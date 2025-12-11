Chinos acusan proteccionismo de México por nuevos aranceles. No es contra China: CSP

Redacción/SinEmbargo

11/12/2025 - 8:47 am

Artículos relacionados

Artículos relacionados

México se compra el pleito de Trump: pone aranceles a China y otros países asiáticos

China resiste: crecen 7% sus exportaciones mientras el mundo sufre aranceles de Trump

México no quiere conflicto con China por aranceles; no tienen que ver con EU: Claudia

Luego de que las cámaras de Diputados y Senadores aprobaron la nueva Ley Arancelaria, la Presidenta Claudia Sheinbaum negó que se tratara de una acción en contra de China. El país asiático exhortó a México a corregir dicha medida proteccionista.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) negó la mañana de este jueves que la nueva Ley Arancelaria aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado esté dirigida contra China. A su vez, el país asiático expresó su descontento y exhortó a México a corregir dicha medida proteccionista.

"No es a China. No está dirigido a China. Eso es muy importante. Es a los países con los que no tenemos tratado comercial. Porque, si no, parece que es un asunto donde México le está poniendo restricciones al comercio", dijo la mandataria federal durante su conferencia matutina de hoy.

Sheinbaum Pardo explicó que la nueva legislación obedece al llamado Plan México, estrategia implementada por su Gobierno para impulsar la producción nacional. Asimismo, indicó que el proyecto de Ley se desarrolló tras una serie de reuniones con empresarios mexicanos y representantes de empresas extranjeras que operan en el país.

"Hubo también comunicación con Corea del Sur, comunicación con China. Nuestro Embajador en China estuvo muy activo también para explicar cuáles eran las razones. Y cambió bastante de la propuesta original a la que finalmente se aprobó, en la idea de que se siga cumpliendo el Plan México, pero que tampoco generemos un problema a la economía nacional", apuntó.

La titular del ejecutivo federal añadió que, pese a la imposición de aranceles, México está en su mejor disposición "de seguir trabajando con el gobierno de China, de Corea" y del resto de países a los que se aplicará la Ley. De igual forma, mencionó que existen reuniones de trabajo con el país asiático y se trabaja para concretar un encuentro "de alto nivel" para abordar este y otros temas. "Respetamos mucho a China y tenemos muy buenas relaciones con ellos", enfatizó.

La Ley Arancelaria aprobada por las cámaras de Diputados y de Senadores reforma diversas fracciones de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación para modificar las tarifas arancelarias rumbo a un nuevo modelo de desarrollo económico que fortalezca la competitividad interna del país.

La iniciativa aprobada contempla gravar por primera vez a 316 productos provenientes de China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. Se trata de aranceles a la importación de diversas mercancías en los siguientes sectores: autopartes, autos ligeros, vestido, plásticos, siderúrgico, electrodomésticos, juguetes, textiles, muebles, calzado, productos de marroquinería, papel y cartón; motocicletas, aluminio, remolques, vidrio y jabones, perfume y cosméticos.

El proyecto fue avalado por las bancadas de Morena y sus aliados, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se abstuvieron y Movimiento Ciudadano (MC) votó en contra.

Durante la discusión en el Senado, la oposición advirtió que los aranceles repercutirán en una inevitable alza de precios en perjuicio de los consumidores y manifestaron que con esta decisión México "tomaría partido" por Estados Unidos.

Previamente en San Lázaro, las y los diputados avalaron en lo general las reformas arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, "a fin de implementar medidas que garanticen igualdad de oportunidades y competencia para los productos nacionales", con 281 votos a favor, 24 en contra y 149 abstenciones. En lo particular, la Cámara de Diputados dio luz verde a las reformas con 278 votos a favor, 25 en contra y 136 abstenciones.

China se opone a aumentos arancelarios de México

Tras la aprobación de la Ley Arancelaria, el Ministerio de Comercio del país asiático dijo a través de un portavoz que China siempre se ha opuesto a los aumentos unilaterales de aranceles en todas sus formas, y exhortó a México a corregir sus prácticas incorrectas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible.

El vocero hizo estas declaraciones en respuesta a una consulta de los medios sobre la aprobación por parte del Congreso mexicano de una propuesta para aumentar los aranceles a los socios que no pertenecen a acuerdos de libre comercio. Según informaron medios locales, los nuevos aranceles entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

"Hemos tomado nota de los informes pertinentes y vigilaremos de cerca la implementación de las medidas mexicanas y evaluaremos más a fondo su potencial impacto", dijo el portavoz.

Las medidas, si se implementan, perjudicarán sustancialmente los intereses de los socios comerciales relevantes, incluida China, aunque la propuesta aprobada incluyó algunos ajustes respecto a la versión de septiembre, como una cierta reducción en las tasas arancelarias propuestas para determinadas piezas de automóviles, productos industriales ligeros y textiles y confecciones, señaló.

Para salvaguardar los intereses de las industrias chinas pertinentes, el citado Ministerio inició a finales de septiembre, de conformidad con la ley, una investigación dirigida a México sobre las barreras comerciales y de inversión, investigación que actualmente sigue en curso, según el vocero.

El funcionario añadió que China acoge con agrado que los países pertinentes resuelvan las disputas económicas y comerciales mediante acuerdos comerciales, pero aclaró que dichos acuerdos no deben lograrse a expensas del desarrollo del comercio global ni deben socavar los intereses legítimos de China.

