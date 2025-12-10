César Duarte se queda en el Altiplano: Jueza le dicta prisión preventiva por lavado

El exgobernador César Duarte, detenido esta semana por presunto lavado de dinero, fue trasladado al Altiplano, donde una Jueza le dictó prisión preventiva justificada; el sábado se determinará si es vinculado a proceso.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– El exgobernador priista de Chihuahua, César Duarte Jáquez, recibió la medida cautelar de prisión preventiva justificada, luego de su primera audiencia ante una Jueza federal en el penal de máxima seguridad del Altiplano, a donde fue trasladado tras su captura. Es señalado de presunto lavado de dinero por casi 74 millones de pesos (mdp).

La audiencia, que duró cerca de 15 horas, sirvió para determinar que César Duarte permanecerá en prisión. La defensa del exgobernador pidió duplicidad del término constitucional, por lo que el sábado se determinará si es vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Así lo determinó la Jueza María Jazmín Ambriz López, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México (Edomex), donde se ubica el Altiplano; la juzgadora, elegida en la pasada elección del Poder Judicial, determinó la audiencia para las 13:00 horas del sábado.

La Jueza determinó la prisión preventiva a pesar de que el exgobernador de Chihuahua por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) entre 2010 y 2016 tiene un brazalete electrónico por el caso de presunta corrupción que se le sigue en la entidad; además, no pudo comprobar con documentos recientes su residencia, por lo que lo hacía más propenso no solamente a interferir con la investigación, sino a una posible fuga.

La audiencia de César Duarte sirvió para conocer las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que fue la que ejecutó la orden de aprehensión que existía desde mayo de 2024. Las autoridades señalan al exgobernador de lavar al menos 73 millones 926 mil pesos de un total de 96.7 millones desviados del erario hacia dos de sus empresas.

Es decir, tres cuartas partes del dinero desviado fue "lavado" en el sistema financiero a través de ocho operaciones. La FGR aportó 120 pruebas, incluidos dictámenes periciales, declaraciones ministeriales, actas constitutivas de razones sociales y comprobantes de operaciones bancarias.

El esquema de las empresas familiares habría funcionado entre junio de 2011 y noviembre de 2014, y contó, de acuerdo con la acusación de la FGR, con la complicidad de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua de entonces, que fue la dependencia que transfirió 96.6 millones de pesos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua y Financiera de la división del Norte SOFOM, de las cuales César Duarte era accionista mayoritario.

La FGR también señaló a otras empresas que presuntamente recibieron recursos, como Pavimentos y Servicios El Parral e Hidroponia El Parral, de las cuales Bertha Olga Gómez Fong, esposa de César Duarte, era socia mayoritaria y representante legal.

Además, hubo desvíos para otras empresas una vez que el dinero fue transferido de la Secretaría de Hacienda local a las empresas de César Duarte, como Acala, Pavimentos y Servicios El Parral, y Valles Baca Hermanos.

César Duarte llegó al Altiplano la noche del lunes, alrededor de las 23:00 horas, después de ser detenido en una localidad de Chihuahua capital más temprano. El fuerte operativo contó con la presencia de agentes de la SSPC, de la Secretaría de Marina y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

El exgobernador priista había sido detenido previamente el 8 de julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México el 2 de junio de 2022, por los delitos de peculado y asociación delictuosa, investigado por la Fiscalía del estado de Chihuahua. El proceso se encuentra empantanado, e incluso César Duarte consiguió salir de prisión con un brazalete.

Fuera de prisión en México desde el 5 de junio de 2024 gracias al cambio de una medida cautelar, Duarte recuperó su vitalidad. Ofrecía conferencias de prensa, se tomaba fotos en restaurantes, bares y fiestas en la ciudad de Chihuahua, y, cómo no, bailaba como lo hacía cuando gobernaba la entidad, en la cima de su poder.

A la par, Duarte comenzó una estrategia encaminada a pasar como un perseguido de la justicia, tal como hizo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en una recomendación en la que pidió darle registro oficial de “víctima”. Ahora, las cosas han cambiado.

Pero el 4 de octubre de 2024, fue tramitada una autorización por parte de la FGR ante el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de que se le pudiera procesar por un delito distinto, misma que fue concedida el 4 de diciembre pasado.

La FGR movilizó su captura, luego de la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR y la llegada de Ernestina Godoy a la dependencia, primero como encargada de despacho y luego confirmada en el cargo a propuesta de la Presidenta Sheinbaum y avalada por el Senado.