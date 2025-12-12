El daño de las minas de Larrea y los Baillères alcanza a bebés y mujeres embarazadas

Dulce Olvera

12/12/2025 - 5:34 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Derrame de Grupo México afectó a miles como Martha, que murió por plomo en su sangre

VIDEO, Parte 2 ¬ Apocalipsis zacatecano: agua anaranjada, polvo, veneno. Sí, la mina

VIDEO, Parte 3 ¬ Desplazado expone cómo las mineras corrompen y destruyen poblados

Niños recién nacidos cuyas madres residían en las comunidades ubicadas a menos de 10 kilómetros de minas de cobre en México presentan un aumento de 56 por ciento en el riesgo de partos prematuros extremos (antes de las 28 semanas) y un incremento de hasta 366 por ciento en malformaciones del sistema circulatorio, reporta un informe de CartoCrítica.

Ciudad de México, diciembre (SinEmbargo).– La contaminación minera durante la producción de cobre, un mineral estratégico para la transición energética enfocada para un consumo desmedido, está asociada al aumento del riesgo de partos prematuros y diversas malformaciones congénitas de bebés en México, un país donde la regulación ambiental de la minería presenta limitaciones muy significativas, alertó un informe de la organización CartoCrítica con base en casos alrededor de 17 minas, incluyendo la de “Buenavista” y “La Caridad” del magnate Germán Larrea, “el Rey del cobre”, y la de “Sabinas” de Peñoles (Baillères).

Estas malformaciones tienen un impacto significativo en la calidad de vida de los niños y niñas afectados, debido a la necesidad de intervenciones médicas y rehabilitación, lo que incrementa la carga sobre las familias y los sistemas de salud en comunidades mineras con carencias en servicios de salud especializada.

“La exposición a las minas puede tener un impacto importante en la propensión a nacimientos prematuros, particularmente en los casos de mayor gravedad (...) Otro hallazgo alarmante y significativo se refiere al aumento de la prevalencia de las malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, tanto en la exposición media como en la exposición alta (a los metales pesados por rango de kilómetros). La transición energética no puede lograrse a costa del bienestar de las comunidades”, concluyen Manuel Llano y Carlas Flores, autores del informe “Riesgos perinatales asociados a la minería de cobre en México” presentado esta semana por CartoCrítica.

“Los efectos de la contaminación por metales pesados se agravan en contextos de pobreza, falta de acceso a servicios de salud y desnutrición. Estas condiciones son habituales en las comunidades cercanas a las minas y crean un círculo vicioso de vulnerabilidad, especialmente para mujeres embarazadas e infancias”, agrega.

En México, el décimo productor de cobre a nivel mundial, las principales minas de cobre están concentradas en Sonora, donde las minas de "Buenavista del Cobre" y "La Caridad" (ambas de Grupo México) proveen casi el 75 por ciento de la producción nacional. Sonora es el mayor productor, seguido de Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua.

Minas de cobre en México. Imagen: CartoCrítica

Nacer entre metales pesados

Los recién nacidos cuyas madres residían en las comunidades ubicadas a menos de 10 kilómetros de minas de cobre en México presentan un aumento de 56 por ciento en el riesgo de partos prematuros extremos (antes de las 28 semanas) y un incremento de hasta 366 por ciento en malformaciones del sistema circulatorio. Además, las malformaciones osteomusculares muestran un aumento del 126 por ciento en áreas de exposición media (de 10 a 20 km).

Así lo muestran datos de la Secretaría de Salud sobre más de 76 mil nacimientos entre 2017 y 2023, registrados en localidades ubicadas dentro de un radio de hasta 25 kilómetros (exposición alta, media y baja) de 17 minas de cobre seleccionadas.

Por ejemplo, de los más de 26 mil nacimientos en el rango de alta exposición a metales pesados (0 a 10km), se registraron 112 casos de Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular; 25 casos de Fisura del paladar y labio leporino; 21 casos de Malformaciones congénitas de los ojos, oído, cara y cuello, y 20 casos de Malformaciones congénitas de los órganos genitales; así como 1,897 casos de parto prematuros (más de 37 semanas).

