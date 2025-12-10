"Eso no se va a dar": Sheinbaum vuelve a descartar posible intervención militar de EU

Redacción/SinEmbargo

10/12/2025 - 10:59 am

Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de Donald Trump sobre usar fuerza militar en territorio mexicano.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó este miércoles las declaraciones hechas ayer por su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien insistió en la propuesta de utilizar su fuerza militar incluso dentro de territorio mexicano para enfrentar al narcotráfico.

“Eso no se va a dar, porque no es necesario; segundo, porque somos un país soberano y nunca aceptaríamos una intervención extranjera”, sentenció la mandataria federal en su conferencia matutina.

La titular del Poder Ejecutivo recordó que México y Estados Unidos (EU) mantienen un entendimiento vigente en materia de seguridad, el cual, dijo, hace innecesaria cualquier intervención externa.

"A pesar del entendimiento, él insiste en estas intervenciones. No necesitamos contestar a cada declaración del Presidente Trump. Él tiene su pensamiento. Muchas cosas no estamos de acuerdo, pero siempre buscamos la mejor relación entre México y Estados Unidos, y hasta ahora ha sido muy respetuoso", sostuvo.

También se le cuestionó sobre el uso creciente de Inteligencia Artificial (IA) por parte de grupos delictivos, como la clonación de voces, la creación de cuentas para reclutamiento, la modelación de rutas para el tráfico de drogas y la conversión de dinero ilícito en criptoactivos.

Ante ello, la doctora señaló que el tema está en manos del Gabinete de Seguridad: “Lo puede contestar el Gabinete de Seguridad. Está trabajando con mucha coordinación con todas las áreas y ahora también con la Fiscalía, con más coordinación todavía”.

Trump insiste en lanzar ataques contra México

El Presidente de EU, Donald Trump, volvió a plantear la posibilidad de emprender acciones militares contra organizaciones del narcotráfico en México y Colombia.

En una entrevista grabada en la Casa Blanca con Politico, el mandatario aseguró que Venezuela “será atacada también en tierra”, y afirmó, en contra de evaluaciones de la DEA, que embarcaciones provenientes de ese país transportan “bolsas y bolsas” de droga hacia territorio estadounidense.

Ante el señalamiento de que México y Colombia son los principales responsables del tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense, Trump respondió: “Sí, lo haría. Claro que sí”, al ser cuestionado sobre si consideraría una acción militar similar contra esos países.

El republicano también defendió el indulto otorgado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en EU por facilitar el envío de más de 400 toneladas de cocaína y recibir sobornos del narcotráfico.

Trump afirmó que “no lo conocía” y sugirió que fue víctima de una “trampa” orquestada en administraciones previas.

Desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump ha incrementado las presiones hacia México. Su gobierno designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y, según reportes, firmó en secreto una orden para que el Pentágono pudiera usar fuerza militar contra cárteles latinoamericanos. También ha recurrido a amenazas arancelarias bajo el argumento de que México “no hace nada” para detener el fentanilo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado en varias ocasiones que no se permitirá una invasión estadounidense, y que la cooperación bilateral se mantiene dentro del marco legal y sin permitir la presencia de fuerzas armadas extranjeras en México.

