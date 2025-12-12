Este fin de semana llega con teatro, danza, Cheems y hasta una jornada medieval

¿Qué hacer este fin de semana? La Navidad está cerca y se siente el espíritu navideño, pero aún hay opciones de actividades y te traemos algunas para este fin de semana.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- Este fin de semana de diciembre tare opciones como teatro, danza, arte y hasta una jornada medieval, así que si aún no sabes qué hacer, te dejamos opciones.

El otro Cascanueces

El director artístico y coreógrafo Diego Vázquez presenta una reinterpretación del clásico de Tchaikovsky, que cruza ballet contemporáneo con hip hop, voguing y danza aérea. Con humor y potencia visual, la compañía Laleget Danza integra la participación de niñas, niños y jóvenes de academias de la Ciudad de México.

Las funciones serán los jueves y viernes (excepto viernes 12), a las 20 horas; sábados y domingos a las 16 horas y 19 horas.

¿Dónde? Teatro de las Artes del CENART (Av. Río Churubusco 79, Churubusco Country Club, Coyoacán, 04210 Ciudad de México).

¿Cuánto? El acceso tiene un costo de 250 pesos. Los boletos se pueden comprar dando clic aquí.

Museo de Cheems

El perrito más famoso tiene un espacio dedicado a él en Centro Historia de la Ciuadd de México; en este museo se pueden observar 75 dioramas creados por el artista Dani Rayo donde Cheems es protagonista.

¿Dónde? Museo de Cheems (C. de Venustiano Carranza 93, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, Cuauhtémoc, 06060 Ciudad de México). Horario: miércoles a domingo de las 11:00 am a 18:00 horas.

¿Cuánto? Entrada general 30 pesos.

Mystika Inmersivo

Mystika Inmersivo, el espacio artístico y espiritual creado por el fotógrafo mexicano Pepe Soho, presenta un evento especial de meditación inmersiva que une propósito, arte y bienestar, ideal para despedir el año con claridad y intención.

La sesión será guiada por Coral de la Vega, reconocida facilitadora de meditación y especialista en procesos de transformación personal, acompañada por la música en vivo del compositor y multiinstrumentista Daniel Torres “Dantor”, cuya investigación sonora se enfoca en la sanación a través de frecuencias y atmósferas vibracionales.

Este encuentro integra meditación profunda, estímulos inmersivos, música en vivo, infusiones herbales y snacks naturales, creando un ritual contemporáneo para soltar lo que pesa, renovar la energía y activar la visión para el 2026.

¿Dónde? Mystika Inmersivo (Torre Cuarzo, Paseo de la Reforma 26, Ciudad de México).

¿Cuánto? El costo es de 600 pesos.

Navidad Medieval YULE

La idea de este evento es transportar a sus asistentes a la época medieval, con caballeros y princesas. El evento se realizará este 14 de diciembre y contará con combates de caballeros y guerreras, baile de princesas, bodas medievales y ceremonias simbólicas, entre otras.

¿Dónde? Ex Convento del Desierto de los Leones (carretera México-Toluca S/N, alcaldía Cuajimalpa).

¿Cuánto? El día del evento 250 pesos en taquilla. Niños hasta 10 años entran sin costo.

Tim Burton El Lbaerinto

La experiencia "Tim Burton El Laberinto" se enfoca en las creaciones del director, aquí es posible sumergirse en el mundo oscuro y mágico de sus personajes más icónicos y de las historias que han marcado a generaciones.

¿Dónde? La experiencia se encuentra en Av. Constituyentes 500, Ciudad de México y tiene una duración aproximada de 60 minutos.

¿Cuánto? Los precios de los boletos para Tim Burton El Laberinto varían, por ejemplo, la entrada general cuesta 350 pesos (más cargos) si es entre semana, la entrada premium cuesta 600 pesos y sólo está disponible algunos días por lo que hay que revisar que haya para el día que buscamos. Al hablar del fin de semana los costos son diferentes: para viernes el costo puede ser de 400 o 450 pesos (más cargos), sábado y domingo tiene costo de 450 pesos hablando de entrada general, para la entrada Premium el costo es de 800 pesos (más cargos por servicio).