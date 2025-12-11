Senado aprueba Ley General de Salud que prohíbe la producción y venta de vapeadores

En medio una confrontación entre Morena y la oposición, el Senado de la República aprobó, con 76 votos a favor y 37 en contra, la reforma para la prohibición total de los vapeadores.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- El Senado de la República aprobó el miércoles en lo general y en lo particular la Ley General de Salud para la prohibición total de cigarrillos electrónicos o vapeadores, por la cual se contemplan de uno a ocho años de prisión por la producción o el suministro de este tipo de dispositivos.

La reforma que fue aprobada con 76 votos a favor y 37 en contra también prevé multas de 100 a dos mil UMA por la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, envasado, transporte, almacenamiento, comercio, distribución, venta y suministro de dichos productos con fines de comercialización.

En este sentido, el dictamen, que fue turnado al ejecutivo para su promulgación, prohíbe actos de publicidad o propaganda de cigarrillos electrónicos o vapeadores en medios impresos, digitales, radiofónicos, televisivos o de otro formato, además de fortalecer la atención de la salud frente a los riesgos que implican estos productos, especialmente en los adolescentes.

📌 Senadoras y senadores aprobaron reformar la Ley General de Salud para prohibir los cigarrillos electrónicos y vapeadores. Conoce lo más relevante en la #SesiónEnBreve. 👇https://t.co/hwvdo3Y3nH pic.twitter.com/ROIZErXfM7 — Senado de México (@senadomexicano) December 11, 2025

En la sesión, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, señaló que existe un incremento en cuanto al uso de estos dispositivos en los adolescente, a pesar de que los vapeadores contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que dañan pulmones y sistema cardiovascular.

“El Estado no invade la vida privada, cumple su obligación de prevenir riesgos y no ser omiso ante un mercado que actúa deliberadamente sobre población vulnerable”, manifestó, además de insistir en que no se busca criminalizar a los jóvenes, sino a los distribuidores de estas sustancias.

"A quienes sostienen que esta es una reforma prohibicionista que vulnera el libre desarrollo de la personalidad, hay que recordarles que la libertad individual no es licencia para trasladar a toda la sociedad los costos de conductas adictivas, y menos cuando la industria diseña sabores y campañas dirigidas a niños, niñas y adolescentes", argumentó.

Por su parte, la Senadora del PAN, Gina Gerardina Campuzano, se dijo en contra de la reforma y aseguró que con su aprobación la delincuencia organizada se apoderará de este mercado.

“Ustedes con esta ley están firmando un cheque en blanco para que el crimen envenene a nuestra juventud y lejos de proteger la salud la van a agravar, porque la gente seguirá buscando estos productos, pero ahora en el sótano del narcomenudeo, sin saber qué se están metiendo al cuerpo”, sostuvo.

También el Senador de MC, Luis Donaldo Colosio, se sumó al rechazo hacia la reforma de Morena y aliados "por un punto central que lamentablemente contamina el resto de la iniciativa de forma irreparable: la ruta prohibicionista en materia de cigarrillos electrónicos y vapeadores".

"Una vez más vemos cómo el Gobierno renuncia a regular, a vigilar, a acompañar, porque las prohibiciones no son más que una salida fácil a un problema que no pueden o no quieren controlar. Es deliberadamente renunciar a proteger a la gente, porque prohibir no significa regular", dijo.

No obstante, la Senadora del PVEM, Rocío Corona Nakamura, rechazó que con la iniciativa se la abran las puertas al crimen organizado, sino que se termina “con esa epidemia silenciosa que avanza con rapidez y se esconde detrás de sabores dulces y dispositivos coloridos". La legisladora argumentó con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que los vapeadores contienen más de 200 sustancias tóxicas, incluyendo nicotina, metales pesados, compuestos cancerígenos y sustancias tóxicas y partículas ultrafinas que dañan el tejido pulmonar.