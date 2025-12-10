Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada en CdMx: Checa cómo obtenerla y dónde usarla

La App CdMx estrenó la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada, lista para recargarse y usarse al instante.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- Si usas Metro, Metrobús o Cablebús todos los días, es importante saber que algo nuevo apareció en la App CdMx. Todavía no hay anuncios grandes ni campañas en las estaciones, pero la función ya está activa y puede ahorrarte filas, recargas de último minuto y cargar otra tarjeta.

La Ciudad de México (CdMx) lanzó la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada (MI), una versión digital de la tarjeta física que permite usar el celular como pase de entrada.

De acuerdo con la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), con ella puedes entrar a:

Metro

Metrobús

Cablebús

Trolebús

Tren Ligero

¿Ya probaste la Tarjeta Virtual MI en la nueva versión de App CDMX? 📱🟣

Activa el NFC, recarga desde tu celular y usa tu teléfono para entrar a la red de Movilidad Integrada. Tu movilidad ahora también viaja en tu celular. 🚇✨ pic.twitter.com/RhaC05wuT8 — Agencia Digital de Innovación Pública (@LaAgenciaCDMX) December 10, 2025

Sólo necesitas acercar el teléfono al validador, igual que con la tarjeta normal. Además, desde la misma app puedes recargar saldo sin salir corriendo al módulo o a la tienda.

¿Cómo activar la Tarjeta Virtual de Movilidad Integrada en la App CdMx?

La activación no toma más de un minuto:

Abre la App CdMx e inicia sesión con tu Llave CdMx.

En el menú, toca “Recarga Tarjeta MI”.

Activa el NFC de tu celular.

Habilita la Tarjeta Virtual y haz una recarga mínima de 15 pesos (con tarjeta bancaria de crédito o débito, o CoDi).

Desde ese momento, tu teléfono funciona como pase de acceso.

Por ahora está disponible sólo en Android y Huawei. La única excepción para su uso es la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), donde la función todavía no opera, pero llegará más adelante.

🚇📲 ¡Ahora tu transporte en CDMX cabe en el celular!

La Tarjeta MI ya tiene versión digital: desde la App CDMX puedes activar tu tarjeta virtual, recargar saldo y usar tu celular como pase para el Metro, Metrobús, Cablebús, etc.

Ojo: para RTP no está disponible, pero muy pronto pic.twitter.com/kBDBw5i7ou — Agencia Digital de Innovación Pública (@LaAgenciaCDMX) December 9, 2025

La actualización no sólo trae la Tarjeta Virtual: también incluye ajustes visuales y nuevas herramientas que el Gobierno capitalino anunciará poco a poco.