"Esperamos que la parte mexicana otorgue gran importancia a este asunto y actúe con prudencia", manifestó.

El portavoz enfatizó que China valora enormemente la relación económica y comercial entre China y México y promueve activamente el desarrollo sano y estable de la cooperación comercial y en materia de inversiones.

Debido al complejo y cambiante panorama internacional, afectado por el proteccionismo comercial, China espera que México pueda encontrar puntos en común con China, fortalecer la comunicación y el diálogo en los campos económico y comercial, gestionar adecuadamente las diferencias, profundizar la cooperación pragmática y mantener conjuntamente la relación económica y comercial bilateral en general, agregó el portavoz.

-Con información de Xinhua

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

De fetiches y otras fantasías para la autosatisfacción

"La autonomía fue una forma de construir islotes de servicio profesional en un océano de burocracia clientelista,...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Invasor

"Lo que suceda en Venezuela, nos dejará saber de qué tamaño es la amenaza para el resto...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El terrorismo de Godoy, el de Harfuch y el del narco

"Pero el acto de terrorismo que fue para la Fiscal Ernestina Godoy, que costó la vida a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

La mentira que comparten Estados Unidos y México
Por Pedro Mellado Rodríguez

La mentira que comparten Estados Unidos y México

+ Sección

Galileo

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

El éxito educativo y los trastornos adictivos comparten factores genéticos.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.
2

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

EU roba barco petrolero de Venezuela.
3

VIDEO ¬ EU roba petrolero a Venezuela. Maduro: prepárense a “partirle los dientes”

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CdMx) ordenó recuperar un inmueble en la México-Toluca que era ocupado como albergue de animales.
4

TSJ-CdMx da albergue en la México-Toluca a fundación de CdMx; ordena cuidar animales

Un tribunal rechazó otorgar un amparo a Emilio Lozoya y ordenó que siga el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con Agronitrogenados.
5

Un tribunal niega amparo a Lozoya por caso Agronitrogenados; debe seguir su proceso

El Gabinete de Seguridad informó sobre la captura de 5 personas más ligadas a "Los Cabrera", por extorsiones en Durango y Coahuila, tras la caída de "El Limones".
6

Ahora capturan a 5 personas vinculadas a extorsiones de "Los Cabrera" y "El Limones"

Chinos acusan proteccionismo de México por nuevos aranceles. No es contra China: CSP
7

Chinos acusan proteccionismo de México por nuevos aranceles. No es contra China: CSP

La UIF bloquea cuentas de empresas fachada y personas ligadas a "El Limones"
8

UIF pega a "Los Cabrera": bloquea cuentas de círculo y empresas ligadas al "Limones"

China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
9

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
10

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
11

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

12

La batalla cultural

productos chinos
13

México se compra el pleito de Trump: pone aranceles a China y otros países asiáticos

El Ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, rindió su primer informe de labores a 100 días donde resaltó que recibió una "Corte lenta, anquilosada.
14

Aguilar da informe a 100 días de la nueva SCJN; denuncia soberbia y lentitud de Piña

Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera" y secretario de organización de la CATEM. Foto: SSPC
15

Ligan a jefe de extorsionadores detenido en Durango con CATEM; Pedro Haces lo rechaza

Destacadas

Ver sección
Destacadas
China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
1

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

El Gabinete de Seguridad informó sobre la captura de 5 personas más ligadas a "Los Cabrera", por extorsiones en Durango y Coahuila, tras la caída de "El Limones".
2

Ahora capturan a 5 personas vinculadas a extorsiones de "Los Cabrera" y "El Limones"

Un tribunal rechazó otorgar un amparo a Emilio Lozoya y ordenó que siga el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con Agronitrogenados.
3

Un tribunal niega amparo a Lozoya por caso Agronitrogenados; debe seguir su proceso

La UIF bloquea cuentas de empresas fachada y personas ligadas a "El Limones"
4

UIF pega a "Los Cabrera": bloquea cuentas de círculo y empresas ligadas al "Limones"

El número de víctimas mortales que dejó la explosión de un vehículo frente a instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, se elevó a seis.
5

La Fiscalía de Michoacán reporta que ya son 6 los muertos por explosión en Coahuayana

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay voluntad de cumplir con el Tratado de agua, pero Trump y EU deben reconocer que hubo sequías en los últimos años. Ya ultiman un acuerdo.
6

"Hay avances" con EU sobre Tratado de Aguas: Claudia; pide reconocer que hubo sequía

Una aplicación de apoyo para la comunidad migrante en Estados Unidos (EU) fue diseñada y lanzada por varias organizaciones defensoras: se trata de ALMA.
7

¿Cómo funciona ALMA, aplicación que alerta a tus contactos si eres detenido por ICE?

Chinos acusan proteccionismo de México por nuevos aranceles. No es contra China: CSP
8

Chinos acusan proteccionismo de México por nuevos aranceles. No es contra China: CSP

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.
9

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Lista de lo más buscado en Google
10

Paquita la del Barrio, Emilia Pérez y Labubu entre lo más buscado de Google este 2025

María Corina Machado reaparece en Oslo, tras 11 meses de clandestinidad.
11

Corina reaparece en Oslo tras recibir Nobel de la Paz que dedicó al pueblo venezolano

Senado avala reforma que prohíbe la venta de vapeadores.
12

Senado aprueba Ley General de Salud que prohíbe la producción y venta de vapeadores