Jorge Javier Romero Vadillo

De fetiches y otras fantasías para la autosatisfacción

"La autonomía fue una forma de construir islotes de servicio profesional en un océano de burocracia clientelista, sistema de botín e incentivos de lealtad personal, ajenos a cualquier lógica de capacidad técnica o visión de largo plazo".

Jorge Javier Romero Vadillo

11/12/2025 - 12:01 am

Alejandro Gertz Manero, extitular de la Fiscalía General de la República (FGR).
"Lo que ocurrió con Alejandro Gertz Manero no fue el colapso de la autonomía, sino la decisión política de convertirla en simulacro". Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro

Hace unos días un joven intelectual orgánico del nuevo régimen, uno de los que suele buscar racionalizaciones relativamente elaboradas y se permite incluso cierto disenso, sin pasarse de la raya —como bien ha caracterizado Mariano Sánchez Talanquer a los ideólogos menos burdos del oficialismo—, salió con la novedad de que durante la oscura noche neoliberal (etapa que, según la nueva historia oficial, abarca sobre todo el periodo de democracia que vivió México en los primeros años del siglo XXI), se había fetichizado la autonomía, como si el diseño institucional fuera la panacea frente a las desviaciones humanas.

La tesis no es nueva, pero dicho por Carlos Pérez Ricart adquiere cierto lustre, que inmediatamente replican en redes sociales sus acólitos, esos que repiten la línea con la esperanza de que una beca o una dirección general los redima de sus mediocridades. El argumento es de una simpleza conmovedora: como el modelo de autonomía institucional no produjo por generación espontánea una república de jueces daneses, entonces debe ser desechado como un capricho tecnocrático, una máscara importada para encubrir los vicios de la clase política del pasado.

La idea de que las autonomías fueron una moda exótica impuesta por organismos multilaterales o despachos extranjeros resulta tan superficial como conveniente. En realidad, los órganos constitucionales autónomos fueron una creación jurídica y política mexicana, una respuesta coyuntural a la incapacidad del aparato estatal tradicional de operar con profesionalismo y con horizontes de largo plazo. No fueron un conjuro tecnocrático, sino una solución negociada ante la captura sistémica de las agencias gubernamentales que ha caracterizado a toda la historia mexicana y que ahora se está haciendo todo por revivir.

La autonomía fue una forma de construir islotes de servicio profesional en un océano de burocracia clientelista, sistema de botín e incentivos de lealtad personal, ajenos a cualquier lógica de capacidad técnica o visión de largo plazo. Se diseñó como una arquitectura institucional para aislar funciones clave —estadística, transparencia, regulación, fiscalización, procuración de justicia— de la rebatiña política, derivada de la lucha partidista, una vez terminado el monopolio político que ahora los jóvenes turcos pretenden revivir. Su objetivo era resguardar decisiones estratégicas del apetito faccioso que todo lo quiere subordinar a la voluntad del supremo Poder Ejecutivo. Fue un primer paso para crear un Estado democrático como espacio de coaliciones entre fuerzas con visiones, programas e ideologías diversas, para dispuestas a aceptar mecanismos de arbitraje relativamente despersonalizados, propios de un orden social abierto.

Sólo algunos ingenuos siguen pensando que los órganos autónomos iban a estar integrados por ciudadanos arcangélicos, sin intereses propios y sin ideología. No dudo que entre los defensores del modelo de autonomías existan quienes aspiraran a esa bobería, caricaturizada en la crítica de Pérez Ricart y quienes con menos talento repiten sus lindezas. La idea de los órganos autónomos es tener mecanismos de Gobierno donde convivan diversas visiones y se tengan que construir acuerdos. El caso de la Fiscalía, distinto por la naturaleza personal del encargo, lo que se buscaba era la renovación y la profesionalización de la antigua Procuraduría, siempre usada como arma política durante los gobiernos del régimen del PRI, por lo que se estableció una designación donde la propuesta presidencial fuera avalada por una mayoría calificada que implicara una coalición.

