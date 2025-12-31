ENTREVISTA ¬ La salud pública hizo a un lado a la gente en el neoliberalismo: Batres

31/12/2025 - 10:37 am

“Nosotros respetamos a los hospitales privados (...) lo que no puede haber es un hospital privado dentro de una institución pública”, subrayó el funcionario al hablar en el programa Los Periodistas de cómo los gobiernos neoliberales desmantelaron las instituciones de salud pública, mismas que ahora se están rescatando. 

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- “No olvidemos que pasaron 36 años de neoliberalismo y que dejaron fuertes secuelas, y eso lastimó mucho a las instituciones públicas", enfatizó Martí Batres Guadarrama, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), al hablar de cómo los gobiernos neoliberales desmantelaron las instituciones de salud pública, en donde las empresas privadas rentaba las instalaciones a los hospitales públicos.

"En el neoliberalismo el estado renunció a muchas de sus responsabilidades, fundamentalmente responsabilidades sociales y la riqueza nacional, los bienes públicos se le fueron entregando a grupos económicos privados", sostuvo el funcionario en entrevista con el programa Los Periodistas que se transmite de lunes a viernes por el canal de YouTube de SinEmbargo al Aire. No obstante, destacó el trabajo de rescate y nacionalización de estas instituciones de salud desde el inicio del mandato del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ya en el sexenio del Presidente López Obrador comenzó un rescate de la infraestructura que corresponde al ISSSTE", explicó Batres, quien detalló que esta se dio en dos vertientes: una con el rescate de los "servicios médicos, los llamados servicios integrales", con la finalidad de regresar a la ciudadanía "los servicios que como institución pública debe brindar".

ISSSTE
Martí Batres, Director General del ISSSTE, destaca mejoras en clínicas de Orizaba y Córdoba, Veracruz. Foto: ISSSTE

"Ya se nacionalizaron los servicios de hemodinamia, anestesia, imagenología, pero todavía faltan otros, va a ser un proceso, está a punto de terminar el de endoscopia y todavía seguirán en la fila los temas relacionados con, por ejemplo, osteosíntesis para poner un ejemplo o hemodiálisis u otros que tengan que irse nacionalizando poco a poco para regresar a la institución pública o los servicios que como institución pública debe brindar", afirmó.

En este sentido, también destacó que otra vertiente del neoliberalismo que están en camino de revertir es la privatización de los hospitales, ya que por años, estas clínicas se construyeron con un modelo que permitía a una empresa privada no sólo la construcción de un hospital, sino la administración y el poder de rentar las instalaciones al servicio público, situación que también perjudicó la atención que recibían los derechohabientes.

"[El que una empresa privada tuviera la concesión de un hospital público] hacía que el hospital terminara costando 10 veces más de lo que habría costado si se hubiera construido por una vía más ordinaria. Quiero decir que cuando se construye un hospital, el instituto contrata empresas privadas para construirlo, pero no es lo mismo contratar una empresa privada para construir el hospital que contratar una empresa privada para construirlo, para que lo administre y para que reciba una renta que le entrega la institución pública a lo largo de muchos años", ahondó.

"Los fenómenos de privatización ven a la gente como cliente no como derechohabiente, no como el que tienen derecho y, por lo tanto, a exigir la obligación de la atención del Estado y los procesos de burocratización van deshumanizando las relaciones", consideró el director del ISSSTE, quien enfatizó que ese modelo también "precarizó el trabajo, se redujo la capacidad instalada respecto al volumen de la derechohabiencia y ocurrieron otros fenómenos de privatización y también de rechazo a lo público sistemáticamente por parte de seis gobiernos consecutivos".

Batres destacó que el hecho de que se estén nacionalizando las instituciones de salud no significa que se trate de una expropiación, sino que el Estado está comprando los hospitales a las empresas privadas que mantienen la concesión, para lograr esta nacionalización y con ello beneficiar a la mayoría de la población mexicana. “Nosotros respetamos a los hospitales privados (...) lo que no puede haber es un hospital privado dentro de una institución pública”, subrayó el funcionario.

Martí Batres señaló que las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto canalizaron recursos públicos hacia el sector privado. Foto: Cuartoscuro.

