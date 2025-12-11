Paquita la del Barrio, Emilia Pérez y Labubu entre lo más buscado de Google este 2025

Las búsquedas en Google ofrecen una radiografía única de las pasiones, curiosidades y preocupaciones que marcaron al país.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- Google México compartió los resultados de "El Año en Búsquedas 2025", el resumen que revela cuáles fueron los temas que más capturaron la atención de los mexicanos a lo largo del año. El listado incluye competencias deportivas internacionales y estrenos cinematográficos, hasta avances tecnológicos y fenómenos virales.

Tendencias protagonistas de 2025: entre la cancha, la cultura pop y la tecnología

Este año, México vibró especialmente con el deporte. El Mundial de Clubes, la Champions League, la Copa Oro y el duelo Canelo vs. Crawford se consolidaron entre lo más buscado, mientras que la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 generó un interés creciente entre las audiencias.

En el mundo de la tecnología, los usuarios buscaron más sobre tecnologías de IA como Gemini, DeepSeek, Grok, entre otras; además encabezaron las tendencias tecnológicas otros productos como el iPhone 17, el Nintendo Switch 2 y plataformas crecientes como NotebookLM, en contexto de un año con profunda transformación digital.

La cultura pop también dominó las conversaciones. Entre los momentos más virales destacaron los Labubu, Peanutize Me, el Cónclave, la fiebre por Bad Bunny México, y fenómenos inesperados como el generador de imágenes de Nano Banana o las guerreras K-Pop, que se apoderaron del feed de millones de usuarios.

Entretenimiento: estrenos que marcaron el año

En cine, títulos como Nosferatu, Cómo Entrenar a tu Dragón, Lilo y Stitch, Superman, Emilia Pérez y Anora lograron posicionarse entre lo más buscado en México. Producciones como Destino Final: Lazos de Sangre, Thunderbolts, Memorias de un Caracol y El Conjuro 4: Los últimos ritos completaron un año fuerte para la industria del entretenimiento.

En televisión, los mexicanos se enfocaron en producciones nacionales e internacionales como La Granja VIP, El Juego del Calamar, Mentiras: La Serie, Chespirito: Sin querer queriendo, Las Muertas, La Casa de los Famosos y Marcial Maciel: El Lobo de Dios, entre otras.

Personajes del año

Entre las personalidades que destacaron en las búsquedas en México, Kendrick Lamar, Sergio Ramos, James Rodríguez, Gilberto Mora y Keylor Navas encabezaron las listas. A nivel nacional, los mexicanos más buscados incluyeron a Florinda Meza, Mariana Botas, Aldo de Nigris, Wendy Guevara y

Luka Romero, reflejando un interés diverso entre figuras del deporte, entretenimiento y cultura.

In Memoriam: despedidas que movieron al país

Este año, los usuarios acudieron a Google para conocer más sobre figuras globales cuya partida generó un fuerte impacto. En México destacó el interés por Paquita la del Barrio, además de búsquedas sobre Ozzy Osbourne, Papa Francisco, Charlie Kirk, Michelle Trachtenberg, Leo Dan, Tongolele y Hulk Hogan.

Deportes: pasión que nunca detiene

El 2025 confirmó que el deporte sigue siendo uno de los ejes principales de búsqueda en el país. Además de las competencias internacionales, las rivalidades entre clubes mantuvieron encendida la conversación. Entre los partidos más buscados destacaron: América vs Toluca, Guadalajara vs América, América vs Cruz Azul, Portugal vs España, así como encuentros de alto interés internacional como Barcelona vs Real Madrid o Inter Miami vs América.

Listas completas de El Año en Búsquedas 2025 en México:

Lo más buscado

Mundial de Clubes

Gemini

Copa Oro

Copa Mundial de Fútbol Sub-20

Champions League

Beca Rita Cetina

DeepSeek

iPhone 17

Paquita la del Barrio

Canelo vs Crawford

Personas más buscadas

Kendrick Lamar

Sergio Ramos

Florinda Meza

James Rodríguez

Gilberto Mora

Roberto Francis Prevost

Enrique Segoviano

Keylor Navas

Mariana Botas

Aldo de Nigris

In Memoriam

Paquita la del Barrio

Ozzy Osbourne

Papa Francisco

Charlie Kirk

Diogo Jota

Michelle Trachtenberg

Leo Dan

Carlos Manzo

Tongolele

Hulk Hogan

Películas

Nosferatu

Cómo Entrenar a tu Dragón

Lilo y Stitch

Superman

Emilia Pérez

Anora

Destino Final: Lazos de Sangre

Thunderbolts

Memorias de un Caracol

El Conjuro 4: Los últimos ritos

Series y TV

La Granja VIP

El Juego del Calamar

Mentiras: La Serie

Chespirito: Sin querer queriendo

Las Muertas

La Casa de los Famosos

Marcial Maciel: El Lobo de Dios

Las hijas de la señora García

El verano en que me enamoré

Welcome to Derry

Momentos virales

Labubu

Peanutize Me

Cónclave

Loro Piana

Eclipse

Astronomer

Bad Bunny México

Mariana Treviño

Nano Banana

Las guerreras K-Pop

Tecnología

Gemini

DeepSeek

iPhone 17

iPhone 16

Nintendo Switch 2

YouTube Music

Grok

Copilot

Honor Magic7 Lite

NotebookLM

Deportes

Mundial de Clubes

Copa Oro

Copa Mundial de Fútbol Sub-20

Champions League

Canelo vs Crawford

Liga de Naciones UEFA

Canelo vs Scull

UEFA Europa League

Blue Jays

Eliminatorias CONMEBOL

Partidos de fútbol

América vs Toluca

Guadalajara vs América

América vs Cruz Azul

Portugal vs España

América vs Minnesota

Cruz Azul vs Whitecaps

Barcelona vs Real Madrid

Inter Miami vs América

Real Madrid vs Arsenal

Estados Unidos vs México

Mexicanos más buscados