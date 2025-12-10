Miami tendrá la primera Alcaldesa demócrata ¡en 30 años! Rechazo a Trump recrudece...

Aunque Donald Trump y otros republicanos de alto perfil respaldaron a Emilio T. González, las y los habitantes de Miami eligieron ser gobernados por una demócrata: Eileen Higgins.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– Los votantes de Miami eligieron a Eileen Higgins como su próxima Alcaldesa. Desde hace 30 años que no cambiaban de partido. Ahora, hartos de la traición republicana, le han aplicado un fuerte castigo. Higgins es demócrata. Su partido está viendo más lejos: en las elecciones intermedias de 2026.

Higgins tiene 61 años. Se convertirá en la primera Alcaldesa de Miami y la primera Alcaldesa no hispana desde la década de 1990. Los republicanos cubanoamericanos han dominado la política de la ciudad durante las últimas tres décadas. Eso no evitó que su querido Donald Trump golpeara a los cubanos.

“Juntos, superamos años de caos y corrupción y abrimos la puerta a una nueva era para nuestra ciudad, una definida por un liderazgo ético y responsable que genere resultados reales para la gente”, dijo Higgins en un comunicado.

“Los votantes manifestaron su deseo de cambio en la primera vuelta de las elecciones de noviembre, lo que llevó a Higgins, excomisionada del condado de Miami-Dade, y a Emilio T. González, exadministrador municipal de Miami, a la segunda vuelta del martes. Ambos candidatos hicieron campaña con plataformas de buen gobierno tras años de escándalos de corrupción en una ciudad controlada por dinastías políticas. González reconoció públicamente su derrota ayer martes por la noche, mientras que los resultados no oficiales del supervisor electoral del condado mostraban que Higgins lideraba por 18 puntos porcentuales”, reseñó The New York Times.

Por su parte, The Wall Street Journal dice que tanto la demócrata como su contrincante buscaron destacar las preocupaciones locales en la contienda. Pero rápidamente se nacionalizó. Trump y otros republicanos de alto perfil, como el Gobernador de Florida, Ron DeSantis, respaldaron a González, y los organizadores republicanos organizaron un mitin “Keep Miami Red” [“Mantengamos Miami Roja”, es decir, republicana] en Versailles, un restaurante cubano.

Mientras tanto, el Comité Nacional Demócrata organizó una campaña para movilizar a la gente a votar en apoyo a Higgins, y figuras del partido como el exalcalde de Chicago, Rahm Emanuel, hicieron campaña con ella.

“La contienda se convirtió, en parte, en un referéndum sobre los partidos nacionales, y sobre Trump y su agenda. Higgins criticó las políticas migratorias de Trump, que han tenido efectos de gran alcance en Miami, una ciudad con una importante población inmigrante. Los demócratas intentaron vincular a González con el Presidente, instando en un correo a los votantes a ‘Enviar un mensaje claro: ¡El respaldo de Trump será rechazado en Miami!’”, explica el diario.

Además, la disputa electoral destacó la importancia del área de Miami para los partidos. El condado de Miami-Dade, con una población mucho mayor que la de Miami, fue en su día un bastión demócrata donde candidatos presidenciales como Barack Obama ganaron por amplios márgenes. Sin embargo, el partido ha estado a la defensiva desde que DeSantis conquistó el condado en 2022 y Trump hizo lo mismo en 2024. Los demócratas esperan que la victoria del martes ayude a su partido a recuperar terreno, dice The Wall Street Journal.

Miami, una ciudad de aproximadamente medio millón de habitantes, es la segunda más poblada de Florida, después de Jacksonville. Al igual que el estado, Miami se ha vuelto más republicana en los últimos ciclos electorales, lo que hace que una victoria demócrata sea aún más impactante.

The New York Times agrega que si bien los demócratas superan ligeramente a los republicanos en la ciudad en cuanto a número de votantes registrados, estos últimos han logrado atraer a más votantes a las urnas. Las elecciones de este año rompieron esa tendencia, lo que los demócratas ven como un indicador del creciente descontento con Trump y su partido.

“Aunque las elecciones locales pueden ser imperfectas para medir el ánimo nacional o predecir si los distritos congresionales también podrían cambiar, los demócratas nacionales celebraron rápidamente la rotunda victoria de Higgins. Hakeem Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, escribió en X que el partido ‘va a por los tres republicanos del sur de Florida’”, añade el diario.

Higgins, ingeniera mecánica de profesión y exdirectora del Cuerpo de Paz en Belice, representaba lo que ella misma definía como un distrito de tendencia republicana en la comisión del condado. Fue elegida por primera vez en 2018 tras presentarse a los votantes como “La Gringa”. Su aplastante victoria del martes demostró que había construido una coalición diversa de votantes que trascendía las etnias y las líneas partidistas.