Malformaciones congénitas en bebés. Imagen: CartoCrítica.

“El análisis reveló que los bebés cuyas madres residen a menos de 10 km de una mina de cobre tienen 12% más de riesgo de nacer prematuramente con respecto al grupo de control”, observa el estudio.

En los últimos años el cobre se ha convertido en un mineral estratégico y ha sido más demandado en el marco de la transición energética en un sistema de consumo desmedido al utilizarse masivamente en líneas de transmisión, vehículos eléctricos, parques solares y eólicos, baterías de almacenamiento.

“Esta imperiosa y supuesta necesidad de aumentar la extracción de minerales resulta cierta solo si se plantea mantener intacto al sistema económico actual, basado en un paradigma económico que promueve un crecimiento económico constante que redunda en una enorme concentración de la riqueza y un consumo desmedido y desigual”, expone el documento.

La contaminación minera, asociada a los partos prematuros y malformaciones de recién nacidos, no ocurre solo en casos de derrames, fugas u otros accidentes como el de la minera del magnate Germán Larrea, sino que se presenta de forma constante durante la operación cotidiana de las minas, ya que los procesos de extracción y procesamiento liberan al ambiente metales pesados como plomo, arsénico y cadmio, entre otros, contaminando de forma continua aire, suelo y agua. Estas sustancias tóxicas y metales pesados se absorben por los cultivos, el ganado y las fuentes de agua, afectando la salud de las comunidades locales.

Casos de malformaciones y partos prematuros según cercanía con minas de cobre. Imagen: CartoCrítica.

Diversos estudios han documentado los efectos adversos que la exposición a metales pesados como el plomo, el cadmio, el manganeso y el arsénico puede tener sobre el desarrollo fetal.

“Es crucial implementar intervenciones de salud pública que proporcionen atención médica a las comunidades afectadas, así como fortalecer el monitoreo de la calidad del agua, aire y suelo en las zonas cercanas a las minas”, concluye el informe de CartoCrítica.

Elda León, habitante de la cuenca de Sonora, dijo que los problemas renales, hepáticos y respiratorios ya se registraban desde antes del derrame de tóxicos de la mina de Grupo México en 2014 dadas sus operaciones diarias de extracción de cobre, pero empeoraron en los últimos 11 años tras la exposición mayor a metales pesados al grado de que han visto morir tres compañeros, entre ellos, a Martha Patricia.

“Es un mal necesario, pero si los gobiernos fueran responsables, hicieran responsables a las empresas no sucedería en esta forma tan exagerada (...) leyes vemos muchas, pero no vemos que las hagan cumplir”, dijo por videollamada en la presentación del informe.

Ella reporta desde 2015 problemas en tiroides, un tumor en la hipófisis y le extrajeron el 70por ciento del riñón en 2016 “por el agua que tomamos con mucho mineral”.

“Me duele escuchar otra vez, porque desde hace 11 años, escuchamos todos los años los daños que íbamos a tener a mediano y largo plazo, y ya estamos en ese plazo”, afirmó Elda.

ANEXO

Riesgos perinatales asociados a la minería de cobre en México

Dulce Olvera

Dulce Olvera

Dulce Olvera es reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Conduce con Monserrat Antúnez "Dos con Todo" por SinEmbargo al Aire de 20:30 a 21:30 horas de L-V. Egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Iztapalapa: defender la memoria viva

“El nombramiento de la Pasión de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO,...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Sindicalismo y crimen organizado

"La facilidad con la que el crimen organizado ha penetrado los sindicatos en México tiene que ver...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

La violencia que no se menciona (y sí existe)

"El tema es que México lleva casi 20 años con esta violencia contra periodistas. Parece que el...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

De fetiches y otras fantasías para la autosatisfacción

"La autonomía fue una forma de construir islotes de servicio profesional en un océano de burocracia clientelista,...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

+ Sección

Galileo

Homínidos dominaron el fuego mucho antes de lo que creía

La humanidad dominó el fuego mucho antes de lo que se creía, revela un nuevo estudio

