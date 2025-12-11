México se compra el pleito de Trump: pone aranceles a China y otros países asiáticos

La propuesta, que no tuvo reservas, fue enviada al Ejecutivo Federal y busca equilibrar el mercado para evitar distorsiones económicas.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– El Senado de la República aprobó este miércoles una serie de reformas para implementar aranceles a mil 463 productos importados de países asiáticos –principalmente China– y de otras partes del mundo con los que México no cuenta con un acuerdo comercial, para fortalecer el nearshoring y la producción nacional.

Esta decisión legislativa pone a México en línea con la política del Gobierno de Donald Trump, quien ha castigado fuerte al gigante asiático con aranceles, en un intento de reducir su déficit comercial con el Gobierno de Xi Jinping.

Con 76 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones, las bancadas de Morena y Partido Verde aprobaron el proyecto de decreto que reforma diversas fracciones de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación para modificar las tarifas arancelarias rumbo a un nuevo modelo de desarrollo económico que fortalezca la competitividad interna del país. PAN y PRI se abstuvieron y Movimiento Ciudadano (MC) votó en contra.

Durante la discusión, la oposición advirtió que los aranceles repercutirán en una inevitable alza de precios en perjuicio de los consumidores y manifestaron que con esta decisión México "tomaría partido" por Estados Unidos.

La iniciativa aprobada contempla gravar por primera vez a 316 productos provenientes de China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica.

Previamente en San Lázaro, las y los diputados avalaron en lo general las reformas arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, "a fin de implementar medidas que garanticen igualdad de oportunidades y competencia para los productos nacionales", con 281 votos a favor, 24 en contra y 149 abstenciones. En lo particular, la Cámara de Diputados dio luz verde a las reformas con 278 votos a favor, 25 en contra y 136 abstenciones.

El pleno aprobó cambios en la iniciativa: autorizó el ajuste en las cuotas arancelarias en materia de textiles, principalmente en los códigos 5209.19.91-Los demás tejidos; 5210.39.91-Los demás tejidos; 5211.49.91-Los demás tejidos; 5407.52.05-Teñidos; 5509.53.01-Mezcalados exclusiva o principalmente con algodón; 6004.10.99-Los demás; 6006.32.03-Teñidos; y 6006.34.03-Estampados.

Además, se incluyó el artículo cuarto transitorio para precisar que “sobre los aranceles motivo de esta reforma y con el objetivo de garantizar el abasto de insumos en México en condiciones competitivas, la Secretaría de Economía podrá implementar mecanismos e instrumentos jurídicos específicos correspondientes para la importación de mercancías provenientes de países con los que el Estado mexicano no tenga tratados de libre comercio en vigor”.

Los cambios en lo particular fueron propuestos por el Diputado Ricardo Monreal, coordinador de los legisladores morenistas, quien afirmó que el dictamen a la Ley arancelaria es de relevancia y trascendencia nacional, ya que apoyar a la industria es apoyar a México.

La reforma, propuesta por Sheinbaum y ya con los cambios hechos en la Cámara de Diputados, pasó al Senado. Se pretende una "reindustrialización soberana, sostenible e incluyente mediante la modificación de aranceles a la importación en sectores estratégicos de la economía mexicana".

Se trata de aranceles a la importación de diversas mercancías en los siguientes sectores: 141 autopartes, 13 autos ligeros, 308 vestido, 79 plásticos, 248 siderúrgico, 18 electrodomésticos, 37 juguetes, 398 textiles, 28 muebles, 49 calzado, 18 productos de marroquinería, 47 papel y cartón, ocho motocicletas, 21 aluminio, 1 remolques, 25 vidrio y 24 jabones, perfume y cosméticos.

Mayores tarifas de importación, argumenta la iniciativa de Sheinbaum, pueden incentivar la producción local, fomentar la sustitución de importaciones y fortalecer las cadenas de valor nacionales.

La medida propuesta se enfoca en un conjunto de países que mantienen una participación significativa en el flujo comercial hacia México: entre ellos China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica.

Estos aranceles tendrán impactos positivos, pues podrían traducirse "en oportunidades para la consolidación de la industria nacional, el fortalecimiento productivo y competitivo de México". Responde a la necesidad de evitar "distorsiones económicas" que afecten la relocalización –o nearshoring– de sectores estratégicos, y de crear condiciones que favorezcan la atracción de industrias con capacidades para elevar el valor agregado nacional".

En noviembre, el Gobierno de México actualizó los aranceles de importación del azúcar a 156 y 210.44 por ciento ad valorem (según el valor), según el tipo de producto, a fin de proteger la agroindustria nacional ante los riesgos que implican la caída de los precios internacionales y la sobreoferta en el mercado interno.

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, el Gobierno de Claudia Sheinbaum consideró prioritaria esta medida para "fortalecer la soberanía productiva" y garantizar la estabilidad de la industria, por lo que el ajuste arancelario se da en concordancia los artículos 25 y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ya en septiembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum negó que la aplicación de nuevos aranceles a importaciones de productos provenientes de China y otros países de Asia sea una medida derivada de las tarifas impuestas por Estados Unidos (EU), y afirmó que su Gobierno no busca tener conflictos con otros países.

"Estamos hablando con los embajadores aquí en México. No queremos ningún conflicto con ningún país, con el Embajador de China en México, con Corea del Sur. Les estamos explicando que es una medida que tiene que ver con el fortalecimiento de nuestra economía y del Plan México", dijo durante su conferencia de prensa matutina.

"No está pensado en función de las negociaciones con Estados Unidos, sino de un proyecto nacional. Por eso no es un decreto, por eso lo estamos llevando al Congreso, porque en el Congreso es el aval del proyecto del Plan México", añadió.