PT confirma muerte de su delegado en Apatzingán; había sido reportado desaparecido

La Diputada Sandra Olimpia Garibay informó sobre el hallazgo del cuerpo durante una sesión del Congreso local y pidió reforzar la estrategia de seguridad en la región.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- El Partido del Trabajo (PT) en Apatzingán confirmó este miércoles la muerte de su delgado Agustín Solorio, cinco días después de que se reportara su desaparición. Su cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta en el estado de Guanajuato, informaron autoridades de seguridad en la entidad.

"En el Partido del Trabajo Michoacán condenamos enérgicamente los hechos que le arrebataron la vida a nuestro compañero Agustín Solorio Martínez, Coordinador Político Distrital en Apatzingán. Acompañamos en su dolor a su familia, amistades y a toda la militancia que hoy pierde a un gran luchador social", comentó el partido.

De acuerdo con los primeros reportes, la última ubicación conocida del político había sido en el estado de Jalisco, cuando se dirigía hacia Guadalajara. Otros reportes señalan que Agustín Solorio fue visto por última vez el 5 de diciembre alrededor de las 3:10 horas en Morelia, Michoacán.