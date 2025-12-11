Adán Augusto dice que aún no paga libros de AMLO, pero los compró a "precio especial"

Redacción/SinEmbargo

10/12/2025 - 6:39 pm

El Senador Adán Augusto López Hernández aseguró que aún no paga los libros de AMLO que regaló a sus compañeros de bancada, pero que obtuvo un gran descuento.

El Senador Adán Augusto López Hernández detalló que negoció con la editorial un "precio especial" para regalar varias cajas a cada compañero de su bancada; dijo que todavía no los pagaba, pues aún tenían que revisar el número total de ejemplares.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, aseguró este miércoles que aún no ha pagado por los miles de ejemplares de Grandeza, el libro más reciente del expresidente Andrés Manuel López Obrador que regaló a sus compañeros de bancada, pero detalló que negoció un "precio especial" con la editorial para adquirirlos.

Cuestionado en el Senado sobre si iba a cobrárselos a los senadores, Adán Augusto respondió en entrevista con medios: "No. Esos libros, como los libros de la Presidenta Claudia Sheinbaum, son un regalo personal a ellos. Les envíe hace como un mes un número de ejemplares del libro de la Presidenta y ahora lo hago de expresidente".

—¿Cuánto le costaron?—preguntó la reportera Leticia Robles de la Rosa, del diario Excélsior, quien dio a conocer la información de los libros el martes.

—Negocié yo un precio especial con la editorial, porque una cosa es el precio de producción y otra el precio para, digamos, el librero. Me salieron como a ciento y tantos pesos en total—respondió López Hernández.

En la página de Editorial Planeta, el precio público del libro impreso es de 448 pesos.

El líder de los senadores morenistas dijo que regaló "un poco más de 100" ejemplares a cada Senador. "Vienen en cajas de 20, otros 14, otras menos. Fueron a todos los senadores de Morena. Fueron 67 senadores, tengo que sentarme con la editorial para ver cuánto es el número total. No, todavía no pagamos. Fue de mis propios recursos", respondió.

Cuestionado sobre si tenía los recursos para regalar tantos ejemplares, Adán Augusto señaló que "uno haría el esfuerzo si no los tuviera, pero sí tengo la previsión de que con mis ahorros de este año… Algunos regalan vinos, corbatas, quesos, yo prefiero regalar libros. Hay quienes manda 128 botellas, yo prefiero regalar libros, sobre todo de alguien que fue un gran Presidente, el libro genera mucha expectativa".

Además, adelantó que en 2026 regalará de nuevo el libro "que salga a finales de año", sea del expresidente López Obrador o de la Presidenta Sheinbaum.

El Senador Adán Augusto López Hernández regaló miles de ejemplares del libro de AMLO a sus compañeros de bancada.
El Senador Adán Augusto López Hernández regaló miles de ejemplares del libro de AMLO a sus compañeros de bancada. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Por último, Adán Augusto López Hernández dijo que no lo veía como un regalo para López Obrador por las regalías que generaría la compra de miles de sus libros. "Es la atención para mis compañeros, es de lo que les interesa. En lo personal disfrutarán de su lectura y les va a servir a muchos para hacer trabajo territorial", concluyó.

El viernes 5 de diciembre, un camión cargado con decenas de cajas arribó al recinto legislativo, de acuerdo con los reportes de prensa. Personal del Senado fue captado descargando el material con ayuda de “diablitos” para enviarlo posteriormente a las oficinas de los senadores.

Durante la semana, las 67 oficinas de los legisladores morenistas —ubicadas en los pisos 3 y 4 del edificio de Reforma e Insurgentes— recibieron 13 cajas por persona, cada una marcada con el sello de Editorial Planeta y con 20 libros en su interior.

Adán Augusto Lopez Hernández afirmó que la idea es que los legisladores regalen algún ejemplar a la ciudadanía. Respecto los recursos para la compra de los libros, el morenista precisó que salieron de su bolsillo, pero dijo desconocer cuánto gastó. “Otros acostumbran a regalar piernas, pavos y eso, yo les regalo libros”, reiteró a la prensa.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

