Unesco declara Representación de Pasión de Cristo en CdMx como Patrimonio Inmaterial

La Unesco inscribió este miércoles la Representación de la Pasión de Cristo de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad tras casi dos siglos de tradición comunitaria.

El Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial anunció la decisión durante su vigésima sesión, realizada en la ciudad de Nueva Delhi, India.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México destacó que la distinción reconoce una tradición comunitaria que se mantiene desde 1833 en la demarcación capitalina. Es "un reconocimiento histórico que honra casi dos siglos de tradición, fe, identidad y organización comunitaria”, añadió.

“Es una tradición que ha sabido mantenerse viva a lo largo de generaciones, siempre desde la devoción y el compromiso colectivo… Un ejemplo vivo de cómo el patrimonio inmaterial une, inspira y fortalece a la comunidad”, expresó Claudia Curiel de Icaza, titular de la dependencia, en un comunicado.

La representación de la Pasión, Muerte y Resurrección del Cristo de Iztapalapa fue inscrita oficialmente en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Un reconocimiento histórico que honra casi dos siglos de tradición, fe, identidad… https://t.co/7JzVixjMuW — Claudia Curiel de Icaza (@ccurieldeicaza) December 10, 2025

El Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco reconoce, con ello, una tradición comunitaria que, desde 1833, reúne a los habitantes de la Alcaldía de la Ciudad de México en una expresión de fe, identidad y cultura. Surgió como cumplimiento de una promesa al Señor de la Cuevita –imagen venerada en dicha demarcación–, luego de que la población superara una epidemia de cólera.

De manera formal, la representación comenzó formalmente en 1843 y se realiza cada año con preparativos que inician en diciembre. Los ocho barrios originarios de Iztapalapa -San Lucas, San Pedro, San Miguel, San Pablo, San Ignacio, San José, La Asunción y Santa Bárbara- participan en la organización, actuando y colaborando en la logística previa a la Semana Santa.

La nominación para la inscripción de la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa en el referido listado fue impulsada mediante el esfuerzo conjunto del Comité Organizador de Semana Santa en Iztapalapa A.C. (COSSIAC), la Secretaría de Cultura del Gobierno de México –a través de la UCUVI y del INAH, por medio de su Dirección de Patrimonio Mundial–, el Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía Iztapalapa.

📢La Representación de la Pasión de Cristo en #Iztapalapa se suma a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la #UNESCO.👏🏿 ¿De qué trata y qué sigue?…🧵 pic.twitter.com/c9zjG0aFyl — UNESCO México (@UNESCOMexico) December 10, 2025

En su evaluación, se consideró que la candidatura, impulsada por México como Estado Parte de la Convención de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, satisfizo los criterios necesarios para su inscripción, pues se trata de una tradición que, más allá de su raíz religiosa, fomenta la paz, la cohesión social y el ejercicio de los derechos culturales. Además de que, al transmitirse entre generaciones, preserva las artes y oficios tradicionales.

La inscripción es también resultado de un camino que se remonta a 2008, cuando el COSSIAC impulsó el reconocimiento de la citada expresión como Patrimonio Cultural Inmaterial en el ámbito local, que fue reconocida, en 2012, como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México.

De manera posterior, en 2023, la representación fue incorporada al Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial de México, tras llevar a cabo un proceso de fortalecimiento de capacidades de gestión comunitaria para su salvaguardia, conforme a la política que impulsan la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que busca centrar iniciativas de reconocimiento en las comunidades portadoras, bajo sus propias narrativas y liderazgos.

En la actualidad, la representación cuenta con un Plan de Salvaguardia trazado por el COSSIAC, como instancia de representación comunitaria, en acompañamiento con los tres órdenes de Gobierno. El documento, cuya implementación es un compromiso adquirido por el Estado mexicano luego de la inscripción internacional, se fundamenta en las fortalezas, limitaciones, oportunidades y desafíos que enfrenta la tradición en aspectos de protección civil, seguridad pública, preservación del patrimonio histórico relacionado con la representación, difusión, sostenibilidad, conservación ambiental y educación.

Sheinbaum celebra nombramiento

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la inscripción de la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo de Iztapalapa, al señalar que cada año el Comité Organizador coordina actores, logística y ambientación para el desarrollo de la festividad.

"Quisiera felicitar a los organizadores de Semana Santa de Iztapalapa; a la Jefa de Gobierno Clara Brugada, que como Alcaldesa de Iztapalapa en su momento promovió ahora les digo qué; y a la actual Alcaldesa de Iztapalapa también, Aleida Alavez, porque el día de ayer la Unesco declaró como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad la Semana Santa de Iztapalapa", detalló desde Palacio Nacional.

La mandataria federal reconoció a los comités organizadores de la Semana Santa en Iztapalapa, así como la labor del entonces titular del INAH, Diego Prieto, por su acompañamiento en el proceso de nominación.

"Es una actividad que tiene muchos años, la desarrolla un Comité Organizador de la Semana Santa, un Comité comunitario, social. Los felicitamos a ellos, a ellas, que ponen mucho empeño en esta celebración; a Clara; a Diego Prieto que ayudó mucho también como director del INAH [Instituto Nacional de Antropología e Historia] a este reconocimiento que es muy importante para todas y todos los habitantes de Iztapalapa, y todos los que con parte de esta gran celebración. Felicidades", mencionó.

La Pasión de Cristo de Iztapalapa ya es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Un reconocimiento que honra la fe, la tradición y la identidad de un pueblo que año con año mueve el corazón de México.

Felicidades, Iztapalapa. Este logro es de todas y todos.… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 10, 2025

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, afirmó que el nombramiento honra la tradición y la identidad de Iztapalapa, al destacar que el logro corresponde a la comunidad que sostiene la celebración año con año.