ENTREVISTA ¬ El suelo fue botín político de los partidos por décadas, dice Edna Vega

"Hubo un periodo en la década de los 60-70 que se convirtió en un botín político [el suelo]", así lo afirmó Edna Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al hablar de la proliferación de los asentamientos irregulares en México.

Ciudad de México, 24 de diciembre (SinEmbargo).- Al hablar de los asentamientos irregulares en diversas zonas del país, Edna Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), afirmó que por décadas el suelo fue utilizado como botín por los políticos en el poder. "El origen de esos asentamientos irregulares también, por qué no decirlo, tuvo un origen político", sostuvo en entrevista para el programa "Los Periodistas", que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo al Aire.

"Hubo un periodo en la década de los 60-70 que se convirtió en un botín político, y así de claro, en todo el país, absolutamente todo el país", reiteró la funcionaria federal y explicó que las expresiones políticas que estaba en el poder durante las décadas de los 60s-70s otorgaban predios que no estaban regularizados a las personas que no tenían donde vivir a cambio de obtener apoyo, pese a que esos espacios no contaban con los servicios básicos, por los que los residentes, incluso, pagaban rentas.

"En la década a finales de los 60, varias organizaciones promovieron la ocupación irregular del suelo y, entonces, fueron procesos muy largos, muy desgastantes para la gente en términos de hacerse llegar de los servicios básicos", recordó Vega. "Es decir, 'yo aquí, X expresión política, te doy un lote, ahí vive', incluso la gente pagándoles renta, pero es al final de cuentas, una alternativa que la gente encontró ante la falta de otras alternativas", ahondó.

A esto se sumó la aparición de fraccionadores ilegales que a través de estos asentamientos obtenían dinero, recordó Vega. "Sí hubo también fraccionadores ilegales, seguramente ustedes se acuerdan de un personaje célebre como “La loba” en la zona norte de la zona metropolitana y así muchísimos en Iztapalapa. Entonces, se convertía en una forma de obtener recursos también", dijo la funcionaria, quien aceptó que la regularización de estos predios se ha convertido en un problema, pese a que intentan resolverlo.

"Tan es así que no tenemos una medición certera de cuántos asentamientos irregulares existen en México. De acuerdo al censo 2020, se intentó, pero ¿cómo calificas una situación irregular?", enfatizó, pese a que se han creado organismos para fomentar la regularización de estos predios, como CORETT y Fomerrey, en Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, ahondó, aún falta mucho por hacer, ya que también se deben considerar los asentamientos que se ubicaron en zonas de alto riesgo.

"Yo creo que entre toda esta combinación de o conflicto de intereses de grupos de poder, de grupos de no muy buena reputación, eso iba generando conflictos mayores, hubo avances, hubo periodos en los que se logró regularizar una buena parte de estos asentamientos, pero no lo suficiente", sostuvo la Secretaria Vega.

"Y ya el otro caso también que destaca dentro de los asentamientos irregulares, que tiene que ver con que se ubicaron en zonas de alto riesgo, entonces, esta situación también dificulta mucho poder avanzar en los procesos de regularización, porque efectivamente no podría reconocer la permanencia de las familias cuando sabemos que están en riesgo, entonces, más bien ahí aplica un tema de plantear la reubicación", puntualizó.

"Todo lo que tiene que ver con el acceso al suelo la verdad es que son procesos socio-territoriales, políticos, económicos mucho más complejos de los que podemos imaginar”, enfatizó. No obstante, dijo que la actual administración federal cuenta con una visión enfocada, no en cuanto puede obtener económicamente por estas regularizaciones, sino por "la función social del suelo", que prioriza el sentido del derecho de atención a las familias que buscan un lugar digno para habitar.