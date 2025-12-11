La Fiscalía de Michoacán reporta que ya son 6 los muertos por explosión en Coahuayana

La FGE de Michoacán informó que el número de víctimas mortales por la explosión de una camioneta en Coahuayana se elevó a seis tras el fallecimiento de un hombre que permanecía hospitalizado.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- El número de víctimas mortales que dejó la explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, se elevó a seis, luego de confirmarse el fallecimiento de un hombre que permanecía hospitalizado a causa del hecho ocurrido el pasado 6 de diciembre.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán informó que fue la noche del martes 9 de diciembre cuando el hombre, identificado como Gustavo "N", de 29 años de edad, perdió la vida en un hospital localizado en el municipio de Charo, donde era atendido por las graves lesiones que le provocó la explosión.

De acuerdo con los reportes, el fallecido, quien formaba parte de la Policía de Coahuayana, tuvo muerte cerebral tras los hechos. Con su deceso, sumarían cuatro elementos de seguridad que perdieron la vida por el incidente, además de dos personas que iban a bordo del vehículo.

A la fecha, según indicó la FGE de Michoacán, otras seis personas siguen hospitalizadas a raíz de la explosión, cinco de las cuales se encuentran en el municipio donde tuvo lugar el acontecimiento.

Harfuch descarta que se tratara de un "coche bomba"

Esta semana, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, descartó que el vehículo que explotó a las afueras de una base policíaca de Coahuayana, Michoacán, haya sido un "coche bomba". También negó que se tratara de un ataque directo o dirigido a la Policía Comunitaria, pero señaló que el hecho podría estar relacionado con la pelea territorial entre los grupos delictivos que operan en la región, que son células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Cártel de Tepalcatepec y de Cárteles Unidos.

Durante la conferencia de prensa matutina que encabezó la Presidenta Claudia Sheinbaum el 9 de diciembre, el funcionario federal afirmó que las autoridades están analizando qué pasó, porque en este caso había dos personas dentro del auto que estalló, lo cual es inusual, según aludió, ya que en otros se deja sólo el vehículo para que explote, pero en esta ocasión iban personas a bordo.

Más adelante, se le preguntó si se investigará como un acto terrorista. Harfuch destacó que se indaga por delitos de tráfico de armas y acopio de armas, no por terrorismo, debido a que el terrorismo busca imponer objetivos políticos, religiosos o ideológicos, y en este caso se trata de actos criminales para ampliar sus actividades delictivas.