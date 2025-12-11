Harfuch refuerza coordinación con municipios para la Estrategia Nacional de Seguridad

Harfuch señaló que “los municipios son la base del Sistema Nacional de Seguridad Pública”, por lo que llegó a distintos acuerdos institucionales en este sentido.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, consideró el miércoles como fundamental el papel de los municipios en la Estrategia Nacional de Seguridad, ya que dichas instancias son el ámbito del Gobierno más cercano a la ciudadanía y el primer punto de contacto ante emergencias y denuncias.

En el marco de la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2025 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, llevada a cabo en la Ciudad de México (CdMx), García Harfuch aseguró que “los municipios son la base del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

El Secretario dijo que "el trabajo cotidiano de las autoridades locales permite identificar dinámicas criminales, patrones de riesgo y problemáticas emergentes que no siempre son visibles desde otros niveles de Gobierno, lo que resulta indispensable para una respuesta oportuna y eficaz".

Asimismo, García Harfuch enfatizó la necesidad de fortalecer una comunicación más estrecha y permanente con los gobiernos municipales, basada en la confianza, el intercambio ágil de información y esquemas operativos reales de coordinación.

En este sentido, el Secretario precisó que el compromiso del Gobierno de México es acompañar a los municipios con capacitación, asesoría técnica, inteligencia e instrumentos normativos que fortalezcan sus capacidades institucionales, a fin de que la Estrategia Nacional tenga un impacto directo en el territorio y contribuya de manera sostenida a la recuperación de la paz y la tranquilidad de las familias mexicanas.

Harfuch también destacó que la coordinación con los estados ha dado como resultado la detención de más de 38 mil 700 personas por delitos de alto impacto, y el aseguramiento de 20 mil 169 armas de fuego y más de 300 toneladas de drogas. Además, externó su reconocimiento al Ejército y a la Marina por la localización y desmantelamiento de mil 760 laboratorios clandestinos para producir drogas sintéticas en 23 estados de la República.

Durante la asamblea fueron aprobados acuerdos para la implementación y seguimiento del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, así como la agenda de reuniones de trabajo sobre temas de interés prioritario para la seguridad pública municipal. Se pactó mantener una participación permanente en las reuniones de trabajo, a fin de fortalecer la coordinación interinstitucional y el intercambio de conocimiento.

El segundo acuerdo fue la aprobación de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, los cuales incorporan las disposiciones normativas establecidas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.