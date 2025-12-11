China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

Redacción/SinEmbargo

11/12/2025 - 12:35 pm

De acuerdo con la pieza publicada por The Wall Street Journal, a comparación de los avances de China, Estados Unidos se ha quedado muy rezagado, una situación que ha preocupado a líderes tecnológicos de ese país, pues necesitan energía para sus desarrollos de IA.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).– China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto. El año pasado, China generó más del doble de electricidad que Estados Unidos (EU).

Y de cara al futuro, en China los centros de datos pagan menos de la mitad de lo que pagan los estadounidenses por la electricidad.

“La puja por la supremacía energética está transformando las remotas extensiones de Mongolia Interior, un paisaje similar al de Texas, con amplios espacios abiertos, ahora salpicado de miles de aerogeneradores y atravesado por líneas de transmisión. Éstas suministran electricidad a lo que las autoridades describen como un nuevo ‘valle nuboso de las praderas’, con más de 100 centros de datos en funcionamiento o en construcción”, explica The Wall Street Journal en un amplio reportaje publicado hoy.

Esto es sólo el comienzo, agrega el periódico económico y financiero. “Morgan Stanley pronostica que China invertirá unos 560 mil millones de dólares en proyectos de redes eléctricas en los cinco años hasta 2030, un 45 por ciento más que en los cinco años anteriores. Goldman Sachs predice que para 2030, China contará con unos 400 gigavatios de capacidad disponible, aproximadamente el triple de la demanda energética mundial prevista para centros de datos en ese momento”, dice un amplio reportaje de Rafael Huang y Brian Spegele sobre la “brecha electrónica” entre Estados Unidos y China.

China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
Gráfica sobre capacidad de generación de energía de Estados Unidos y China.

El diario especializado afirma que frente a esa monstruosidad, Estados Unidos se ha quedado muy rezagado. La necesidad de energía para desarrollos de inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una gran preocupación para los líderes tecnológicos estadounidenses.

“En los próximos tres años, los centros de datos de Estados Unidos podrían enfrentar un déficit de electricidad de 44 gigavatios, el equivalente a la capacidad de verano del estado de Nueva York, según ha pronosticado Morgan Stanley, lo que supone un ‘desafío abrumador’ para las ambiciones de inteligencia artificial del país. En China, el bajo costo de la energía ha ayudado a las empresas de IA, como DeepSeek, a desarrollar modelos de IA de alta calidad a un menor coste que sus competidores estadounidenses. También ha ayudado a China a superar los desafíos que plantean sus chips informáticos nacionales de menor calidad. Al agrupar estos chips en grandes cantidades, China podría acercarse al rendimiento de los chips avanzados fabricados por Nvidia, pero el proceso requiere mucha más electricidad”, añade The Wall Street Journal.

El periódico asegura que el impulso energético de China se deriva de un plan presentado por el gobierno en 2021, conocido como “Datos del Este, Computación del Oeste”. Este plan, precisa, busca aprovechar los abundantes recursos energéticos del oeste del país para satisfacer la demanda impulsada por la IA del populoso este.

Y China también aspira a conectar cientos de centros de datos para construir un conjunto de cómputo nacional compartido para 2028. Algunos lo describen como una “nube nacional”.

“Los miles de millones de dólares de gasto planificado, junto con cierta capacidad de energía y de centros de datos subutilizada, han suscitado preocupaciones sobre un exceso de capacidad y una burbuja de mercado, ya que en Estados Unidos los funcionarios chinos esperan que la planificación estatal pueda ayudar a mitigar esos riesgos. El desafío para ambos países radica en que los centros de datos, incluidos los numerosos necesarios para la IA, consumen más energía que nunca, y es difícil saber cuánta se necesitará finalmente. El desarrollo de la IA es un proceso que consume mucha electricidad, y cada consulta de un usuario de chatbot requiere energía para que un modelo de IA la responda”, señala The Wall Street Journal.

The New York Times contó hace unos días que China atrajo la atención mundial en enero pasado cuando anunció que su superávit comercial de bienes y servicios había alcanzado casi un billón de dólares, un exceso de exportaciones respecto de importaciones que ningún país había alcanzado jamás. Pero los chinos han superado ese hito en tan sólo 11 meses de 2025. La agencia aduanera china anunció que el superávit comercial acumulado del país alcanzó los 1.08 billones de dólares hasta noviembre.

“Los aranceles impuestos por el Presidente Donald Trump a China han provocado una caída de casi una quinta parte de sus exportaciones a Estados Unidos. Sin embargo, China ha reducido sus compras de soja estadounidense y otros productos prácticamente al mismo ritmo, y continúa vendiendo a Estados Unidos el triple de lo que compra. El superávit comercial de China, de 111 mil 680 millones de dólares en noviembre, fue el tercero más grande de su historia en un sólo mes. El superávit general durante los primeros 11 meses del año aumentó un 21.7 por ciento con respecto al mismo período del año anterior”, dijo el Times.

