Trump se envalentona contra Petro: "será el siguiente" después de Maduro, advierte

En el contexto de las operaciones militares contra el "narcotráfico" en el Caribe y el Pacífico, el Presidente estadounidense ha afirmado varias veces que los ataques en tierra contra los "narcoterroristas" llegarán "muy pronto", tanto en territorio venezolano como en otros países de la región.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles al mandatario colombiano, Gustavo Petro, con ser "el siguiente" después de Nicolas Maduro pues su país "está produciendo mucha droga" cuyo destino es la Unión Americana. Esto luego de que el republicano ordenara la 'incautación' de un barco petrolero en aguas de Venezuela en medio de las tensiones entre ambos países.

En una conferencia de prensa realizada esta tarde en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el republicano dijo que Petro "ha sido bastante hostil con Estados Unidos". El mandatario hizo esta declaración tras una serie de denuncias que el Presidente colombiano ha estado realizando en contra de los ataques ilegales de la potencia contra embarcaciones de supuestos narcoterroristas.

Esta advertencia es una alusión directa a la presión que su gobierno ejerce contra el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien considera como el líder del cártel de los Soles que trafica droga al país norteamericano.

🇺🇸🇨🇴‼️| URGENTE — Donald Trump habla sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro: "Colombia produce mucha droga, tienen fábricas de cocaína. ¡Más vale que se de cuenta o él será el siguiente! ¡Espero que escuche, será el siguiente!"pic.twitter.com/I5jV3rwglw — Agustín Antonetti (@agusantonetti) December 10, 2025

En septiembre pasado, Petro también fue objeto de los mismos señalamientos por parte de Trump, cuando el inquilino de la Casa Blanca decidió sacar a Colombia de la lista de países que cooperan en el combate contra las drogas.

“El Presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder ilegal del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, por todo Colombia. Se ha convertido, por mucho, en el negocio más grande del país, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo contra América", sentenció el mandatario en la red social Truth Social.

"Espero que me esté escuchando. Será el siguiente", expresó Trump este miércoles en tono amenazante. "Tienen fábricas de cocaína donde producen cocaína, como saben, y la venden directamente a Estados Unidos", afirmó desde la Casa Blanca.

Trump acaba de amenazar a Petro y a Colombia. Decir que será el siguiente, como si se tratase de ejecutar una lista de exterminio político, es repudiable y una alerta a la democracia. El reyezuelo está interviniendo en la campaña de 2026 y Colombia debe rechazarlo. ¡Pa’lante! pic.twitter.com/r0lsE6MrdM — Camilo Romero (@CamiloRomero) December 10, 2025

El Jefe de Estado colombiano ha rechazado estos señalamientos en el pasado y ha reivindicado que la política antidrogas de su gobierno es la adecuada, pues combate el trasiego de narcóticos con el menor daño colateral posible.

El pasado 3 de diciembre Petro aseveró que Estados Unidos debe respetar la soberanía de su país. "No amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas", sostuvo el mandatario en X.

Interrogado sobre si estaría dispuesto a comunicarse con el Presidente colombiano, como ya ha hecho con Nicolás Maduro, Trump dijo: "no he pensado mucho en ello".