Pero claro, es más cómodo atribuirle al modelo los fracasos de quienes lo sabotearon desde su origen. El caso paradigmático es el de la Fiscalía General de la República. Lo que ocurrió con Alejandro Gertz Manero no fue el colapso de la autonomía, sino la decisión política de convertirla en simulacro. Primero, cuando Enrique Peña Nieto quiso imponer a un incondicional (valido puse en mi colaboración de la semana pasada y el duende perverso de la corrección puso válido) para garantizarse impunidad. Después, cuando Andrés Manuel López Obrador eligió a un personaje siniestro, ajeno a toda idea de renovación institucional, para encabezar la nueva Fiscalía.

Gertz nunca creyó en la autonomía ni la implementó. Conservó la estructura vertical de la antigua Procuraduría, frenó la profesionalización del Ministerio Público y utilizó el cargo para sus vendettas personales. La autonomía, en sus manos, fue una simulación, un cascarón jurídico que ocultaba la continuidad de las peores prácticas del viejo régimen. Y sin embargo, en el curioso mundo de la apologética lopezobradorista, esto se presenta como evidencia de que el modelo nunca funcionó. Hay que tener esófago para comulgar con esas ruedas de molino.

Lo que los críticos de la autonomía omiten —convenientemente— es que su debilitamiento no ha traído mejores resultados, sino una recaptura sistemática del aparato estatal por parte del Ejecutivo. No se desmontaron por disfuncionales, sino por incómodas. Las vaciaron de presupuesto, les impusieron operadores obedientes, desplazaron a sus liderazgos y las convirtieron en escenografías institucionales: fachadas vacías que simulaban cumplir funciones que ya no ejercían. Finalmente, con el uso de una aplastante mayoría fraudulenta, las desaparecieron.

Ese cuento de la autonomía como fetiche no es más que coartada para la restauración autoritaria. Una narrativa elaborada con pretensiones teóricas para justificar el regreso al control vertical de todas las palancas del Estado. Se empieza desacreditando el modelo como disfuncional y se termina celebrando la concentración del poder como si fuera una forma superior de eficacia. Pero el verdadero fetiche está del otro lado: en la fantasía regresiva de que una voluntad unificada —encarnada en el líder y sus fieles— puede reemplazar al derecho, a la técnica y a la deliberación.

Estos jóvenes doctrinarios, tan contemporáneos en sus referencias y tan arcaicos en su fe, (me recuerdan mucho a los jóvenes que en 2014 irrumpieron con Podemos en la política española con una crítica ahistórica de lo que llamaron el “régimen de la transición” y acabaron en un ridículo estrepitoso) no creen en la democracia constitucional ni en el Estado de Derecho. Desprecian la pluralidad, aborrecen los contrapesos y desconfían de la deliberación como método para producir decisiones legítimas. Su modelo no es una república democrática, sino una fantasía de redención impuesta desde una supuesta racionalidad única, encarnación de la voluntad general, del pueblo bueno. Se asumen herederos de la autocracia ilustrada, aunque su versión local esté encarnada por Andrés Manuel López Obrador y su devota escudera, Claudia Sheinbaum. Dogmas sin luces, obediencia sin ilustración. Creen que ha bastado con la llegada del ungido para que todo funcione por magia moral. En su evangelio político, el pluralismo es estorbo, la técnica es sospechosa y el derecho es un simple instrumento de opresión. Por eso desprecian las reglas: porque creen tener la razón. Y con eso, les basta.

Jorge Javier Romero Vadillo

Jorge Javier Romero Vadillo

Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

El terrorismo de Godoy, el de Harfuch y el del narco

"Pero el acto de terrorismo que fue para la Fiscal Ernestina Godoy, que costó la vida a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Robo de autos: las "golden hours"

"El fortalecimiento del combate al robo de autos y la mejora en los procesos de búsqueda de...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

Combatir la crisis del fentanilo en “América” (Parte II)

"La crisis del fentanilo o epidemia de drogas en “América” es, ante todo, un desafío de salud...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

Honduras: laboratorio para Donald Trump
Por Juan Carlos Monedero

Honduras: laboratorio para Donald Trump

+ Sección

Galileo

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Un estudio científico compara varias formas de cocinar brócoli para observar cómo cada técnica interactúa con elementos propios del vegetal.