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

La foto de una telaraña a nivel microscópico conquista el concurso de Royal Society

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Un estudio identificó un conjunto de factores genéticos que influyen simultáneamente en riesgo de desarrollar trastorno adictivo y en nivel de éxito educativo.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La Jornada dice que FGR acusó a María Amparo Casar de “uso ilícito de atribuciones”

China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
2

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
3

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

La Secretaría de Salud federal confirmó este viernes el primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2, popularmente conocida como" supergripa".
4

México detecta un primer caso del virus llamado “súper gripe”, el A H3N2 subclado K

Un tribunal rechazó otorgar un amparo a Emilio Lozoya y ordenó que siga el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con Agronitrogenados.
5

Un tribunal niega amparo a Lozoya por caso Agronitrogenados; debe seguir su proceso

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
6

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

Una de las fotos desclasificadas hoy del archivo de Epstein muestra a Trump con varias mujeres.
7

NUEVAS FOTOS desclasificadas hoy amarran el vínculo de Trump con el pederasta Epstein

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama continuó este jueves con las labores de alimentación, limpieza y atención médica para cientos de perros y gatos en el predio recuperado en la Carretera México–Toluca.
8

Fundación asume cuidado de perros y gatos del albergue recuperado; llegan cuadrillas

Gloria Trevi demanda a televisora de Salinas.
9

Gloria Trevi exige a TV Azteca 180 millones de dólares. “Nos vemos en la corte de EU”

10

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

Pedro Haces
11

La relación con “El Limones” sí era cercana. Fotos y videos desmienten a Pedro Haces

12

Japón registra un nuevo sismo magnitud 6,7; advierte que actividad sísmica continúa

La agrupación Somos Mx ya rebasó las 200 asambleas distritales que pide el INE para conformar un partido político.
13

Políticos ligados a corruptelas ayudan a que la Marea Rosa se convierta en partido

Mina Aranzazú
14

El daño de las minas de Larrea y los Baillères alcanza a bebés y mujeres embarazadas

15

“El Limones” es trasladado al Altiplano, en el Edomex, junto con otros 5 detenidos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trabajadores de limpieza de la CdMx protestaron en la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo y quemaron basura.
1

Trabajadores de limpieza de la CdMx protestan y queman basura; buscan sindicalización

México publicó en el DOF las modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor relacionadas con suscripciones a plataformas de streaming.
2

Gobierno publica medidas para regular cobros automáticos en plataformas de streaming

Mina Aranzazú
3

El daño de las minas de Larrea y los Baillères alcanza a bebés y mujeres embarazadas

El Gobierno de la CdMx pondrá en marcha desde este viernes, 12 de diciembre, hasta el próximo 11 de enero de 2026 el programa "Conduce sin alcohol".
4

El programa decembrino "Conduce sin alcohol" arranca en CdMx; conoce los detalles

La Secretaría de Cultura hizo un llamado a una casa de subastas francesa para detener la venta de piezas arqueológicas que son patrimonio cultural de México.
5

México exige a casa de subastas francesa impedir la venta de 48 piezas arqueológicas

Basílica de Guadalupe
6

La CdMx reporta afluencia de más de 13 millones de fieles en la Basílica de Guadalupe

Peso rompe el piso de los 18 pesos.
7

El peso regresa a la fortaleza previa a las elecciones 2024: el dólar besa los 17.99

La Secretaría de Salud federal confirmó este viernes el primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2, popularmente conocida como" supergripa".
8

México detecta un primer caso del virus llamado “súper gripe”, el A H3N2 subclado K

9

“El Limones” es trasladado al Altiplano, en el Edomex, junto con otros 5 detenidos

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama continuó este jueves con las labores de alimentación, limpieza y atención médica para cientos de perros y gatos en el predio recuperado en la Carretera México–Toluca.
10

Fundación asume cuidado de perros y gatos del albergue recuperado; llegan cuadrillas

11

Nuevo frente frío 21 traerá heladas y lluvias este fin de semana. Aquí los detalles

12

La Jornada dice que FGR acusó a María Amparo Casar de “uso ilícito de atribuciones”