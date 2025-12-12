Latinoamérica 21

Trump y la nueva doctrina del garrote para América Latina

"Dejando de lado la posible, pero aún no segura, intervención militar en Venezuela, Estados Unidos ha transformado fundamentalmente su relación con América Latina. De una definida por la cooperación y el multilateralismo, a una relación coercitiva y unilateral".

Latinoamérica 21

12/12/2025 - 12:05 am

Trump
Donald Trump, Presidente de EU. Foto: X @WhiteHouse

Por Emmanuel Guerisoli*/Latinoamérica21

El 13 de noviembre pasado, Pete Hegseth, Secretario del recientemente renombrado Departamento de Guerra, bautizó las recientes acciones militares en el Caribe y el Pacífico Oriental contra presuntos narcotraficantes como parte de la Operación Lanza del Sur. La Casa Blanca anunció que los ataques, que han dejado un saldo de más de 80 muertos, son en legítima defensa y que continuarán sin la necesidad de conseguir autorización del congreso dado que no existe un conflicto armado en curso. Es decir, las fuerzas armadas estadounidenses están llevando a cabo operaciones militares sin definirlas como parte de una guerra porque los enemigos no representan una amenaza militar pero sí una contra Estados Unidos por tratarse de organizaciones que trafican estupefacientes, provocando, siguiendo la lógica, la muerte directa de miles de ciudadanos al año.

Si bien Trump declaró, repetidas veces, que está planeado extender los ataques a blancos militares relacionados con el narcotráfico en territorio venezolano, aún no es claro si tal amenaza se llevará a cabo. Lo cierto es que desde finales de agosto, Estados Unidos ha desplegado más del 10 por ciento de la totalidad de sus fuerzas navales en el Caribe, con un total de 10 mil tropas incluyendo elementos de la fuerza aérea desplegados en Puerto Rico, Louisiana, y Florida. Una fuerza militar bastante excesiva para simplemente hundir lanchas de narcotraficantes. Redoblando la apuesta, el 24 de octubre, se ordenó el despliegue hacia el Caribe del portaaviones USS Ford, aumentando a más del 35 por ciento del total de la fuerza naval y más de 18 mil miembros de la marina.

¿Se viene el ataque a Venezuela?

A esto se le debe sumar que la administración Trump ha designado a Maduro, y la cúpula Bolivariana,como jefe del denominado Cartel de Soles y a varios miembros de las fuerzas armadas venezolanas como líderes del Tren de Aragua. Ambas organizaciones fueron designadas como terroristas por Estados Unidos y otras naciones de América Latina. Para Trump, el régimen Bolivariano es una amenaza para la seguridad nacional al, supuestamente, apoyar a grupos radicales de izquierda, ser responsables de la muerte por sobredosis de cientos de miles de americanos, y enviar cientos de miles de miembros de pandillas criminales para cometer crímenes en las ciudades.

Si bien Venezuela se ha transformado en un corredor importante del tráfico de cocaína, 13 por ciento global dirigida sobre todo hacia Europa; no produce fentanilo, la principal causa de muerte por sobredosis en Estados Unidos. El Cartel de Soles no es una organización sino, más bien, una red descoordinada de militares y miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas que facilita la logística, los corredores, el transporte, la infraestructura, y la impunidad del tráfico a cambio de sobornos regulares. La misma inteligencia de Estado Unidos comparte tal análisis: elementos del régimen tienen vínculos ad hoc con grupos criminales pero no los dirige sino que los utiliza para obtener ingresos.

Dejando de lado la posible, pero aún no segura, intervención militar en Venezuela, Estados Unidos ha transformado fundamentalmente su relación con América Latina. De una definida por la cooperación y el multilateralismo, a una relación coercitiva y unilateral, donde los países latinoamericanos son definidos como alineados ideológicamente a Washington, o como fuentes de inseguridad y enemistad ideológica. Esto se debe, en parte, a la forma en que la administración Trump traduce su cosmovisión en política exterior hacia la región. 

