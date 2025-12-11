Un policía de Cotija, Michoacán, muere tras emboscada; dos civiles resultan heridos

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional se trasladaron al sitio del ataque para reforzar la seguridad y dar con los responsables de la agresión.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- Un efectivo de la Policía Municipal de Cotija, Michoacán, murió ayer tras una emboscada en pleno Centro del municipio, dos civiles ajenos a los hechos resultaron heridos por balas perdidas. Los agresores serían presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cerca de las 23:00 horas los uniformados llegaban a la comandancia, ubicada frente a la plaza del Centro, cuando hombres armados los atacaron a tiros. Según los primeros reportes, en el ataque murió un oficial.

"Reforzamos las labores operativas en el municipio de Cotija, ante una agresión contra elementos de la Policía Municipal, reportándose de manera preliminar un agente fallecido", confirmó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán en X, antes Twitter.

En un video compartido en rede sociales, en el que se muestran las calles del municipio en por la noche, se puede escuchar el sonido de múltiples detonaciones.

Efectivos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional se trasladaron al sitio para reforzar la seguridad y dar con los responsables de la agresión.

"En el lugar se localizó un artefacto explosivo tipo granada sin detonar, por lo que se activaron los protocolos especializados para su manejo", añadió la Secretaría estatal.

Previamente se registró una agresión en Apatzingán, donde una célula del crimen organizado atacó a policías municipales, lo que resultó en un saldo de dos agentes lesionados. También ocurrió luego de que el pasado 8 de diciembre se registrara la explosión de un vehículo a las afueras de una base policíaca de Coahuayana, Michoacán. Las autoridades indicaron que el caso se indaga por delitos de tráfico de armas y acopio de armas.

Cabe destacar que los ataque ocurren a la par de la implementación del Plan Michoacán, desplegado por el Gobierno federal, para buscar pacificar el territorio, marcado por el asesinato del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de diciembre.

Avanza el Plan Michoacán

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó el pasado 30 de noviembre que como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia arribaron a la entidad un total de dos mil 514 elementos de refuerzo, pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a la Guardia Nacional (GN), a la Secretaría de Marina (Semar) y a la SSPC.

Harfuch detalló que como resultado de la implementación de esta estrategia, del 10 al 26 de noviembre del 2025, se logró la detención de 134 personas presuntamente implicadas en distintos delitos, y el decomiso de 425 kilos de metanfetaminas y otras drogas sintéticas.

También se aseguraron varias toneladas de precursores químicos para la elaboración de estupefacientes, armas de fuego, cartuchos, cargadores, artefactos y material explosivo, y varios vehículos. "Por instrucciones de la Presidenta, continuaremos visitando municipios, sectores productivos y autoridades locales de Michoacán para supervisar avances, fortalecer la coordinación y escuchar directamente a la ciudadanía", apuntó ese día García Harfuch.