Ligan a jefe de extorsionadores detenido en Durango con CATEM; Pedro Haces lo rechaza

Las autoridades federales detuvieron este miércoles en Durango a Edgar "N", alias "El Limones", presunto operador financiero de "Los Cabrera", quien es investigado por extorsión y fraude.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera" y secretario de organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) en La Laguna, tras un operativo desarrollado en Durango.

A través de sus redes sociales, el funcionario informó que el detenido era investigado por presuntas actividades de extorsión contra comerciantes y ganaderos, así como por supuestamente operar las finanzas de la organización criminal. De acuerdo con medios locales, el imputado compaginaba su actividad criminal con su posición sindical, en la que presumía vínculos con políticos y mandos militares, los cuales le habían dado la oportunidad de operar y expandir la influencia de su grupo delictivo.

De acuerdo con las indagatorias, la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF) señaló que detectó movimientos financieros irregulares relacionados con extorsión y fraude, lo que permitió fortalecer el caso en contra del presunto implicado.

Resultado de labores de inteligencia, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, @Defensamx1, @SSPCMexico y @FGRMexico Agencia de Investigación Criminal y con información del Centro Nacional de Inteligencia, fue detenido en Durango Edgar “N”, alias “Limones”, integrante de la… pic.twitter.com/kfqEV5pI8N — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 10, 2025

La dependencia precisó que, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se identificó la operación de una célula delictiva dedicada a amenazar y extorsionar a comerciantes y ganaderos, por lo que se presentaron datos de prueba ante un Juez de Control, quien autorizó órdenes para intervenir diversos inmuebles.

Como resultado, las autoridades desplegaron acciones coordinadas en Coahuila y Durango, donde fueron detenidas varias personas, entre ellas Edgar "N", señalado como jefe de plaza y operador financiero del grupo criminal. El sujeto fue asegurado en la ciudad de Durango.

García Harfuch explicó que la captura forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; y confirmó la participación de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Durante el operativo, se indicó en un comunicado, las autoridades aseguraron armas largas, una granada y equipo táctico, en seguimiento a la investigación que derivó en la detención de "El Limones".

Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada, utilizando capacidades técnicas y operativas de inteligencia e investigación en estricto apego a derecho en la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Pedro Haces niega que "El Limones" pertenezca a la CATEM

Luego de darse a conocer la detención de Edgar "N", alias "El Limones", el líder de la CATEM y Diputado Federal, Pedro Haces, afirmó que el detenido "no tiene, ni ha tenido, ningún vínculo con CATEM" y recordó que la única información oficial es la emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual en "ningún momento establece relación alguna con nuestra organización".

"CATEM es una confederación construida con el esfuerzo honesto de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores. No vamos a permitir que la mentira manche su trabajo ni la integridad de nuestra organización. Seguiremos adelante con legalidad, transparencia y convicción, defendiendo los derechos de quienes sostienen a México todos los días", escribió en redes sociales.

Frente a la desinformación que circula, quiero ser absolutamente claro: Edgar “N”, alias “Limones” no tiene, ni ha tenido, ningún vínculo con CATEM.

La única información oficial es la emitida por la @SSPCMexico, y en ningún momento establece relación alguna con nuestra… pic.twitter.com/nu3AgwnL0h — Pedro Haces (@PedrohacesO) December 10, 2025

El sindicato que encabeza el morenista Pedro Haces Barba y mano derecha de Ricardo Monreal Ávila, ha sido denunciado en Coahuila, Durango, Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Chihuahua por casos de extorsión.

Medios locales señalan que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca, apenas en julio pasado, inició una investigación contra líderes de sindicatos de materialistas, entre ellos la CATEM, debido a la desaparición de cuatro comerciantes de varilla de acero del Estado de México que viajaron a Ocotlán de Morelos.

Por otro lado, en Veracruz, el empresario chatarrero Ernesto Hernández García, de Las Choapas, denunció que fue secuestrado y extorsionado por el líder de la CATEM en ese municipio, Juan Bautista, y por Pedro Olmos, quienes primero le exigieron una “cuota” de 50 mil pesos y luego lo levantaron para pedirle dos millones de pesos.

Hernández relató que fue golpeado, posteriormente liberado, y que debió salir de Veracruz por seguridad. Las investigaciones de la Fiscalía estatal no han mostrado avances.