Sheinbaum inaugura Hospital No. 36 en Puebla y afirma "el IMSS es motivo de orgullo"

Redacción/SinEmbargo

10/12/2025 - 8:11 pm

Sheinbaum IMSS.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Récord histórico de empleo en México: IMSS registra 22.8 millones de puestos formales

VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

VIDEO ¬ Ambulancia del IMSS es utilizada para cargar una loseta en Cuautitlán Izcalli

El nuevo hospital tuvo una inversión de dos mil 652 millones de pesos (mdp) y cuenta con una capacidad hospitalaria de 180 camas censables, 216 camas no censables, 35 consultorios y seis quirófanos.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).-  La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la 116 Asamblea General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, en la que se inauguró el nuevo Hospital General Regional No. 36 con el nombre de “Carmen Serdán Alatriste”, en sustitución del Hospital General de San Alejandro que fue afectado por el sismo de 2017, y el cual beneficiará a 554 mil 541 derechohabientes.

En su participación, la mandataria aseguró que el IMSS es motivo de orgullo, por lo que su Gobierno está fortaleciendo su infraestructura tras 36 años de abandono..

"El IMSS es motivo de orgullo nacional: Conforma la red de hospitales y clínicas más grande de América Latina. Forma profesionales de excelencia. Atiende nacimientos, cirugías y emergencias. Realiza investigaciones. Salva vidas todos los días. Y es una gran institución de seguridad social. Pero más allá de lo técnico, debemos garantizar que su grandeza esté en la sensibilidad, en el trato humano, en la vocación de servicio", sostuvo la mandataria.

Recordó que el IMSS nació del espíritu de la Revolución Mexicana para garantizar seguridad social a las y los mexicanos; sin embargo, quedó estancado en los 36 años del periodo neoliberal y fue hasta la llegada de la Cuarta Transformación en 2018 cuando recuperó su vocación social de servicio.

“Estamos fortaleciendo la infraestructura, modernizando procesos, garantizando abasto, y todo lo que hemos mencionado. Hoy celebramos la historia, la tenacidad, y la vocación del IMSS, celebramos a quienes lo fundaron, a quienes lo han fortalecido a quienes lo sostienen día con día, celebramos a su personal, a sus familias y al pueblo de México, a las trabajadoras y los trabajadores, que es la razón de esta noble institución. Sigamos construyendo el futuro con orgullo, con convicción y con la certeza de que el IMSS seguirá siendo, por muchas generaciones más, un faro de bienestar, un pilar de derechos y un símbolo del México fraterno y humano que estamos construyendo”, aseveró.

La Jefa del Ejecutivo federal informó que en 12 años, desde 2018 y hasta 2030, año en el que concluye su Gobierno, se prevé el crecimiento de 11 mil nuevas camas de hospital en todo el país, lo que representa casi tres veces más de lo que se creció en los 36 años de la época neoliberal, todo con recursos propios gracias al aumento gradual del salario mínimo y la generación de empleos formales durante los gobiernos de la Transformación.

Puntualizó que en enero de 2026 inicia el proceso de credencialización para la creación de un sistema de salud universal, que permita atender en cualquier unidad a los derechohabientes del IMSS, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del IMSS Bienestar para consolidar el acceso a la salud como un derecho humano. La Jefa del Ejecutivo Federal realizó la entrega de reconocimientos a la trayectoria profesional e institucional a la doctora Margarita Dehesa Violante, quien por 22 años fungió como la jefa de Servicios de Gastroenterología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y a la titular de la Coordinación de Enfermería del IMSS, maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias.

El nuevo hospital tuvo una inversión de dos mil 652 millones de pesos (mdp) y cuenta con una capacidad hospitalaria de 180 camas censables, 216 camas no censables, 35 consultorios, seis quirófanos, un Clínica de Mama, una Unidad de Cuidados Intensivos, Clínica de Heridas, Estomas y Pie Diabético, 29 máquinas de hemodiálisis, 10 sillones de quimioterapia y cuatro salas de endoscopía; así como un tomógrafo, un mastógrafo, un ortopantomógrafo, un ecocardiógrafo tridimensional, cinco ultrasonógrafos y Rayos X simples y especiales.

El Director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, propuso a la Asamblea General del IMSS el cambio de nombre al Hospital de San Alejandro por el de Carmen Serdán Alatriste y destacó que este nuevo hospital se suma a los cuatro inaugurados durante el primer año de la Presidenta, que junto con siete más que se van a terminar en los próximos siete meses gracias al convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional, van a sumar mil 484 nuevas camas.

Resaltó que la meta en 2030 es llegar a 45 mil 200 nuevas camas en 12 años de la Cuarta Transformación, lo que representa más de lo que se hizo en los seis sexenios anteriores. Agregó que actualmente el IMSS tiene cerca de 23 millones de mexicanas y mexicanos afiliados, la cifra más alta de su historia.

Sheinbaum en reunión del IMSS
El nuevo hospital tuvo una inversión de 2 mil 652 mdp y cuenta con una capacidad hospitalaria de 180 camas censables, 216 camas no censables, 35 consultorios y seis quirófanos. Foto: Presidencia

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN), Alejandro Malagón Barragán, refrendó el apoyo del sector patronal al gobierno de la Presidenta y reconoció los resultados de los gobiernos de la Cuarta Transformación, después de que en los últimos siete años las cuotas obrero-patronales crecieron 88 por ciento y celebró que en el nuevo Hospital General Regional “Carmen Serdán Alatriste” el 55 por ciento del personal sean mujeres. 

