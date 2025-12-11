La FGJ-CdMx detiene a Armando "N", presunto feminicida de su expareja, en Milpa Alta

Armando "N" fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición del Juez de control para que se determine su situación jurídica.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) anunció el miércoles la detención de un hombre identificado como Armando "N" por su probable participación en el feminicidio de su expareja, quien fue localizada sin vida el pasado 15 de octubre en un predio del pueblo San Antonio Tecómitl, en la Alcaldía Milpa Alta.

De acuerdo con las entrevistas y evidencias recabadas por personal de la Fiscalía de la CdMx—particularmente el testimonio de una persona cercana al imputado— se obtuvo información relevante sobre una agresión previa hacia la víctima, la cual ocurrió días antes de que fuera localizada sin vida e identificada por un familiar el mismo día del hallazgo.

Dado lo anterior, el agente del Ministerio Público obtuvo la orden de aprehensión en contra de Armando “N”, que fue ejecutada el pasado 8 de diciembre por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la misma zona donde se realizó la investigación. Posteriormente, fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición del Juez de control para que se determine su situación jurídica.

En este sentido, la Fiscalía de la CdMx informó que continuará desarrollando todas las diligencias necesarias para esclarecer plenamente lo ocurrido, garantizar justicia y brindar certeza a las familias y a la ciudadanía, mientras que el detenido será considerado inocente y será tratado como tal durante todas las etapas del proceso, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial competente.

Presunto feminicida buscado en CdMx es detenido en Nuevo León

Apenas el lunes, la División de Inteligencia de la Fuerza Civil de Nuevo León informó sobre la detención de otro hombre que también era buscado en la CdMx por el delito de feminicidio, quien responde a la identidad de Julio "N", de 48 años de edad.

En el operativo llevado a cabo en la colonia Valle del Roble también participaron elementos del Grupo de Coordinación Metropolitana en el municipio de Cadereyta, quienes montaron un dispositivo de investigación e inteligencia para su búsqueda en la avenida Álamo, donde fue interceptado.

Julio "N" fue detenido en posesión de dos bolsas con aparente mariguana que fueron aseguradas por las autoridades, quienes además confirmaron que dicha persona ya contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio y una más por feminicidio en la Ciudad de México.

En ese marco, el sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público, cuya instancia determinará su situación jurídica.