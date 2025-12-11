La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró este miércoles las oficinas de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), sindicato del que es líder el Diputado Federal de Morena Pedro Haces, tras realizar un cateo en el sitio, luego de que por la mañana el Gobierno federal confirmara la detención de Edgar "N", alias “Limones”, supuesto integrante de una célula delictiva con presencia en Durango, y acusado de extorsión y fraude.

De acuerdo a los primeros reportes, el cateo a las oficinas de CATEM ocurrió en la madrugada de este miércoles y concluyó alrededor de las 14:40 horas, en un inmueble ubicado en la calle 20 de Noviembre de Centro de Gómez Palacio, mientras de manera simultánea se realizaban los operativos en la ciudad de Durango para detener al presunto criminal, quien sería secretario de organización de la CATEM.

De igual manera, un inmueble frente a las oficinas también fue asegurado. Luego de esto, fueron pegadas notificaciones de aviso de aseguramiento.

El aseguramiento de las oficinas de la CATEM en Durango se da como parte de la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIDMHDARV-DGO/0000492/2025.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera", tras un operativo desarrollado en Durango.

De acuerdo con las indagatorias, la Unidad de Inteligencia Financiera (IUF) señaló que detectó movimientos financieros irregulares relacionados con extorsión y fraude, lo que permitió fortalecer el caso en contra del presunto implicado.

La dependencia precisó que, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se identificó la operación de una célula delictiva dedicada a amenazar y extorsionar a comerciantes y ganaderos, por lo que se presentaron datos de prueba ante un Juez de Control, quien autorizó órdenes para intervenir diversos inmuebles.

Como resultado, las autoridades desplegaron acciones coordinadas en Coahuila y Durango, donde fueron detenidas varias personas, entre ellas Edgar "N", señalado como jefe de plaza y operador financiero del grupo criminal. El sujeto fue asegurado en la ciudad de Durango.

García Harfuch explicó que la captura forma parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; y confirmó la participación de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Pedro Haces niega que "El Limones" pertenezca a la CATEM

Horas después de darse a conocer la detención de Edgar "N", alias "El Limones", el líder de la CATEM y Diputado Federal, Pedro Haces, afirmó que el detenido "no tiene, ni ha tenido, ningún vínculo con CATEM" y recordó que la única información oficial es la emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual en "ningún momento establece relación alguna con nuestra organización".

Frente a la desinformación que circula, quiero ser absolutamente claro: Edgar “N”, alias “Limones” no tiene, ni ha tenido, ningún vínculo con CATEM.

— Pedro Haces (@PedrohacesO) December 10, 2025

"CATEM es una confederación construida con el esfuerzo honesto de cientos de miles de trabajadoras y trabajadores. No vamos a permitir que la mentira manche su trabajo ni la integridad de nuestra organización. Seguiremos adelante con legalidad, transparencia y convicción, defendiendo los derechos de quienes sostienen a México todos los días", escribió en redes sociales.