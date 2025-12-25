ENTREVISTA ¬ “¿Hay censura en México? Yo digo: dime dónde, dime quién”: Regina Orozco

Regina Orozco fue jurado de la primera edición del concurso “México Canta”, una iniciativa del Gobierno federal a través de la Secretaría de Cultura, que surgió en medio del debate por la difusión de los narcorridos con el propósito de crear nuevas narrativas musicales que se alejarán a la apología de la violencia. La interpretación ganadora de este certamen fue la de Sergio Maya por su canción "Quiero soñar" en la imagina a través de su letra un México sin violencia.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).– Para la actriz y cantante mexicana Regina Orozco en México actualmente “no hay censura”. Explica que las voces de la oposición al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum pueden expresar libremente sus ideas, al contrario del discurso que exponen sobre que en el país existe una dictadura.

En entrevista para el programa “A las dos”, la ganadora del Premio Ariel por su actuación en la cinta Profundo carmesí (1996), destaca que aunque la derecha acusa censura, no lo es, pues indica que es ahora la gente la que decide qué ver y escuchar.

“Ahorita, como dicen los ‘derechairos’, bueno, los de la derecha, hay muchísimas censura. Hasta mi amiga Susana Zabaleta –perdón, Susana–, pero dice que la censuran, yo digo: ‘dime dónde, dime quién, quién, quién’. Y pues básicamente más bien ahora te funan. No hay censura. Ahora la gente es la que la que decide”, aseguró.

La actriz con más de 40 años de trayectoria y una carrera consolidada también en el teatro de cabaret, recuerda cómo en anteriores gobiernos llegaban autoridades federales a las puestas en escena de obras para evitar que difundieran su mensaje, pues este género, el de cabaret permite –a través de la música y el humor– hacer una crítica de los temas que están en la agenda, de la sociedad, de la política.

“Creo que antes había mucho más material para hacer cabaret porque había más horror. Antes pues imagínense con Calderón, y que todavía siguen, Peña Nieto, ¿no? Todo Salinas, bueno, es que yo hago cabaret desde híjole”.

La declaración que comparte Regina Orozco llega después de que ante miles de personas en el Zócalo capitalino, el pasado 6 de diciembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum enumerara varias mentiras que la oposición ha mantenido en su discurso y las que fue desmintiendo una por una, entre ellas: la censura.

La Mandataria dijo que era falso que en México no existiera la libertad de expresión, y aseguró que ante quienes calumnian y critican al Gobierno no ha existido “un solo acto de censura”. Agregó que en su Gobierno se respeta la libertad de expresión, de prensa y de manifestación.

México Canta, una iniciativa “revolucionaria”

Regina Orozco fue jurado de la primera edición del concurso “México Canta”, una iniciativa del Gobierno federal a través de la Secretaría de Cultura, que surgió en medio del debate por la difusión de los narcocorridos con el propósito de crear nuevas narrativas musicales que se alejarán a la apología de la violencia, mediante letras que evocaran al amor, el desamor y la grandeza de México. Por supuesto, también con un impulso claro por fortalecer y preservar los géneros musicales tradicionales mexicanos.

La también cantante, que ha compartido escenario con la bolerista cubana Omara Portuondo, reflexionó sobre la difusión de los narcocorridos y acentuó que prohibir no es una buena idea, sin embargo, destacó, sí hay que poner atención en lo que escuchamos:

“Prohibir siempre te da deseo. Lo prohibido siempre es muy llamativo. Prohibirlo a mí no se me hace una buena buena opción, pero absolutamente nada. Hay narcocorridos que yo he escuchado que son interesantes. (…) Hablan sobre la historia, porque también no podemos borrar lo que está sucediendo, y se queda plasmado en la música. El problema es cuando está el corrido tumbado, que a mí me encanta, me encanta el estilo musical, pero es su contenido y el uso que se le da”.

Explica que el problema está en el mensaje de empoderamiento a figuras del narcotráfico así como el individualismo que prolifera en sus letras, pues destaca que cuando una persona se sube a un escenario, su voz es escuchada por muchos provocando así, un acto transformativo. “Sí es un acto transformativo, si es un un movimiento de cambio en quien quiere escuchar de los que estén ahí. El que tenga empatía con lo que dices o rechazo también. (…) Les artistas sí tenemos mucha responsabilidad con nuestras creencias, nuestra postura tanto política que abarca muchísimo”, reflexiona.

Justo en este sentido, Sergio maya, Ganador a Mejor Interpretación en “México Canta" opinó sobre la responsabilidad que cae en los artistas al convertirse incluso en referentes de toda una generación. Detalló que como audiencia también recae el deber de saber elegir lo que escuchamos:

“De repente nos cuidamos ahorita mucho que lo que vamos a comer, de lo que vamos a vestir, de qué materiales es la ropa, yo creo que de esa manera también podemos cuidar lo que estamos escuchando y pues vamos a ser un poco más selectivos con la música que que oímos y principalmente con los mensajes, porque los mensajes que estamos escuchando forman parte de nuestra realidad”.

El joven de 21 años de edad y que también se desempeña desde hace una década en otras disciplinas como la composición, el teatro musical y la actuación, considera que hacer música de lucha social es también hablar a través de la música de temas amor y esperanza, por lo que hizo un llamado a otros intérpretes a perder el miedo y usar el arte para aportar para revolucionar al mundo.

“Yo creo que también sería un llamado a los artistas a que no tengan miedo de levantar la voz, hay que usar el arte para revolucionar el mundo. Hoy en día yo creo que los revolucionarios somos los que nos atrevemos a hablar del amor, hablar de la esperanza, hablar de la fe, hablar de la paz.En un México tan violento, yo creo que los revolucionarios somos los que queremos un México en paz”.

Sergio Maya fue reconocido en México canta por su interpretación y la composición de su canción “Quiero soñar”, en la cual una sus estrofas se lee: “Quiero soñar que no se derrame sangre entre hermanos, que la esperanza sea la nueva revolución”.

Cuenta para SinEmbargo que esta estrofa transporta a la violencia que de pronto se ve en las noticias y que lo llevaron a soñar que ya no sucedan.

“Son temas fuertes, son temas sensibles que precisamente es lo que yo quiero soñar que ya no suceda, que no se derrame sangre entre hermanos”.

Indica que la letra de su canción ganadora se inspiró también en el Himno Nacional, en la estrofa que dice: “Ya no más, de tus hijos la sangre, se derrame en contienda de hermanos; sólo encuentre el acero en sus manos quien tu nombre sagrado insultó”.

“Eh, esta nación que se construyó con base en esfuerzo, a base de amor fraternal, a base de comunidad, de amor por el prójimo. Yo creo que cuando México vuelva a esos fundamentos sobre los cuales fue construido, podemos también construir ese México en paz que todos queremos”, explicó.