Trump admira a William McKinley y Teddy Roosevelt, dos presidentes estadounidenses de principios del siglo XX, cuyas respectivas políticas exteriores afianzaron, post guerra Hispano-Estadounidense, la hegemonía estadounidense en las Américas convirtiendo al país en una potencia mundial. La diplomacia del “gran garrote” y el “Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe” anclaron los dos principios dirigistas de la política exterior de Washington hacia América Latina: demostrar la voluntad política de utilizar la fuerza si fuese necesario, interviniendo en los asuntos internos de países latinoamericanos con regímenes considerados peligrosos, con crisis revolucionarias, o incapacidad de mantener un monopolio legítimo de la fuerza.

Una nueva política exterior

Esta revitalización ideológica por la utilización de acciones coercitivas para interferir en Latinoamérica se materializa en la nueva política de defensa y seguridad nacional que prioriza el hemisferio occidental sobre otras regiones. Una realineación de prioridades estratégicas que incluye potenciales expansiones territoriales, como Groenlandia; control de rutas comerciales, como el Canal de Panamá; establecimiento de bases militares, como en El Salvador; la utilización de sanciones comerciales, financieras y diplomáticas para presionar gobiernos no alineados, como Brasil y Colombia; salvatajes financieros y alianzas comerciales para asistir a gobiernos aliados, como Argentina; y posible intervención militar para eliminar amenazas no estatales, como en México.

La nueva doctrina de defensa nacional consiste en proteger las fronteras estadounidenses del alcance de redes de crimen transnacional organizado, organizaciones terroristas, olas migratorias, y tráfico ilícito para lo cual la securitización absoluta de la región es imprescindible. 

Por último, esta securitización convierte a la región en una esfera de influencia exclusiva de Estados Unidos, relocalizando las tácticas, estrategias, y el marco normativo de la guerra contra el terror en América Latina. De la misma forma en que la guerra en Afganistán fue extendida, a través de ataques con drones, bombardeos, y operaciones especiales, a Pakistán, Filipinas, Yemen, Chad, Iraq, Siria, y Somalia, no sería inconcebible que las operaciones en el Caribe y en el Pacífico Oriental sirvan de antecedente que “legitimen” futuras acciones similares en territorio venezolano y luego contra carteles y otras organizaciones criminales transnacionales, designadas como terroristas, en México, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Perú o Bolivia. Una doctrina del garrote para el siglo XXI.

De por sí, la decisión estadounidense de actuar unilateralmente en el Caribe y el Pacífico Oriental, abandonando décadas de cooperación multilateral con miembros del CARICOM y la OEA, transforma radicalmente los principios de gobernanza regional en materia de seguridad. La lucha contra el narcotráfico, a nivel regional, ya estaba en proceso de militarización, pero las acciones de Washington la elevaron a un nivel de ruptura del derecho internacional, desprecio de acuerdos multilaterales, y transgresiones de soberanía.

Los líderes de afinidad ideológica o partidista en la región, como Milei y Bukele, serían recompensados por sus respectivos apoyos y evitarían la formación de un frente común contra acciones de Washington en organismos regionales como la OEA. Asimismo, una eventual caída de Maduro, provocada por Washington, podría impactar el actual ciclo de campañas presidenciales de la región, empezando quizás con Chile y siguiendo con Colombia, Perú y Brasil en 2026.

Un viraje latinoamericano a la extrema derecha, liderado por un Estados Unidos hiperconservador, podría llegar a tener efectos devastadores como los tuvo cuando la región era gobernada por gobiernos autoritarios y juntas militares en los 70s. El destino democrático y en paz de la región depende de iniciativas institucionales y multilaterales, y no coercitivas y unilaterales.

*Emmanuel Guerisoli es abogado. Postdoc en New School For Social Research (N. York). Especializado en derecho penal internacional, derecho constitucional y derechos humanos. Máster en Estudios Internacionales y Sociología.

