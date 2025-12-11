Chinos acusan proteccionismo de México por nuevos aranceles. No es contra China: CSP

Luego de que las cámaras de Diputados y Senadores aprobaron la nueva Ley Arancelaria, la Presidenta Claudia Sheinbaum negó que se tratara de una acción en contra de China. El país asiático exhortó a México a corregir dicha medida proteccionista.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) negó la mañana de este jueves que la nueva Ley Arancelaria aprobada en la Cámara de Diputados y el Senado esté dirigida contra China. A su vez, el país asiático expresó su descontento y exhortó a México a corregir dicha medida proteccionista.

"No es a China. No está dirigido a China. Eso es muy importante. Es a los países con los que no tenemos tratado comercial. Porque, si no, parece que es un asunto donde México le está poniendo restricciones al comercio", dijo la mandataria federal durante su conferencia matutina de hoy.

Sheinbaum Pardo explicó que la nueva legislación obedece al llamado Plan México, estrategia implementada por su Gobierno para impulsar la producción nacional. Asimismo, indicó que el proyecto de Ley se desarrolló tras una serie de reuniones con empresarios mexicanos y representantes de empresas extranjeras que operan en el país.

"Hubo también comunicación con Corea del Sur, comunicación con China. Nuestro Embajador en China estuvo muy activo también para explicar cuáles eran las razones. Y cambió bastante de la propuesta original a la que finalmente se aprobó, en la idea de que se siga cumpliendo el Plan México, pero que tampoco generemos un problema a la economía nacional", apuntó.

La titular del ejecutivo federal añadió que, pese a la imposición de aranceles, México está en su mejor disposición "de seguir trabajando con el gobierno de China, de Corea" y del resto de países a los que se aplicará la Ley. De igual forma, mencionó que existen reuniones de trabajo con el país asiático y se trabaja para concretar un encuentro "de alto nivel" para abordar este y otros temas. "Respetamos mucho a China y tenemos muy buenas relaciones con ellos", enfatizó.

La Ley Arancelaria aprobada por las cámaras de Diputados y de Senadores reforma diversas fracciones de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación para modificar las tarifas arancelarias rumbo a un nuevo modelo de desarrollo económico que fortalezca la competitividad interna del país.

La iniciativa aprobada contempla gravar por primera vez a 316 productos provenientes de China, Corea del Sur, India, Vietnam, Tailandia, Brasil, Indonesia, Taiwán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. Se trata de aranceles a la importación de diversas mercancías en los siguientes sectores: autopartes, autos ligeros, vestido, plásticos, siderúrgico, electrodomésticos, juguetes, textiles, muebles, calzado, productos de marroquinería, papel y cartón; motocicletas, aluminio, remolques, vidrio y jabones, perfume y cosméticos.

El proyecto fue avalado por las bancadas de Morena y sus aliados, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se abstuvieron y Movimiento Ciudadano (MC) votó en contra.

Durante la discusión en el Senado, la oposición advirtió que los aranceles repercutirán en una inevitable alza de precios en perjuicio de los consumidores y manifestaron que con esta decisión México "tomaría partido" por Estados Unidos.

Previamente en San Lázaro, las y los diputados avalaron en lo general las reformas arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, "a fin de implementar medidas que garanticen igualdad de oportunidades y competencia para los productos nacionales", con 281 votos a favor, 24 en contra y 149 abstenciones. En lo particular, la Cámara de Diputados dio luz verde a las reformas con 278 votos a favor, 25 en contra y 136 abstenciones.

China se opone a aumentos arancelarios de México

Tras la aprobación de la Ley Arancelaria, el Ministerio de Comercio del país asiático dijo a través de un portavoz que China siempre se ha opuesto a los aumentos unilaterales de aranceles en todas sus formas, y exhortó a México a corregir sus prácticas incorrectas de unilateralismo y proteccionismo lo antes posible.

El vocero hizo estas declaraciones en respuesta a una consulta de los medios sobre la aprobación por parte del Congreso mexicano de una propuesta para aumentar los aranceles a los socios que no pertenecen a acuerdos de libre comercio. Según informaron medios locales, los nuevos aranceles entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2026.

"Hemos tomado nota de los informes pertinentes y vigilaremos de cerca la implementación de las medidas mexicanas y evaluaremos más a fondo su potencial impacto", dijo el portavoz.

Las medidas, si se implementan, perjudicarán sustancialmente los intereses de los socios comerciales relevantes, incluida China, aunque la propuesta aprobada incluyó algunos ajustes respecto a la versión de septiembre, como una cierta reducción en las tasas arancelarias propuestas para determinadas piezas de automóviles, productos industriales ligeros y textiles y confecciones, señaló.

Para salvaguardar los intereses de las industrias chinas pertinentes, el citado Ministerio inició a finales de septiembre, de conformidad con la ley, una investigación dirigida a México sobre las barreras comerciales y de inversión, investigación que actualmente sigue en curso, según el vocero.

El funcionario añadió que China acoge con agrado que los países pertinentes resuelvan las disputas económicas y comerciales mediante acuerdos comerciales, pero aclaró que dichos acuerdos no deben lograrse a expensas del desarrollo del comercio global ni deben socavar los intereses legítimos de China.

"Esperamos que la parte mexicana otorgue gran importancia a este asunto y actúe con prudencia", manifestó.

El portavoz enfatizó que China valora enormemente la relación económica y comercial entre China y México y promueve activamente el desarrollo sano y estable de la cooperación comercial y en materia de inversiones.

Debido al complejo y cambiante panorama internacional, afectado por el proteccionismo comercial, China espera que México pueda encontrar puntos en común con China, fortalecer la comunicación y el diálogo en los campos económico y comercial, gestionar adecuadamente las diferencias, profundizar la cooperación pragmática y mantener conjuntamente la relación económica y comercial bilateral en general, agregó el portavoz.

-Con información de Xinhua