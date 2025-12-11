El ISSSTE continúa reparaciones en Hospital de Oaxaca luego de protestas sindicales

El ISSSTE ha invertido en mantenimiento continuo en el Hospital Regional con acciones de mejora en diversas áreas en beneficio de más de 436 mil derechohabientes de la región.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, informó este miércoles que las obras de mantenimiento en el Hospital Regional (HR) “Presidente Benito Juárez” de Oaxaca continúan, luego de que estas se vieran parcialmente afectadas por la ocupación de algunas áreas realizada por un grupo de trabajadores sindicalizados.

La Dirección General del Instituto atendió la situación y, tras realizar mesas de trabajo, logró restablecer el acceso para continuar con las labores programadas en beneficio de la población y del fortalecimiento de los servicios de salud en la entidad.

El ISSSTE ha invertido en mantenimiento continuo en el Hospital Regional con acciones de mejora en el área de hemodiálisis, así como trabajos en diversas áreas, en beneficio de más de 436 mil derechohabientes.

En la sala de hemodiálisis se realiza el cambio de acabados en pisos, resane de muros y la colocación de pintura antibacterial. Estas acciones tienen como propósito reforzar las condiciones de seguridad para las y los pacientes que reciben este tratamiento.

De manera paralela, se han llevado a cabo 36 acciones de mantenimiento que consisten en:

Impermeabilización.

Albañilería.

Cancelería.

Pintura.

Plomería.

Además, se colocaron luminarias, contactos eléctricos y tablaroca en áreas como consulta externa, urgencias, hospitalización, laboratorio, rayos X, farmacia, almacén, archivo, trabajo social, auditorio y banco de sangre.

Estas acciones continúan con recorridos de supervisión e identificación de necesidades para hacer las reparaciones que se requieran, con el fin de garantizar un servicio adecuado a las y los derechohabientes.

"Por ello, no se justifica ninguna acción o acto de desinformación que pretenda afectar a la población usuaria o alterar la operación de la unidad por razones políticas o con el objetivo de intervenir en la designación de autoridades para satisfacer intereses de grupo. Cualquier propósito de esa naturaleza será rechazado, como se hizo recientemente", aseveró el Instituto.

Además, destacó que en la presente administración se ha destinado una inversión histórica con el objetivo de fortalecer los servicios médicos para más de un millón 700 mil derechohabientes, con la construcción del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, en San Lorenzo Cacaotepec; la puesta en marcha de la nueva Unidad de Medicina Familiar (UMF) “Asunción Nochixtlán”; y la remodelación de las UMF “Huautla de Jiménez”, “Guelatao” y “San Pedro Tapanatepec”.