¿Cuál es la mejor forma de cocinar brócoli para conservar nutrientes? Descúbrelo aquí

El canto no solo es una expresión artística, tiene otros beneficios. Cantar, en especial en grupo, puede unir a las personas y mejorar la función inmunitaria.

¿Te gusta cantar? Conoce los beneficios que la música puede aportar a la salud

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

EU roba barco petrolero de Venezuela.
2

VIDEO ¬ EU roba petrolero a Venezuela. Maduro: prepárense a “partirle los dientes”

productos chinos
3

México se compra el pleito de Trump: pone aranceles a China y otros países asiáticos

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
4

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
5

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

Las autoridades federales detuvieron en Durango a "El Limones", presunto operador financiero de "Los Cabrera", quien es investigado por extorsión y fraude.
6

Ligan a jefe de extorsionadores detenido en Durango con CATEM; Pedro Haces lo rechaza

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles a Gustavo Petro con ser "el siguiente" pues su país "está produciendo mucha droga".
7

Trump se envalentona contra Petro: "será el siguiente" después de Maduro, advierte

8

PT confirma muerte de su delegado en Apatzingán; había sido reportado desaparecido

9

La actriz Daniela Castro es detenida en San Antonio, Texas, por robar ropa en una tienda

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, rindió su primer informe de labores a 100 días donde resaltó que recibió una "Corte lenta, anquilosada.
10

Aguilar da informe a 100 días de la nueva SCJN; denuncia soberbia y lentitud de Piña

Claudia Sheinbaum Pardo fue colocada en la quinta posición de la lista de Forbes de las mujeres más poderosas de 2025, junto con políticas y empresarias.
11

Forbes da a Sheinbaum 5to. lugar en su lista de las mujeres más poderosas del mundo

12

VIDEO: “La Rapidita”, rifa por sexo o dinero que se llevaba a cabo en la Central de Abasto de CdMx

terrorismo
13

El terrorismo de Godoy, el de Harfuch y el del narco

El ISSSTE informó que las obras de mantenimiento en el Hospital “Presidente Benito Juárez” de Oaxaca continúan luego de protestas de trabajadores.
14

El ISSSTE continúa reparaciones en Hospital de Oaxaca luego de protestas sindicales

El excanciller Marcelo Ebrard.
15

Ebrard, un peligro para Sheinbaum, AMLO y la 4T

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
1

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles a Gustavo Petro con ser "el siguiente" pues su país "está produciendo mucha droga".
2

Trump se envalentona contra Petro: "será el siguiente" después de Maduro, advierte

3

PT confirma muerte de su delegado en Apatzingán; había sido reportado desaparecido

La Profeco exigió a Fankisports brindar información precisa luego de que se reportaran quejas en la preventa de boletos del partido México contra Portugal.
4

Colapso en la preventa del amistoso México-Portugal provoca intervención de Profeco

productos chinos
5

México se compra el pleito de Trump: pone aranceles a China y otros países asiáticos

6

#PuntosyComas ¬ Gobierno federal tienen en puestos de mando solo a un 25% de mujeres

Sheinbaum IMSS.
7

Sheinbaum inaugura Hospital No. 36 en Puebla y afirma "el IMSS es motivo de orgullo"

Una propuesta de la Oficina Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos plantea que los extranjeros exhiban su actividad en redes sociales.
8

El Gobierno de EU plantea revisar a turistas su historial de 5 años en redes sociales

El Senador Adán Augusto López Hernández aseguró que aún no paga los libros de AMLO que regaló a sus compañeros de bancada, pero que obtuvo un gran descuento.
9

Adán Augusto dice que aún no paga libros de AMLO, pero los compró a "precio especial"

EU roba barco petrolero de Venezuela.
10

VIDEO ¬ EU roba petrolero a Venezuela. Maduro: prepárense a “partirle los dientes”

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, rindió su primer informe de labores a 100 días donde resaltó que recibió una "Corte lenta, anquilosada.
11

Aguilar da informe a 100 días de la nueva SCJN; denuncia soberbia y lentitud de Piña

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), indicó que las tasas de interés se ubican en el rango del 3.5 por ciento y 3.75 por ciento.
12

Fed anuncia nuevo recorte a tasa de interés; queda en nivel más bajo en más de 3 años