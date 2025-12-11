CdMx celebra el Mundial 2026 con placas conmemorativas: ¿Cuánto costarán?

Redacción/SinEmbargo

10/12/2025 - 9:50 pm

Placas conmemorativas para el Mundial 2026.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

El AICM tendrá módulos de derechos humanos para asistentes del Mundial de Futbol 2026

Ejércitos de México y EU coordinan ejercicios conjuntos en CdMx rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana ya tiene rivales para el Mundial; aquí las fechas y horarios

La placa conmemorativa del Mundial 2026 es únicamente para quien desee adquirirla, aclararon la autoridades capitalinas.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, anunció este miéroles una edición especial para placas vehiculares con motivo del Mundial 2026. Se tratará de una edición limitada destinada a celebrar que la ciudad alegrará por tercera vez la Copa del Mundo, por lo que sólo se pondrán a la venta 60 mil placas.

El Secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton, explicó que la placa vehicular por el Mundial 2026 costará mil 500 pesos.

“Para la gente de la Ciudad de México, también incluirá el costo de derecho de la baja, es decir, no vamos a cobrar la baja y luego la alta. Ya toda la placa completa va a costar mil 500 pesos”, detalló.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de la capital subrayó que el trámite de la nueva placa será exclusivamente por línea y que no representa un reemplacamiento en la capital del país.

La administración de Clara Brugada recibirá 90 millones de pesos por la compra de la placa vehicular del Mundial 2026. Todo el dinero se destinará a obras de movilidad.

Brugada presenta placa conmemorativa.
Las personas que tengan una placa vigente podrán solicitar la conmemorativa sin pagar la baja, cubriendo únicamente el costo de mil 500 pesos. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

¿Qué vehículos podrán adquirir la placa conmemorativa?

Desde el Club Deportivo Hacienda, la mandataria capitalina fue clara al precisar que esta iniciativa no constituye un reemplacamiento ni implica ningún trámite obligatorio. “Por favor, que no vayamos a mal comunicar: no es obligatorio cambiar las placas; es completamente optativo”, subrayó.

Estas placas, de edición limitada y dirigidas exclusivamente a autos particulares, aseguró Brugada Molina, buscan convertirse en un distintivo para las y los aficionados que desean portar en sus vehículos un recuerdo oficial del evento.

Añadió que la placa conmemorativa es únicamente para quien desee adquirirla y que no aplica para motocicletas, sino exclusivamente para automóviles particulares.

Las personas que tengan una placa vigente podrán solicitar la placa conmemorativa sin pagar la baja, cubriendo únicamente el costo de mil 500 pesos. El trámite también podrá realizarse para autos nuevos, seminuevos o provenientes de otros estados de la República, siempre y cuando los propietarios se encuentren al corriente en sus obligaciones fiscales y adeudos vehiculares.

Brugada presenta placa conmemorativa
Al presentar los tres modelos de placa vehicular, la Jefa de Gobierno aclaró que se trata de una edición limitada para autos particulares y busca convertirse en un distintivo para aficionados que deseen un recuerdo oficial de la justa mundialista. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

¿Cuándo se podrán adquirir las placas conmemorativas?

El proceso se desarrollará de manera ágil y ordenada: durante enero se habilitará la compra virtual de la placa, y a partir de febrero iniciará la entrega en módulos de la Secretaría de Movilidad y de la Tesorería. Con el fin de garantizar rapidez, se ampliarán horarios y se desplegarán puntos de atención en distintas zonas de la ciudad, con la meta de entregar la placa el mismo día o, en su caso, en un máximo de tres días.

La Jefa de Gobierno agradeció el apoyo de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Hacienda, con el cual, se permitirá que todas las personas interesadas accedan a su placa conmemorativa de manera sencilla, celebrando juntos la histórica participación de la Ciudad de México como sede inaugural del Mundial 2026.

El Secretario de Movilidad (Semovi) Héctor Ulises García Nieto, destacó el valor histórico de la placa conmemorativa por el momento que le tocará vivir a México, que se convertirá en el único país en ser sede inaugural de un mundial de futbol.

“Eso nos llena de Orgullo y es un distintivo que celebra no sólo la pasión deportiva que compartimos, sino también la identidad, el orgullo y la unión que nos caracterizan, por eso la placa tiene estos distintivos. Esta edición especial consolida el compromiso de la Ciudad de México con la innovación en materia de identificación vehicular y con el fortalecimiento de una movilidad moderna, ordenada y segura”, aseguró el Secretario de Movilidad.

García Nieto explicó que la placa conmemorativa será diseñada bajo los más altos estándares técnico e incorporará todos los elementos necesarios de seguridad de última generación, pues el objetivo es “que las y los automovilistas puedan portar con orgullo un emblema que celebra nuestra cultura deportiva, pero al mismo tiempo mantenemos el compromiso con la seguridad vial, la legalidad y la identificación vehicular moderna”.

