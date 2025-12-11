CdMx celebra el Mundial 2026 con placas conmemorativas: ¿Cuánto costarán?

La placa conmemorativa del Mundial 2026 es únicamente para quien desee adquirirla, aclararon la autoridades capitalinas.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada Molina, anunció este miéroles una edición especial para placas vehiculares con motivo del Mundial 2026. Se tratará de una edición limitada destinada a celebrar que la ciudad alegrará por tercera vez la Copa del Mundo, por lo que sólo se pondrán a la venta 60 mil placas.

El Secretario de Finanzas de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botton, explicó que la placa vehicular por el Mundial 2026 costará mil 500 pesos.

“Para la gente de la Ciudad de México, también incluirá el costo de derecho de la baja, es decir, no vamos a cobrar la baja y luego la alta. Ya toda la placa completa va a costar mil 500 pesos”, detalló.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad de la capital subrayó que el trámite de la nueva placa será exclusivamente por línea y que no representa un reemplacamiento en la capital del país.

La administración de Clara Brugada recibirá 90 millones de pesos por la compra de la placa vehicular del Mundial 2026. Todo el dinero se destinará a obras de movilidad.

¿Qué vehículos podrán adquirir la placa conmemorativa?

Desde el Club Deportivo Hacienda, la mandataria capitalina fue clara al precisar que esta iniciativa no constituye un reemplacamiento ni implica ningún trámite obligatorio. “Por favor, que no vayamos a mal comunicar: no es obligatorio cambiar las placas; es completamente optativo”, subrayó.

Estas placas, de edición limitada y dirigidas exclusivamente a autos particulares, aseguró Brugada Molina, buscan convertirse en un distintivo para las y los aficionados que desean portar en sus vehículos un recuerdo oficial del evento.

Añadió que la placa conmemorativa es únicamente para quien desee adquirirla y que no aplica para motocicletas, sino exclusivamente para automóviles particulares.

Las personas que tengan una placa vigente podrán solicitar la placa conmemorativa sin pagar la baja, cubriendo únicamente el costo de mil 500 pesos. El trámite también podrá realizarse para autos nuevos, seminuevos o provenientes de otros estados de la República, siempre y cuando los propietarios se encuentren al corriente en sus obligaciones fiscales y adeudos vehiculares.

¿Cuándo se podrán adquirir las placas conmemorativas?

El proceso se desarrollará de manera ágil y ordenada: durante enero se habilitará la compra virtual de la placa, y a partir de febrero iniciará la entrega en módulos de la Secretaría de Movilidad y de la Tesorería. Con el fin de garantizar rapidez, se ampliarán horarios y se desplegarán puntos de atención en distintas zonas de la ciudad, con la meta de entregar la placa el mismo día o, en su caso, en un máximo de tres días.

La Jefa de Gobierno agradeció el apoyo de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Hacienda, con el cual, se permitirá que todas las personas interesadas accedan a su placa conmemorativa de manera sencilla, celebrando juntos la histórica participación de la Ciudad de México como sede inaugural del Mundial 2026.

El Secretario de Movilidad (Semovi) Héctor Ulises García Nieto, destacó el valor histórico de la placa conmemorativa por el momento que le tocará vivir a México, que se convertirá en el único país en ser sede inaugural de un mundial de futbol.

“Eso nos llena de Orgullo y es un distintivo que celebra no sólo la pasión deportiva que compartimos, sino también la identidad, el orgullo y la unión que nos caracterizan, por eso la placa tiene estos distintivos. Esta edición especial consolida el compromiso de la Ciudad de México con la innovación en materia de identificación vehicular y con el fortalecimiento de una movilidad moderna, ordenada y segura”, aseguró el Secretario de Movilidad.

✨🙌🏻 ¡Tenemos una placa vehicular conmemorativa del #Mundial2026! ☝🏻🌆 La #CapitalDeLaTransformación será sede por tercera ocasión de un evento de talla mundial como lo es el #Mundial2026, por ende, para todas y todos los aficionados del futbol, el titular de @LaSEMOVI,… pic.twitter.com/vrNfYzVNjA — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 10, 2025

García Nieto explicó que la placa conmemorativa será diseñada bajo los más altos estándares técnico e incorporará todos los elementos necesarios de seguridad de última generación, pues el objetivo es “que las y los automovilistas puedan portar con orgullo un emblema que celebra nuestra cultura deportiva, pero al mismo tiempo mantenemos el compromiso con la seguridad vial, la legalidad y la identificación vehicular moderna”.

Asimismo, señaló que para quienes van a emplacar por primera vez podrán escoger de manera optativa entre la tradicional o la versión mundialista, pues ambas tendrán la misma validez para poder circular, por lo que también invitó a las y los automovilistas que tienen sus vehículos registrados en otras entidades a hacerlo en la capital del país.

De Botton Falcón refirió que se mantiene comunicación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para cumplir con la normatividad de movilidad y cree que esta iniciativa incentivará a la gente para emplacar y tener sus matrículas de la ciudad.