En representación de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), José Luis Carazo Preciado agradeció la iniciativa impulsada por la Jefa del Poder Ejecutivo para hacer realidad la jornada laboral de 40 horas, que beneficiará al 71 por ciento de las y los trabajadores que hoy laboran 48 horas.

Consideró la reapertura del nuevo hospital en Puebla como un símbolo y reconoció el trabajo del gobierno federal para mejorar la infraestructura hospitalaria con 35 nuevas unidades hospitalarias en este 2025 y la creación del Expediente Clínico Electrónico más grande con la información de 54.2 millones de mexicanas y mexicanos.

El Gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, agradeció a la Presidenta por la apertura del nuevo hospital, que representa un sueño cumplido para las y los poblanos a ocho años del sismo; que se suma a la Torre de Especialidades Oncológicas y la Torre de Cardiología y Hemodinamia en el Hospital de la Niñez y el mejor Hospital de Oftalmología con el apoyo del Gobierno de México.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

De fetiches y otras fantasías para la autosatisfacción

"La autonomía fue una forma de construir islotes de servicio profesional en un océano de burocracia clientelista,...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Invasor

"Lo que suceda en Venezuela, nos dejará saber de qué tamaño es la amenaza para el resto...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El terrorismo de Godoy, el de Harfuch y el del narco

"Pero el acto de terrorismo que fue para la Fiscal Ernestina Godoy, que costó la vida a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

+ Sección

Galileo

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Un estudio científico compara varias formas de cocinar brócoli para observar cómo cada técnica interactúa con elementos propios del vegetal.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

EU roba barco petrolero de Venezuela.
2

VIDEO ¬ EU roba petrolero a Venezuela. Maduro: prepárense a “partirle los dientes”

Fiscalía CdMx detiene a Armando "N", presunto feminicida.
3

Fiscalía CdMx detiene a Armando "N", presunto feminicida de su expareja en Milpa Alta

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
4

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

5

La batalla cultural

La FGR acusó al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
6

La FGR acusa a César Duarte por el desvío de 76 mdp a través de empresas ganaderas

productos chinos
7

México se compra el pleito de Trump: pone aranceles a China y otros países asiáticos

María Corina Machado reaparece en Oslo, tras 11 meses de clandestinidad.
8

Corina reaparece en Oslo tras recibir Nobel de la Paz que dedicó al pueblo venezolano

Trump
9

Invasor

Senado avala reforma que prohíbe la venta de vapeadores.
10

Senado aprueba Ley General de Salud que prohíbe la producción y venta de vapeadores

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
11

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

12

Fiscalías dejaron de hacer su trabajo en los estados: bajaron arrestos y citatorios

13

VIDEO: “La Rapidita”, rifa por sexo o dinero que se llevaba a cabo en la Central de Abasto de CdMx

14

La actriz Daniela Castro es detenida en San Antonio, Texas, por robar ropa en una tienda

El Senador Adán Augusto López Hernández aseguró que aún no paga los libros de AMLO que regaló a sus compañeros de bancada, pero que obtuvo un gran descuento.
15

Adán Augusto dice que aún no paga libros de AMLO, pero los compró a "precio especial"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
María Corina Machado reaparece en Oslo, tras 11 meses de clandestinidad.
1

Corina reaparece en Oslo tras recibir Nobel de la Paz que dedicó al pueblo venezolano

Senado avala reforma que prohíbe la venta de vapeadores.
2

Senado aprueba Ley General de Salud que prohíbe la producción y venta de vapeadores

3

Fiscalías dejaron de hacer su trabajo en los estados: bajaron arrestos y citatorios

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
4

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles a Gustavo Petro con ser "el siguiente" pues su país "está produciendo mucha droga".
5

Trump se envalentona contra Petro: "será el siguiente" después de Maduro, advierte

6

PT confirma muerte de su delegado en Apatzingán; había sido reportado desaparecido

La Profeco exigió a Fankisports brindar información precisa luego de que se reportaran quejas en la preventa de boletos del partido México contra Portugal.
7

Colapso en la preventa del amistoso México-Portugal provoca intervención de Profeco

productos chinos
8

México se compra el pleito de Trump: pone aranceles a China y otros países asiáticos

9

#PuntosyComas ¬ Gobierno federal tienen en puestos de mando solo a un 25% de mujeres

Sheinbaum IMSS.
10

Sheinbaum inaugura Hospital No. 36 en Puebla y afirma "el IMSS es motivo de orgullo"

Una propuesta de la Oficina Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos plantea que los extranjeros exhiban su actividad en redes sociales.
11

El Gobierno de EU plantea revisar a turistas su historial de 5 años en redes sociales

El Senador Adán Augusto López Hernández aseguró que aún no paga los libros de AMLO que regaló a sus compañeros de bancada, pero que obtuvo un gran descuento.
12

Adán Augusto dice que aún no paga libros de AMLO, pero los compró a "precio especial"