Asimismo, señaló que para quienes van a emplacar por primera vez podrán escoger de manera optativa entre la tradicional o la versión mundialista, pues ambas tendrán la misma validez para poder circular, por lo que también invitó a las y los automovilistas que tienen sus vehículos registrados en otras entidades a hacerlo en la capital del país.

De Botton Falcón refirió que se mantiene comunicación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para cumplir con la normatividad de movilidad y cree que esta iniciativa incentivará a la gente para emplacar y tener sus matrículas de la ciudad.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Iztapalapa: defender la memoria viva

“El nombramiento de la Pasión de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO,...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Sindicalismo y crimen organizado

"La facilidad con la que el crimen organizado ha penetrado los sindicatos en México tiene que ver...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

La violencia que no se menciona (y sí existe)

"El tema es que México lleva casi 20 años con esta violencia contra periodistas. Parece que el...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

De fetiches y otras fantasías para la autosatisfacción

"La autonomía fue una forma de construir islotes de servicio profesional en un océano de burocracia clientelista,...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

+ Sección

Galileo

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

La foto de una telaraña a nivel microscópico conquista el concurso de Royal Society

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Un estudio identificó un conjunto de factores genéticos que influyen simultáneamente en riesgo de desarrollar trastorno adictivo y en nivel de éxito educativo.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
1

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
2

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

Una de las fotos desclasificadas hoy del archivo de Epstein muestra a Trump con varias mujeres.
3

NUEVAS FOTOS desclasificadas hoy amarran el vínculo de Trump con el pederasta Epstein

4

La Jornada dice que FGR acusó a María Amparo Casar de “uso ilícito de atribuciones”

Gloria Trevi demanda a televisora de Salinas.
5

Gloria Trevi exige a TV Azteca 180 millones de dólares. “Nos vemos en la corte de EU”

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
6

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

Un tribunal rechazó otorgar un amparo a Emilio Lozoya y ordenó que siga el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con Agronitrogenados.
7

Un tribunal niega amparo a Lozoya por caso Agronitrogenados; debe seguir su proceso

8

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

Pedro Haces
9

La relación con “El Limones” sí era cercana. Fotos y videos desmienten a Pedro Haces

La agrupación Somos Mx ya rebasó las 200 asambleas distritales que pide el INE para conformar un partido político.
10

Políticos ligados a corruptelas ayudan a que la Marea Rosa se convierta en partido

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.
11

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Google elimina los videos hechos con inteligencia artificial de Claudia Sheinbaum.
12

Google le responde al Senado y elimina los videos falsos de Sheinbaum hechos con IA

Morena
13

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La Firma
14

El FBI eleva recompensa para detener a Carlos Andrés, "La Firma", capo ligado al CJNG

Donald Trump ha sido apodado Don Dormilón
15

Trump, “Don el Dormilón”, se cae en las encuestas... y de sueño. ¿Está bien de salud?

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

La Jornada dice que FGR acusó a María Amparo Casar de “uso ilícito de atribuciones”

La Firma
2

El FBI eleva recompensa para detener a Carlos Andrés, "La Firma", capo ligado al CJNG

Una de las fotos desclasificadas hoy del archivo de Epstein muestra a Trump con varias mujeres.
3

NUEVAS FOTOS desclasificadas hoy amarran el vínculo de Trump con el pederasta Epstein

Sheinbaum conversó con León XIV por teléfono y lo invitó a visitar México.
4

Sheinbaum invita al Papa León XIV a visitar México; conversan por el Día de la Virgen

Semana Nacional de Vacunación: México alcanza el 85 por ciento de la meta.
5

Salud descarta "supergripe" en México: no hay casos de variante K de influenza AH3N2

6

Este fin de semana llega con teatro, danza, Cheems y hasta una jornada medieval

Google elimina los videos hechos con inteligencia artificial de Claudia Sheinbaum.
7

Google le responde al Senado y elimina los videos falsos de Sheinbaum hechos con IA

La SSC-CdMx detiene a 16 personas en por reventa de boletos para el concierto de Bad Bunny.
8

La SSC detiene a 16 personas por reventa de boletos para el concierto de Bad Bunny

La agrupación Somos Mx ya rebasó las 200 asambleas distritales que pide el INE para conformar un partido político.
9

Políticos ligados a corruptelas ayudan a que la Marea Rosa se convierta en partido

10

Fuga en ducto de Pemex provoca movilización en Tula, Hidalgo; evacuan 20 viviendas

Los encargados del Refugio Franciscano, que durante casi 50 años ha albergado a perros y gatos abandonados o maltratados, fueron desalojados este jueves.
11

Autoridades desalojan refugio en CdMx; dejan a más de mil perros y gatos en la calle

Gloria Trevi demanda a televisora de Salinas.
12

Gloria Trevi exige a TV Azteca 180 millones de dólares. “Nos vemos en la corte de EU”