 

Latinoamérica 21

Latinoamérica 21

www.latinoamerica21.com, un medio plural comprometido con la divulgación de opinión crítica e información veraz sobre América Latina.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Iztapalapa: defender la memoria viva

“El nombramiento de la Pasión de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO,...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Sindicalismo y crimen organizado

"La facilidad con la que el crimen organizado ha penetrado los sindicatos en México tiene que ver...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

La violencia que no se menciona (y sí existe)

"El tema es que México lleva casi 20 años con esta violencia contra periodistas. Parece que el...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

De fetiches y otras fantasías para la autosatisfacción

"La autonomía fue una forma de construir islotes de servicio profesional en un océano de burocracia clientelista,...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

+ Sección

Galileo

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

La foto de una telaraña a nivel microscópico conquista el concurso de Royal Society

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Un estudio identificó un conjunto de factores genéticos que influyen simultáneamente en riesgo de desarrollar trastorno adictivo y en nivel de éxito educativo.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
1

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
2

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

Una de las fotos desclasificadas hoy del archivo de Epstein muestra a Trump con varias mujeres.
3

NUEVAS FOTOS desclasificadas hoy amarran el vínculo de Trump con el pederasta Epstein

4

La Jornada dice que FGR acusó a María Amparo Casar de “uso ilícito de atribuciones”

Gloria Trevi demanda a televisora de Salinas.
5

Gloria Trevi exige a TV Azteca 180 millones de dólares. “Nos vemos en la corte de EU”

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
6

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

Un tribunal rechazó otorgar un amparo a Emilio Lozoya y ordenó que siga el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con Agronitrogenados.
7

Un tribunal niega amparo a Lozoya por caso Agronitrogenados; debe seguir su proceso

8

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

Pedro Haces
9

La relación con “El Limones” sí era cercana. Fotos y videos desmienten a Pedro Haces

La agrupación Somos Mx ya rebasó las 200 asambleas distritales que pide el INE para conformar un partido político.
10

Políticos ligados a corruptelas ayudan a que la Marea Rosa se convierta en partido

Google elimina los videos hechos con inteligencia artificial de Claudia Sheinbaum.
11

Google le responde al Senado y elimina los videos falsos de Sheinbaum hechos con IA

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.
12

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Morena
13

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

14

Japón registra un nuevo sismo magnitud 6,7; advierte que actividad sísmica continúa

La Firma
15

El FBI eleva recompensa para detener a Carlos Andrés, "La Firma", capo ligado al CJNG

Destacadas

Ver sección
Destacadas
La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama continuó este jueves con las labores de alimentación, limpieza y atención médica para cientos de perros y gatos en el predio recuperado en la Carretera México–Toluca.
1

Fundación asume cuidado de perros y gatos del albergue recuperado; llegan cuadrillas

2

Nuevo frente frío 21 traerá heladas y lluvias este fin de semana. Aquí los detalles

3

La Jornada dice que FGR acusó a María Amparo Casar de “uso ilícito de atribuciones”

La Firma
4

El FBI eleva recompensa para detener a Carlos Andrés, "La Firma", capo ligado al CJNG

Una de las fotos desclasificadas hoy del archivo de Epstein muestra a Trump con varias mujeres.
5

NUEVAS FOTOS desclasificadas hoy amarran el vínculo de Trump con el pederasta Epstein

Sheinbaum conversó con León XIV por teléfono y lo invitó a visitar México.
6

Sheinbaum invita al Papa León XIV a visitar México; conversan por el Día de la Virgen

Semana Nacional de Vacunación: México alcanza el 85 por ciento de la meta.
7

Salud descarta "supergripe" en México: no hay casos de variante K de influenza AH3N2

8

Este fin de semana llega con teatro, danza, Cheems y hasta una jornada medieval

Google elimina los videos hechos con inteligencia artificial de Claudia Sheinbaum.
9

Google le responde al Senado y elimina los videos falsos de Sheinbaum hechos con IA

La SSC-CdMx detiene a 16 personas en por reventa de boletos para el concierto de Bad Bunny.
10

La SSC detiene a 16 personas por reventa de boletos para el concierto de Bad Bunny

La agrupación Somos Mx ya rebasó las 200 asambleas distritales que pide el INE para conformar un partido político.
11

Políticos ligados a corruptelas ayudan a que la Marea Rosa se convierta en partido

12

Fuga en ducto de Pemex provoca movilización en Tula, Hidalgo; evacuan 20 viviendas