviano
  • Keylor Navas
  • Mariana Botas
  • Aldo de Nigris

In Memoriam

  • Paquita la del Barrio
  • Ozzy Osbourne
  • Papa Francisco
  • Charlie Kirk
  • Diogo Jota
  • Michelle Trachtenberg
  • Leo Dan
  • Carlos Manzo
  • Tongolele
  • Hulk Hogan

Películas

  • Nosferatu
  • Cómo Entrenar a tu Dragón
  • Lilo y Stitch
  • Superman
  • Emilia Pérez
  • Anora
  • Destino Final: Lazos de Sangre
  • Thunderbolts
  • Memorias de un Caracol
  • El Conjuro 4: Los últimos ritos
Nosferatu de Robert Eggers cuenta con la destacada fotografía de Jarin Blaschke.
Nosferatu es un clásico del terror gótico y esta versión de Eggers destaca por su fotografía. Foto: Cortesía de Focus Features / © 2024 FOCUS FEATURES LLC

Series y TV

  • La Granja VIP
  • El Juego del Calamar
  • Mentiras: La Serie
  • Chespirito: Sin querer queriendo
  • Las Muertas
  • La Casa de los Famosos
  • Marcial Maciel: El Lobo de Dios
  • Las hijas de la señora García
  • El verano en que me enamoré
  • Welcome to Derry

Momentos virales

  • Labubu
  • Peanutize Me
  • Cónclave
  • Loro Piana
  • Eclipse
  • Astronomer
  • Bad Bunny México
  • Mariana Treviño
  • Nano Banana
  • Las guerreras K-Pop

Tecnología

  • Gemini
  • DeepSeek
  • iPhone 17
  • iPhone 16
  • Nintendo Switch 2
  • YouTube Music
  • Grok
  • Copilot
  • Honor Magic7 Lite
  • NotebookLM

Deportes

  • Mundial de Clubes
  • Copa Oro
  • Copa Mundial de Fútbol Sub-20
  • Champions League
  • Canelo vs Crawford
  • Liga de Naciones UEFA
  • Canelo vs Scull
  • UEFA Europa League
  • Blue Jays
  • Eliminatorias CONMEBOL

Partidos de fútbol

  • América vs Toluca
  • Guadalajara vs América
  • América vs Cruz Azul
  • Portugal vs España
  • América vs Minnesota
  • Cruz Azul vs Whitecaps
  • Barcelona vs Real Madrid
  • Inter Miami vs América
  • Real Madrid vs Arsenal
  • Estados Unidos vs México

Mexicanos más buscados

  • Florinda Meza
  • Gilberto Mora
  • Mariana Botas
  • Aldo de Nigris
  • Wendy Guevara
  • Alejandro Landeros
  • Luka Romero
  • Olivia Collins
  • Mar Contreras
  • Abelito

